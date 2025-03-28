夫妻病｜為何夫妻總是一起生病？醫生揭生活模式暗藏3風險！

不時都能從新聞上見到，夫婦二人同時患上一種疾病，而且這些疾病還不是傳染病，但到底為什麼會出現這種情況？想要避免「夫妻病」又可以怎樣做？



早前，深圳就有一對中年夫妻因長期腸胃不適就醫，經檢查後雙雙確診糜爛性胃炎。面對此結果，兩人不禁疑惑，「胃炎也會傳染嗎?」他們會感到困惑亦不無道理，畢竟夫妻二人在日常生活中經常接觸，他們飲食習慣相近，又常常共用餐具，難免會讓人產生這樣的聯想。

不過，醫生就指出，此類胃炎並不具備直接傳染性，反而共同的不良生活模式，例如偏好高鹽辛辣飲食、作息不規律以及身體狀況等，往往會成為致病的關鍵。其實，不但只是胃炎，有一些癌症，亦同樣可能發展成「夫妻癌」。

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「夫妻病」背後的隱藏3大成因 心理壓力都有關？

夫妻患上共同疾病的風險主要源於三種方面：

1. 更易形成傳播鏈



夫妻之間在日常生活中存在大量的親密接觸，如共用餐具、親吻、擁抱和性接觸等。這些行為會為細菌、病毒等病原體的傳播提供了極大的便利條件。例如幽門螺桿菌可透過共用餐具或接吻傳播，長期感染可能引發胃炎甚至胃癌；性傳播疾病如HPV病毒，則直接透過親密行為擴散。此外，流感病毒藉飛沫傳播、足癬經共用拖鞋感染等，皆是常見傳染途徑。

2. 共同環境與習慣的影響



夫妻長期共同暴露於相同風險環境，例如吸煙者與伴侶共處一室，雙方皆暴露於二手菸害；廚房油煙、裝修殘留甲醛等污染物，也可能同步損害呼吸系統。而相同的飲食習慣就更值得警惕，如果夫妻雙方都喜歡吃高熱量、高脂肪的食物，又缺乏運動，那麼他們罹患糖尿病、高血壓等慢性疾病的風險就會相應增加。

3. 面對同樣的心理壓力



家庭經濟壓力、教養分歧等問題若長期未解，可能導致夫妻同時處於焦慮狀態，進而誘發腸躁症、失眠等身心症。曾有研究顯示，慢性壓力會削弱免疫機能，增加雙方感染疾病的機率。

高風險疾病類型與預防關鍵

傳染性疾病



幽門螺桿菌感染、病毒性肝炎等消化道疾病，可透過分餐制與餐具消毒降低風險；性傳播疾病需注重防護措施；在流感感染的高峰期應減少近距離接觸，並保持室內通風。

癌症



肺癌與二手菸暴露密切相關，夫妻可訂立「戒菸互助契約」；胃癌預防需從飲食調整着手，減少燒烤醃漬食物，並定期檢測幽門螺桿菌；肝癌風險與病毒性肝炎相關，建議共同接種疫苗，並避免食用已經發霉的食物。

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如何避免「夫妻病」？

要避免疾病在夫妻間「傳染」，關鍵在於保持良好的個人衛生習慣和健康的生活方式：

1. 夫妻應注意個人衛生，勤洗手、勤洗澡，保持身體清潔。



2. 避免共用個人衛生用品，例如牙刷、刮鬍刀、毛巾等，以減少病原體傳播的機會。



3. 保持健康的飲食習慣，均衡飲食，多吃蔬菜水果，少吃油膩、辛辣食物，以增強身體免疫力。



4. 定期進行體檢，及時發現並治療疾病，也是預防疾病傳染的重要措施。



要記住，夫妻既是生活伴侶，同時亦應成為彼此的健康伙伴。從調整一餐飲食、改變一段衛生習慣開始，逐步打造抗病體質，這樣才能真正做到「執子之手，健康偕老」。

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