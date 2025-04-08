股市暴跌｜財政壓力影響身心健康 醫揭5招守護心理、防崩潰！

自美國總統特朗普（Donald Trump）實施對等關稅政策以來，全球股市風聲鶴唳，港股恆生指數昨日（7日）單日暴跌超過3000點，創下2008年金融海嘯以來最大點數跌幅。這場股災令市場哀鴻遍野，讓不少人投資人崩潰。



對此，有醫生就指出，財務壓力會直接影響生理狀態，包括心臟病風險、誘發抑鬱症，更有可能令促使投資者在不理性的情況下，做出錯誤的決策。為此他也提供5點建議，同時提醒「你的心理健康，比任何股票代碼都值得長期持有！」

近日，台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook發文提醒投資者，面對股市暴跌時的心理健康管理至關重要，並提供了科學實證的應對建議。

黃軒引述研究指，「當股票單日下跌1%時，精神疾病住院率會增加0.36%」，而台灣研究也顯示當台灣加權指數每下降1,000點，因精神疾病入院的人數就增加4.71%。這些數據反映財務壓力並非單純的心理問題，更會直接影響生理狀態。

黃軒解釋，這是由於一種「損失厭惡」（Loss Aversion）的心理現象所導致的。對比於獲得的快感，人類對損失的感受更為強烈，你失去100塊的痛苦，會遠遠超過賺到100元的快樂。

所以，投資者的大腦會觸發恐慌反應，情緒從緊張升級為極度焦慮。《Journal of Behavioral Finance》的研究也證實，市場波動會放大投資者的焦慮和恐懼感。

當人們長期處於這種狀態下，壓力就會透過神經內分泌系統影響生理狀態，可能導致以下3屴面出問題：

心血管系統：壓力賀爾蒙激增可能引發心悸、胸悶，甚至增加心肌梗塞風險；



精神健康：容易出現焦慮、失眠等症狀，嚴重者可能誘發抑鬱症；



決策能力：在極度壓力下，容易做出非理性投資決策。



廣泛性焦慮症4種潛藏跡象（按圖 👇👇👇）

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面對股市劇變 5點改善建議守護心理健康

為幫助投資者有效應對股市暴跌帶來的心理健康問題，黃軒醫師提出了以下5點科學實證的建議：

1. 「4-7-8 呼吸法」



吸氣4秒、憋氣7秒、慢慢吐氣8秒，透過此種特定的呼吸節奏能快速降低壓力荷爾蒙。

2. 別老是盯著螢幕



暫時遠離股市資訊，透過運動或娛樂轉移注意力。

3. 眼光要放遠，別被短線嚇死



鼓勵投資者回顧最初及長期的投資目標，避免被短期波動影響。

4. 尋求專業人士協助



對於情緒嚴重受影響者，黃軒醫師建議盡早尋求專業心理諮詢，尤其是認知行為療法（CBT）能有效處理投資焦慮。

5. 積極增進理財知識



《Journal of Economic Psychology》研究指出，了解市場運作能幫助投資者保持冷靜。建議多讀書、看看財經新聞，當你搞懂股市怎麼回事，就能讓你在面對突發狀況時更有把握。

黃軒強調，投資者的心理健康比任何股票代碼都值得長期持有。在股市暴跌的風浪中，保持冷靜、理性和積極的心態，才能更好應對市場波動，實現財富的穩健增值。

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