《多啦A夢》初代聲優大山羨代離世 享年90 晚年罹患失智症

日本傳媒10月11日報道，長壽動畫《多啦A夢》（ドラえもん，Doraemon）的第一代多啦A夢配音員大山羨代 （大山のぶ代）離世，享年90歲。



據大山羨代的事務所公布，大山在9月29日因衰老離世一事，喪禮亦已經舉行。大山的聲音已陪伴了幾代人的童年，成為無數孩子們的童年回憶，然而她在晚年傳出罹患認知障礙症，不但逐漸失去自理能力，就連自己曾為哆啦A夢配音都不記得。

大山羨代生前曾聲演第一代多啦A夢長達26年。（スポーツニッポン網站截圖）

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大山在1979年獲選中為《多啦A夢》同名主角的配音員，結果她聲演這個角色長達26年，直到2005年才引退。晚年受到疾病煎熬，2008 年4月在音響藝術專門學校備課時因腦梗塞緊急送醫，同年8 月出院；2012 年被診斷出患有阿茲海默病；2017 年丈夫砂川啟介因癌症逝世後，大山羨慕在養老院度過餘生。

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認知障礙症知多啲！

認知障礙症（Dementia），又稱失智症/腦退化症，很多人都會誤解，但認知障礙症並非正常老化，而是因患者的腦細胞出現病變而急劇退化及死亡，導致腦功能衰退。患者的認知能力會逐漸喪失，包括患者的記憶力、語言能力、視覺空間判斷、執行能力、計算和決策等方面，以致日常生活、行為及情緒亦受影響。

現時全球每3秒便有1人確診認知障礙症，而本港每10名70歲或以上長者便有1名患者，85歲以上患病比率更高達三分一，情況不容忽視。

常見病因

認知障礙症的病因可大致分為以下３類：

1. 阿茲海默症 (Alzheimer’s Disease)



阿茲海默症是認知障礙症的最常見的成因，佔香港長者病例約65%。此退化性疾病的成因未明，現時並未有根治方法，而患者的衰退是漸進式的。隨著腦細胞出現病變，異常物質會在體內產生，形成「斑塊」，擾亂大腦內的信息，破壞腦細胞之間的連接。

腦細胞的死亡導致某些機能或能力喪失，從而出現的問題包括記憶力衰退、用較長時間完成慣常工作、說話失去重點及重複說話等，當病情持續惡化到末期時，患者可能需要長期臥床，完全失去自理能力。

2. 血管性認知障礙症 (Vascular Dementia)



血管性認知障礙症是認知障礙症中第二常見的類型，佔香港長者病例約30%。這是因連串的腦中風或血管疾病，導致積聚性腦部損壞所致。患者的衰退大多是梯級式，即患者每中風一次，他們的腦部功能便會再退化。此症特別常見於吸煙者或患有血壓高、糖尿病或高膽固醇的人身上。患者退化的速度很難預測。它可在數月或數年內都十分穩定，但在中風後會出現突然的退化。

血管性認知障礙症導致的問題很視乎腦部哪些位置受到影響。症狀可能包括記憶力變差、集中力弱、說話困難、情緒變化或抑鬱。有部份人會出現幻覺，如看到或聽到一些不存在的東西。

3. 其他 (柏金遜病型認知障礙症、甲狀腺機能衰退及維他命B12缺乏等)



認知障礙症狀與自然老化的不同

症狀一：無法記住聽過看過的事物



認知障礙症最明顯的的症狀是記憶力下降。不過記憶力下降與健忘應該如何分辨？美國認知障礙症協會指出，符合以下幾種情況才稱為是記憶力下降。

1.無法記住聽過和看過的東西

2.忘記重要的日子或事情

3.重複詢問同一個問題

4.依序輔助工具來幫助記憶，例如便條紙、電子日程表，或需要家人不斷提醒。

自然老化：間中會忘記重要的事情，但不需他人提醒也可回想起具體內容。

症狀二：難以規劃及解決難題規劃事情時，比以往用上更多時間



1.無法規劃一件事情，例如規劃一日的行程。

2.無法依照計劃行事，例如跟影片做健身操。

3.難以集中精力做事。

4. 同一件事，比以前需要花多2倍或以上時間進行。

自然老化：只要別人稍為提醒，就能記起怎樣前往某個地方。

症狀三：難以處理日常瑣事



原本擅長處理的日常瑣事，也開始難以獨自處理。例如忘記了怎樣前往經常光顧的街市、無法列出每日待辦事項、出門去圖書館，總是會忘記攜帶圖書證、玩遊戲時，忘記了遊戲規則，例如忘記了打麻雀的規則。

自然老化：即使忘記了如果前往某個地方，只要他人稍微提醒就能回想起來。

症狀四：搞不清時間和空間



分不清自己身處的空間，例如常常分不清夢境與現實、無法準確描述所在的地方、不清楚自己身在何處。

另外，更會分不清時間，常見的情況有不清楚現在是幾月幾日和星期幾、更因混淆了時間，而不清楚有沒有做過一些事情。

自然老化：即使忘記了現在的日期，但很快就能回想起來。

症狀五：臉盲、色盲、難以平衡



認知障礙症的先兆是經常忘記別人的樣子、開始看不清楚顏色，甚至經常因為看不清楚而跌倒，閱讀時變得很吃力。

自然老化：更接近白內障的症狀，近視、刺眼，晚上視力更差。

症狀六：經常用錯詞語、說錯話



大腦難以處理複雜資訊，所以一閱讀就想睡覺。而且，減少詞彙量，所以說話時常常把一件物件講成另一件物件，像是「番薯」講成「番茄」等，而且不知道自己用錯詞語。

自然老化：有時想不起一些詞彙，但很快就能回想起來。

症狀七：經常把物品放錯位置



經常把物品放錯位置，像把拖鞋放進書櫃、水果放到垃圾桶等，過後更想不起自己把這些物品放到哪裡。另外，更可能因為找不到物件而懷疑家人、外傭偷竊。

自然老化：即使把物件放錯位置，但過後仍能回想起物件放在哪裡。

症狀八：判斷力及處理數字能力下降



原本擅於理財的人士，突然難以處理數字。同樣地，原本姿整、愛乾淨的人，變得不修邊幅、髒亂，或者不再堅持自己很重視的原則。

自然老化：間中出錯，例如忘記買某種食材。

症狀九：斷絕社交、不再工作



大腦已無法處理複雜的資訊，所以患認知障礙症的人可能難以維持長時間的對話。結果，他們可能斷絕社交，放棄團體活動和辭去工作，以避免尷尬。

自然老化：有時會減少社交，但過一陣子就可能重拾對社交的興趣，不斷循環。

症狀十：性格、情緒大變



性格變得多疑、困惑、沮喪、恐懼、焦慮、暴躁。

自然老化：容易固執，但情緒起伏不大。

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