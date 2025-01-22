斷崖式衰老元兇係更年期？​40歲應開始調理！衰老後無法逆轉

年老，是每一個人害怕，但卻要面對的煩惱，不少女性踏入40歲，就開始出現斷崖式衰老！發現自己突然變肥、出斑、皺紋變多，老態盡現？原來其中一個主因是更年期未有及時保養而導致身體內外斷崖式衰老！如果不想更年期急速衰老，中醫建議提早留意更年期徵狀並及早調理。



斷崖式衰老元兇是更年期！？

有研究指出人並非慢慢老化，而踏入40歲後是女性一個很關鍵的轉捩點，隨著女士身體調節機能出現急劇變化、代謝能力快速下降，周期開始失調踏入更年期，女士的各項身體機能都容易急速衰退，導致無論身體內外都容易出現「瞬間衰老」，突然的轉變更會對女士心理造成巨大壓力。

更年期外表變化 面部出斑、出皺紋斷崖式衰老

更年期使女性昔日光彩不再，皮膚嚴重缺乏水分和彈性，樣子變殘，面部出斑、浮現皺紋，變得異常乾燥。除此之外，更年期更大大影響女士體態，由於新陳代謝減慢，變得易肥難減，身材容易走樣，脂肪積聚於腹部，容易造成中央肥胖。而頭髮也開始出現白頭髮，甚至有脫髮問題，種種變化加起來，女性一步入更年期在外觀上會明顯斷崖式衰老，如果調理不當更是不可逆轉。

更年期身體機能老化 健康風險大增

更年期女士的身體機能急速老化下，骨密度下降，增加骨質流失問題。而且忽視更年期徵狀，更有機會增加三高風險，一項長達22年的研究顯示，熱潮紅症狀太過於頻繁，未來可能會增加超過50％的心血管問題。因此千萬不要忽視更年期調理，一旦出現任何徵狀就應立即調理，以免後患無窮「手尾長」。

更年期補得好不易老 出現任何徵狀就要調理

怎樣才算進入了更年期呢？很多女士誤解以為周期停止後才算進入更年期，實際上早在周期停止前就已進入了更年期的範圍，整個更年期可橫跨達10年之久。女性約40歲時便會開始出現更年期徵狀，如周期開始不順、腰痠背痛、睡等差等，這段時期忽視更年期保養更容易內外斷崖式衰老。因此，註冊中醫師吳凱琪建議一旦出現更年期任何一樣徵狀，就要留神！趕緊調理身體，愈早調理，愈能減輕更年期徵狀，要知道更年期身體變化是難以逆轉的，必須把握調理黃金保養期，不要等周期完全停止才採取行動。

延伸閱讀：更年期係女人天敵？錯過XX歲黃金保養期恐「斷崖式衰老」！

面對身體上突如其來的變化，加上更年期會造成心理影響，女士們可能會感到焦慮、失落、煩躁。（圖片：Shutterstock）

更年期常見徵狀

生理方面：潮熱盜汗、周期紊亂、腰痠背痛、頭痛暈眩、皮膚乾燥、體重增加等徵狀。

心理方面：煩躁易怒、心情低落、失眠、善忘、異常疲倦等現象。

紓緩更年期有法 中醫建議中藥調理法

要紓緩更年期不適，吳醫師建議可從飲食方面下手調理身體，補充更年期所需的營養，以及調節身體機能，從根源改善更年期不適。吳醫師指中醫常以天然中藥滋陰補腎，尤其是熟地黃、茯苓、山茱萸、牡丹皮這4種中藥，有效補益肝腎，改善更年期不適。

要紓緩更年期不適，吳醫師建議可從飲食方面下手調理身體。

熟地黃：補血滋陰，溫補肝腎，有效改善潮熱盗汗。

茯苓：健脾益氣，寧心安神，改善失眠。

山茱萸：補益肝腎，可改善周期不順，汗多、腰膝酸軟、眩暈。

牡丹皮：清熱涼血，減少心煩易怒。

維特健靈更年輕 天然中藥古方 治標治本

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雖然更年期可能伴隨著不適和挑戰，但這也是女性重新定義自我、追求新生活的機會。透過適當的調理和健康的生活方式，女士們可以更有效地應對更年期的變化，並重拾生活的活力與自信。今天起就開始進食維特健靈更年輕，積極面對更年期，在這人生新階段中，自信地迎接未來。

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*2021年更年輕問卷調查受訪人數217位