脂肪肝｜周奕瑋半年擺脫重度脂肪肝！自揭靠３招逆轉肝纖維化

41歲金牌司儀兼「旅遊達人」周奕瑋（Jarvis），經常穿梭香港日本兩地，為觀眾推薦「食買玩」的好去處，每每都要在鏡頭前的大飲大食，過程中難免令其健康響起警號。事實上，早前他就曾分享自己的身體檢查，赫然發現自己患上重度脂肪肝，情況令人擔憂。近日Jarvis就透露健康狀況，脂肪肝指數已逐步下降，其中肝臟硬度及纖維化指數更「大翻車」狂甩至的健康個位數，成績相當令人鼓舞。



愛好拉面、湯面又不好運動的Jarvis早於半年前被爆出有重度脂肪肝，其脂肪指數嚴重致 395 (dB/m) 比正常超出 100 (dB/m) 而硬度及肝臟纖維化的程度則已到達 10.2 (kPa) ，遠超出一般正常值約在 2 至 6 (kPa)，被驗出患有嚴重脂肪肝，肝健康可謂是岌岌可危。

不過，近日Jarvis於 Instagram 上載最新肝臟檢查結束，脂肪肝指數有明顯進步，其中肝臟硬度及纖維化指數更減至 5.4 (kPa) 的健康個位數，成績相當令人鼓舞。究竟他做了什麼，能夠在半年內就將肝臟健康從危急邊緣拉回來？

半年擺脫重度脂肪肝：靠「３習慣」逆轉肝纖維化！

Jarvis坦言，自己還未開始進行運動特訓，但兩個超標指數已經有1個返回「安全地帶」，接下來的目標就要令自己就是要令肝臟「完全康復」。他又分享自己在日常生活中，早已默默地做對了以下三件關鍵事，成功將體內危機逆轉，證明減脂並非難事：

1. 少喝湯底



「旅日達人」Jarvis過往最愛沉醉於濃郁的日式拉麵世界，尤其習慣將湯底一飲而盡。這次他帶著鹽度計暢遊日本，打算控制自己的飲食及鹽度攝取，誰料這一測，竟揪出了多年來對身體造成巨大負荷的真兇！

他發現，自己最愛食的拉麵，其湯底鹽份測試結果顯示嚴重過鹹，甚至已達「重鹽級」警戒線。有吃拉麵及喝湯底習慣的他，可想而知日積月累當中攝取的高熱量、高飽和脂肪和大量鹽分，早已嚴重超出身體所需範圍。因此，避開這高熱量、高鈉、高飽和脂肪的「致命湯底」成為了逆轉關鍵，等同於即時截斷了內臟脂肪和水腫的重大來源。單是改變這個飲食習慣，便有助於大幅減少不必要的熱量和脂肪攝取，是減脂成功的首要關鍵。

2. 淨肝排毒食療，為肝臟補給



在與「重度肝纖維化」的鬥爭中，Jarvis沒有單打獨鬥，他開始定期採取淨肝排毒食療策略。這絕非可有可無的小動作，而是給予受損肝臟直接的修復與保護。他透過例如定期服用肝保健品或攝取有助肝臟修復的營養素等方式，為肝臟細胞提供了所需的養份，輔助它從重度負擔中「回血」，加速排毒，讓肝功能得以逐步重啟。

3. 多飲水，啟動體內「燃燒引擎」



Jarvis的成績證明，即使是最簡單的習慣，也能帶來肝臟健康帶來極大的效果。多飲水並非僅僅解渴，其背後的機制是多方面結合而成：首先，它能夠促進新陳代謝與脂肪燃燒，猶如啟動了體內的「燃燒引擎」加速消耗；其次，飲水同時能增加飽足感，從源頭抑制了對邪惡美食的慾望；最重要的是，用清水代替了各種高熱量飲品（如汽水、甜飲），在不知不覺間大幅減少了卡路里攝取，並能提升運動表現，維持身體的最佳機能。

