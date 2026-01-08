尚容堂丨產後身材走樣易腰痛？　中醫解話骨盆修復的重要性

常說孩子是上天的禮物，但同時也是一眾母親身體與心理雙重挑戰的開始，十月懷胎生產其後，就會發現自己的身體發生了明顯的變化，不但穿不下產前的褲子，甚至有腰痠背痛、無力等情況出現，這些都是源於產後骨盆結構的改變，骨盆作為身體的核心支撐，不但影響外觀體態，更關乎身體機能，影響日常生活，甚至未來的生育計劃。因此，認識並重視產後骨盆修復，對於每一位媽媽來說，都是不可忽視的健康重任，本文請來了註冊中醫師游禮安為一眾媽媽或準媽媽講解產後骨盆修復的重要性，以及中醫如何幫助骨盆修復。



懷孕與分娩如何影響骨盆？ 腰痛、壓迫內臟 更影響二胎

在懷孕與分娩過程中，女性身體經歷了巨大的變化。游醫師指，隨著胎兒的成長，體內會分泌大量鬆弛素等激素，使骨盆關節與韌帶變得更為柔軟、彈性增加，為分娩做好準備。這種生理改變雖然有助於胎兒順利通過產道，但也會導致骨盆關節撐開、結構鬆動，甚至造成腰部重心轉移。

分娩時，胎兒經過產道會進一步壓迫骨盆，增加骨盆結構受損或移位的風險，這些改變往往在產後顯現，包括腰背部的疼痛、骨盆前傾、臀圍變大、小腹明顯凸出等。

在懷孕與分娩過程中，女性會出現身體巨大的變化，包括腰背部的疼痛、骨盆前傾、臀圍變大、小腹明顯凸出等。（圖片：Shutterstock）

當寶寶出生後，這些結構未必能自動恢復到原來的狀態，反而容易出現骨盆歪斜、錯位等問題。游醫師更指出，如果長時間忽略，還可能導致身體其他部位的代償反應，例如駝背、富貴包、肩頸不適、慢性疼痛等長遠健康隱患，甚至影響內臟壓力與日後懷孕能力，因此絕對不容忽視。

產後骨盆問題的常見表現一覽

• 腰背部疼痛：骨盆不正導致腰椎承受過重壓力，產生慢性疼痛。

• 骨盆前傾、體態走樣：導致小腹凸出、臀部變寬，難以穿上產前衣物。

• 無力感與活動受限：身體核心不穩，容易感到疲憊或動作不協調。

• 影響二胎計劃：嚴重時甚至壓迫到子宮、膀胱等器官，影響生育二胎的進度。

產後骨盆問題眾多，除了影響外觀，更隱含長遠健康風險，不容忽視。（圖片：Shutterstock）

產後骨盆修復的黃金時期

游醫師建議，骨盆修復最好於產後3至6個月「黃金期」來進行，這段期間，體內的鬆弛素水平仍然較高，身體韌帶彈性佳，非常有利於骨盆結構恢復。只要把握這段時間進行專業骨盆調整，不僅疼痛感較少，效果也更加顯著。

不同分娩方式的媽媽，開始骨盆修復的時間也略有差異：

• 自然分娩：建議等惡露排淨後，約產後3個月即可開始骨盆調整。

• 剖腹生產：需待傷口完全癒合，約產後4至6個月，經專業評估後再開始治療。

游醫師亦指出，即使錯過了這個黃金期，也不代表骨盆無法修復。中醫在調整產後修復治療的方法有許多，如傳統推拿、紮肚、結構性治療等，依然能有效幫助產後媽媽恢復骨盆健康，只是所需時間與療程可能會稍長。

中醫在調整產後修復治療的方法有許多，如傳統推拿、紮肚、結構性治療等。（圖片：Shutterstock）

游醫師坦言，在眾多骨盆修復方法中，自己偏好以結構治療為核心，在治療產後修復的時候，會依照不同出現結構變化的骨盆來做針對性的結構調整，主要作法像是將原本扭曲的肌肉、關節，調整到平整、順滑有彈性，使骨盆和關節回復到正常的狀態。這種方法從根本上解決身體的結構沾黏、結構錯位、結構歪斜的問題，協助媽媽們恢復骨盆及關節的平整與彈性，讓骨盆回歸正確位置，改善整體體態。

自行運動可以嗎？ 骨盆修復與居家運動大不同

游醫師指，許多媽媽會在家嘗試進行骨盆矯正運動，例如橋式運動、凱格爾運動等，這無疑對恢復骨盆底肌有幫助，但如果骨盆已經結構錯位，僅靠運動就難以將其調整到正確位置，有時甚至因姿勢不當反而加劇問題。

專業的骨盆修復治療，可以快速且安全地將扭曲的骨盆與關節調整回正確狀態，恢復身體平衡與協調。當然，建議媽媽們在接受專業治療的同時，也能配合居家運動，提升骨盆底肌力，讓修復效果更持久。

游醫師指，許多媽媽會在家嘗試進行骨盆矯正運動，但難以將其調整骨盆結構錯位。（圖片：Shutterstock）

產後骨盆修復的３大好處

產後進行骨盆修復，帶來的好處非常多元：

1. 改善體態與外觀

矯正骨盆後，能明顯收緊腰圍、減少小腹突出，讓媽媽們重新穿上產前衣物，自信回歸。

2. 減輕腰背痛與不適，預防慢性疾病與姿勢問題

骨盆恢復正位，身體重心回歸自然，減少腰椎壓力，避免駝背、富貴包、肩頸痛等長遠問題，讓媽媽們保持健康，遠離慢性痠痛。

3. 有助未來懷孕與生產

骨盆正位能減少對子宮、膀胱等器官的壓迫，提升受孕率，讓未來懷二胎、三胎更順利。

實際案例分享 骨盆修復消除腰部痠脹

游醫師分享了一個產後骨盆修復的真實案例，黃女士在順產後四個月，因為希望盡快穿回產前牛仔褲，主動尋求骨盆結構調整。雖然孕期與產後都有進行孕婦瑜珈與普拉提，並在家自行進行骨盆恢復運動，但效果有限，還出現了腰部痠脹感。經過專業結構治療後，黃女士在第一次調整後便感受到腰部疼痛明顯減輕，站姿更穩。經歷4-5次的調整後，她順利穿回產前衣物，體態明顯改善，整個人精神與自信也大大提升。

產後盆骨修復後一個月的對比，圖片經由尚容堂診所另一位病人同意下提供

骨盆修復治療時間與注意事項

通常，產後骨盆修復的療程需視個人體質與骨盆損傷程度而定，一般需要6至10次調整。若體態問題較嚴重，或產後長期未修復，恢復期可能會拉長，治療過程中也可能出現較為明顯的痠痛感，但這是身體逐漸復原的正常反應。專業治療會根據骨盆實際變化，進行針對性調整，將扭曲的肌肉與關節恢復至順滑有彈性、骨盆正位，確保身體重獲健康平衡。

產後骨盆修復不僅是身體的保養，更是為了重拾健康，為了未來的懷孕與生活打下健康基礎，都應重視產後骨盆修復，尚容堂提供專門針對盆骨及骨盆區域的療程，旨在改善盆骨的穩定性和功能，透過調整骨骼結構、釋放緊張肌肉，促進血液循環和改善姿勢，幫助媽媽們提升身體狀態，各位媽媽如有需要，歡迎到以下網址了解更多。

尚容堂註冊中醫師游禮安

尚容堂註冊中醫師游禮安

