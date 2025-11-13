彈弓手｜玩手機玩到肌腱炎？手機握法是主因！預防、改善即學５招

嘩，日日機不離手，就連手指都在係度叫「救命」呀？ 當你瘋狂碌IG、覆WhatsApp時，有沒有發覺拇指根部有點痛，手腕又麻痺？唔好以為只是太攰！這好可能是因為你用手機太久，患上了「彈弓手」！手機用得多，拇指不斷郁動，手腕的筋腱長期拉緊，摩擦壓力一大，就會發炎超級痛！一旦嚴重起上嚟，就連想攞隻杯或者扭條毛巾都會變得好難，隨時會影響到生活㗎！



什麼是彈弓手？

彈弓手（智慧型手機肌腱炎）又稱為板機指，在醫學上的正式名稱為「狹窄性腱鞘炎」。它主要影響我們拇指到手腕處的兩條肌腱，這些肌腱通過一個隧道狀的腱鞘。由於長時間過度使用拇指，特別是重複進行滑動、點擊等動作，會使肌腱與腱鞘之間產生摩擦和壓力，從而導致發炎。當炎症產生後，手腕拇指側就會出現持續性的疼痛、麻木甚至腫脹感。若不加以理會，症狀會加劇，嚴重時甚至難以做出抓握或旋轉手腕的動作。

快速自我檢測：我有「彈弓手」嗎？

如果你擔心自己有「彈弓手」的風險，可以嘗試進行以下簡單的芬克爾斯坦測試來自檢：

1. 握拳：將你的拇指彎曲藏入掌心，然後用其餘四指握住拇指，形成一個拳頭。



2. 手腕彎曲：在保持握拳姿勢的情況下，將手腕向小指側（尺側）方向彎曲，這被稱為「尺側偏移」。



如果做這個動作時，你的拇指根部或者手腕感到一陣劇痛或強烈的拉扯感，就要提高警覺了！這很可能是已經患上了「彈弓手」的警號，一旦發現異常，應盡早調整使用習慣並向醫生求助。

預防從正確握持手機開始！

單手握持智慧型手機，並持續使用該手的拇指滑動螢幕和打字，會對拇指和手腕造成很大的壓力。其實，只要在日常中使用智慧型手機時，稍微改變一下握持方式就能幫助預防智慧型手機肌腱炎。

建議的正確姿勢：

雙手協作：用一隻手穩固地支撐手機，然後用另一隻手的手指進行操作（如滑動或輸入）。



保持視線水平：操作手機時，盡量將手機抬高至與眼睛大致平行的位置。



應避免的錯誤姿勢：

避免長時間用尾指在底部支撐手機。



避免長時間用單手進行所有複雜操作。



為什麼會有板機指？誰容易罹患「板機指」？（按圖看清👇👇👇）

+ 3

改善和預防「彈弓手」的 5 個自我照顧貼士

要有效預防和紓緩「彈弓手」，關鍵在於將一些簡單的習慣融入日常生活中：

1. 定時休息，放鬆手指

長時間連續使用手機或電腦會累積手指的負擔。建議每隔 1至2小時 應中斷使用，讓雙手自然下垂，輕輕甩動或放鬆休息片刻。如果可以，請將手機放置在遠離自己的位置，減少無意識觸碰的機會。

2. 輪流換手操作

許多人習慣性地使用同一隻手操作手機。請有意識地頻繁交替握持和操作手機的手，確保雙手都能得到休息，避免單邊過度勞損。同時，注意握機力度要輕柔，只需輕輕支撐即可。

3. 伸展手腕，促進循環

定期的伸展運動有助於促進血液循環，有助促進發炎肌肉的復元：

- 手臂向前伸直，手掌心朝下。



- 用另一隻手握住該手的手指，並將其緩慢地、溫和地向手背方向拉伸。



- 維持約 10 秒後放鬆，在不感到疼痛的範圍內重複數次。



4. 溫和按摩，緩解緊張

輕柔地按摩手指可以促進血液流動，並放鬆緊張的肌肉：

特別是 拇指和食指的根部，可以用另一隻手的手指以畫圈的方式輕輕按揉。

切記力度要溫和，以感覺舒適為宜，避免過分用力導致反效果。