什麼是脂肪肝？

肝問題在本港越來越普遍。中文大學調查曾指出，超過4份之1香港成年人患有脂肪肝。另一項中大全民肝臟健康普查推算，約有一百萬港人患上脂肪肝，是亞洲地區最高。

肝內的脂肪（主要是三酸甘油脂）含量超過肝臟容積的5%以上。

有些人會誤解脂肪肝是因為飲酒而成的，但其實脂肪肝可以分為酒精性和非酒精性兩種。患上脂肪肝可以沒有任何症狀，但大部份脂肪肝的患者都有肥胖、大肚腩的問題。不要輕看「大肚腩」，《香港中文大學肝臟護理中心》指出，有研究顯示，七成非酒精性脂肪肝的患者同時患有代謝綜合症（即「大肚腩」兼高三酸甘油脂、 高血壓、高血糖、好膽固醇水平過低，4項其中2項）。若患上代謝綜合症，會增加患上中風和心臟病的風險高達三倍。所以即使脂肪肝本身未給予任何症狀，也未發展成肝硬化、肝癌，但它帶來的警號卻不容忽視。

按圖看清肝病5大症狀：

相關文章：【脂肪肝】肥胖服過量止痛藥13類人屬高危 持續受損會致肝硬化

脂肪肝的症狀

輕度脂肪肝可以沒有症狀，中度脂肪肝，可以伴有食慾不振、疲倦乏力、作嘔、嘔吐、右上腹隱隱作痛等。

脂肪肝高危族群

1）肥胖，尤其是中央肥胖



2）飲酒



3）飲食失節（煎炸、油膩、濃味食物）



4）情志失調



5）缺乏運動



但也順帶一提，不一定肥胖人士才會有脂肪肝，瘦人也有機會有，尤其是營養不良、或快速減肥的人士，也容易有脂肪肝。

推介3大保健穴位

大家可透過揉按穴位保健，每日揉按每穴2次，每次1至2 分鐘（按圖）：

1）中脘穴



位置：在上腹部，前正中線上，胸骨下端（俗稱雞心）和肚臍連線的中間點

功效：理氣和胃，健脾化濕，幫助消化

對於沒有症狀的輕度脂肪肝，和伴有食欲不振、疲倦乏力、作嘔、嘔吐、右上腹隱隱作痛的中度脂肪肝皆有幫助。

2）合谷穴



情緒失調引起的肝鬱氣滯是形成脂肪肝的重要因素之一，合谷穴加太沖穴能夠很好地把肝鬱氣滯調整過來，使人有舒暢的情緒面對生活壓力。

位置：合谷穴在第一、二掌骨之間，也就是俗稱的「虎口」。

功效：調整大腸經的氣血，化濕解毒，配合太沖穴調整肝鬱氣滯

合谷是大腸經的原穴， 能使大腸經的氣血暢通，使體內的代謝產物和毒素及時排出體外，當然對脂肪肝有好處。

3）太沖穴



位置：足背第一、二跖骨之間（即腳指公和第二隻腳趾中間的位置）

功效：調節肝臟的功能、情緒舒暢，氣血調和

太沖穴為肝經的原穴，可以有效地調節肝臟的功能，使情緒舒暢，氣血調和，避免多餘的脂肪堆積在肝臟。合谷穴和太沖穴，均為是人體的重要保健穴位。

臨床上選用針灸穴位治療脂肪肝，當然不只這3個穴位，還會配合肝經的穴位疏肝理氣，按實際臨床需要而定。

不論是保健湯水或穴位，只供大家參考；如真有脂肪肝的情況，建議去找中醫處理，對症下藥。

中醫健康小貼士

除了以上的保健茶飲，及穴位外，日常也應多注意（按圖）：

1）積極改善生活習慣，控制飲食



2）戒酒



3）戒煎炸濃味食物，高糖食物或飲品（例如梅菜扣肉、雞煲、吉列豬扒、燒味、蛋糕、西餅、朱古力、台式飲料包括珍珠奶茶等等），糖分很容易轉化為脂肪積存在肝臟



4）陶冶性情（肝與情緒很有關係，肝鬱氣滯是脂肪肝的主要原因之一）



5）適當運動（運動可以健脾，健脾則運化好，防治脂肪肝）



儘管脂肪肝屬於慢性疾病且初期症狀不明顯，但其潛在危害不容忽視，我們千萬不可掉以輕心！