失智症｜白天嗜睡可能會提高失智風險？５原則助你改善睡眠問題

你家中的長者會否在白天打瞌睡？如果這種狀況經常發生就要多加留意，因為這可能是認知障礙症的早期徵兆！



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早前，一份發表在美國神經病學學會雜誌《Neurology》的研究指出，白天感到困倦或因睡眠問題而缺乏活力的長者患上認知障礙症的風險更高。

同場加映：認清認知障礙症早期徵兆（按圖睇清）

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該研究由美國紐約布朗克斯區、愛因斯坦醫學院的 Victoire Leroy 博士主導，研究團隊對 445 名平均年齡為 76 歲、並未患有失智症的參與者進行了展開研究。

過程中，參與者接受了有關其睡眠習慣的調查問卷，其中涉及以下內容：

- 深夜醒來無法再度入睡的頻率



- 開始休息後半小時內無法入睡的頻率



- 有沒有與環境溫度相關的睡眠困難



- 是否服用藥物來幫助睡眠



另外，參與者接也被問及白天的疲勞程度，包括在社交活動、用餐或駕駛時無法保持清醒，對完成白天活動的熱情程度以及記憶問題。研究人員又會使用跑步機記錄參與者的步行速度，每年測試一次，平均持續三年。研究人員又會每年進行一次測試，以跑步機記錄參與者的步行速度，平均持續三年。

研究開始時，有 42 人患有運動認知風險綜合症（motor cognitive risk syndrome，簡稱MCR），具體病徵為步態緩慢且自覺認知功能減退，但沒有失智且不影響日常生活。而在後續的研究過程中，又有 36 人罹患有此病。當排除年齡、抑鬱症和其他健康狀況等其他因素的影響後，研究人員發現，如果人們在白天過度嗜睡及對白天活動缺乏動力，患上 MCR 的可能性是沒有同樣睡眠相關問題的人的３倍。

研究人員總結數據後發現，睡眠品質較差、睡眠時間較短、報告經常發生白天嗜睡及相關功能障礙的參與者，較有可能罹患 MCR。

Leroy 博士指出，「研究結果表明，影響白天的嗜睡問題與年老後的認知障礙風險有密切關係，這支持了睡眠相關問題，尤其是白天嗜睡，與老年人認知功能障礙有關的假設」。

他又指，未來還需要做更多的研究來探討睡眠問題與認知能力衰退之間的關係，以及運動認知風險症候群 （MCR）在其中所帶來的影響。

睡眠問題與失智症之間有何關聯？

深度睡眠影響記憶功能



深度和質量良好的睡眠對於記憶功能和學習能力至關重要。睡眠中的深度睡眠階段被認為與大腦中的記憶強化和學習相關聯。

睡眠中清除毒素



睡眠時，大腦會清除日間積累的代謝廢物和毒素，包括β-淀粉樣蛋白，這些物質在失智症的發展中扮演著重要角色。

睡眠不足損害大腦健康



長期睡眠不足或睡眠質量差可能導致大腦功能受損，增加患失智症等神經退行性疾病的風險。

改善睡眠問題 可以做５點

長者常常會面臨睡眠問題，這可能包括入睡困難、淺眠、睡眠中斷或早醒等問題，要改善這些問題，可以嘗試以下方法：

1. 建立規律的睡眠時程：確保保持固定的睡眠時間表，包括固定的入睡時間和起床時間。這有助於調整身體的生物鐘，幫助改善睡眠質量。



2. 創造適合睡眠的環境：保持寧靜、舒適、黑暗和涼爽的睡眠環境。使用窗簾、耳塞、白噪音機等工具來幫助降低外界干擾。



3. 避免午睡過長：過長的午睡可能會影響晚上的睡眠品質。如果需要午睡，盡量控制在15-30分鐘內。



4. 避免過度飲食和飲水：在睡前避免食用大量食物或飲水，以減少夜間起床上廁所的次數。



5. 適度運動：進行適度的運動有助於改善睡眠質量。但應避免在睡前過於劇烈的運動。



請記住，睡眠是大腦健康的重要組成部分，維持良好的睡眠質量，有助於預防神經退行性疾病，尤其是對於預防失智症的發展至關重要。

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