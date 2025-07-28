長期失眠恐引發7大健康危機！睡眠時間少於6小時者罹癌風險高41%

睡眠不僅讓身體獲得休息，更是維持健康的重要關鍵。當你總是翻來覆去難以入睡、睡眠品質不佳，不僅會導致焦慮與煩躁，長期下來還可能引發一連串健康問題。



許多人其實並不了解自己為什麼會睡不好，甚至已經習慣了「睡不著」的狀態，卻沒發現它已經成為一種慢性壓力來源。專家提醒，與其過度在意失眠本身，更該釐清背後成因，找出干擾睡眠的壞習慣。

相關文章：睡眠不足｜熬夜4大壞處增事故風險！營養師教3招假日有效率補眠👇👇👇

+ 5

長期睡不好，小心這7種疾病悄悄找上門

1. 高血壓

睡眠時身體進入放鬆狀態，心跳與血壓自然下降；但若經常熬夜或失眠，會讓交感神經過度活躍，導致血壓飆升。長期下來，控制血壓變得困難，增加心臟病與中風風險。

2. 糖尿病

約有3～4成糖尿病患者有睡眠障礙。睡不好會讓身體血糖代謝失調、胰島素敏感度下降、糖耐受變差，長期甚至可能導致血糖飆高、加劇病情。

3. 免疫力下降

深層睡眠期間，身體會釋放修復蛋白質以對抗疾病。研究指出，若每晚睡眠時間少於3小時，免疫力恐下降50%，感冒、感染的風險也會隨之升高。

4. 肥胖

睡眠不足會讓體內壓力激素上升，導致胰島素阻抗增加、脂肪囤積。同時，大腦對甜食與高碳水的慾望也會增強，更容易失控進食、體重上升。

相關文章：睡眠｜長期瞌眼瞓小心罹患3大疾病！醫生教5招改善打瞌睡提起精神👇👇👇

+ 6

5. 癌症

根據研究，睡眠時間少於6小時者，其罹癌風險高出41%。睡眠不足會打亂荷爾蒙平衡與免疫系統運作，可能創造癌細胞滋生的環境。

6. 情緒障礙

失眠與抑鬱、焦慮息息相關。睡不好會導致壓力荷爾蒙升高、情緒難以穩定。研究發現，失眠者罹患抑鬱症的機率是一般人的5倍。

7. 失智症

大腦在深度睡眠時會啟動「自我清理機制」，清除廢棄物質。長期失眠會讓毒素堆積於腦部，特別是與阿茲海默症相關的β類澱粉蛋白，對腦細胞造成傷害，增加失智風險。

相關文章：睡覺｜一躺下就秒睡竟是身體警號！7問題檢測「睡眠債」改善作息👇👇👇

+ 9

想睡得好？先放下「愈想睡愈睡不著」的焦慮

別讓失眠成為你生活的常態。嘗試建立良好的睡前習慣、調整作息與壓力來源，才是找回優質睡眠的關鍵。記住——睡得好，才是真正的健康。

延伸閲讀：

一年四季怎麼吃？春夏秋冬的中醫食療報你知

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

