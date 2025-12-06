驚！中等身型竟藏有346嚴重肥肝 如何從半年間逆轉肥肝指數？

很多香港人未必知道，肝臟問題其實是香港五大健康威脅之一，但很多時肝臟出現問題時大多數人都沒有明顯表徵，直到感覺到身體不適時，已經可能發展到嚴重階段。由於肝臟警號並不明顯，肝臟問題隨時潛伏在你體內，千萬不可掉以輕心！過百位肥肝指數偏高人士，參加為期半年的「百人半年清肝挑戰」，每名參加者都有著各自的故事，當中還有著出人意表的結果！想知他們如何從半年間逆轉肥肝，就要繼續看下去了！



肥肝成因逐個數 半年行動見真章——健肝寶親身實證

肥肝難以逆轉，能成功降低肥肝指數實在不容易，百名參加者都有著各自的故事，原來平日一些極為普通的習慣是非常傷肝的，不論是在職場拼搏的打工仔，還是退休人士都有可能已響起肥肝警號。參加者意識到有肥肝問題，於是參加清肝行動，服用半年維特健靈健肝寶就已經有亮眼的成績拯救肥肝！

1. 李先生 – 中小企老闆

李先生平時工作忙碌，餐餐外賣快餐，最愛雞排飯、燒味飯這些重口味又多油脂的食物，加上經常因為加班，晚上九點多才能吃晚飯。當發覺自己明顯有「大肚腩」，才意識到健康問題，去做身體檢查時，竟然發現自己有肥肝！食了健肝寶半年，指數大幅下降，由重度肥肝到無肥肝，肚腩細了一圈。

2. 郭太 – 已退休

郭太退休後，作息時間反而打亂了，經常凌晨才睡覺。本來以為年紀大，身體機能自然下滑，看醫生時醫生建議要定期驗身，經檢查之後才發現自己有肥肝。食了健肝寶半年，雖然指數下降不算誇張，但郭太感覺明顯有改善。她指：「身體呢個年紀唔好差落去，有改善已經係最大嘅獎品！我仲介紹身邊朋友一齊食，朋友都同我去專門店買健肝寶！」

3. 陳先生 – IT主管

陳先生屬於「飲酒應酬型」，日常工作經常要加班，應酬時最愛飲中國白酒，生活壓力大、運動少，見到不少明星都有肥肝，自己都去檢查，怎料中等身型也果然「中咗巨獎」。

他參加清肝行動後，食了半年健肝寶。陳先生稱：「飲酒後少咗宿醉，朝早精神番晒。壞習慣真係難改，不過有健肝寶幫手，至少唔使咁擔心肝臟負擔。」他強調：「試過唔同護肝產品，得健肝寶最明顯幫助減到肝脂，真心推薦！」

肝臟專科醫生張振榕推介 清肝首選健肝寶

肝臟專科醫生張振榕亦強烈推介健肝寶，他指出市面上很多護肝產品只得有單一肝臟磷脂，部分不是由專家研發或備受權威機構認可，作用成疑，部分成分更可能引致過敏等副作用；維特健靈健肝寶中西合璧，含五大健肝成分，針對性更高，效果更全面。

維特健靈健肝寶三大優勢：

1. 獨有Tri LiverPro™健肝鐵三角

中西合璧配方，獲權威大學科研實證，有效清肝消脂。

2. 五大中西健肝成分

• 丹參：清肝消脂

• 雲芝：疏肝解毒

• 五味子：補益肝臟

• Vital PL™肝臟磷脂：高效護肝

• 維他命E：強效排毒抗氧化

3. GMP認證生產，安全可靠

香港GMP大廠生產， 無重金屬、無農藥殘留，成分獲本地大學科研實證，信心保證。

健肝寶適合什麼人？

• 肝脂偏高

• 飲酒應酬多

• 飲食重口味

• 夜瞓熬夜

• 生活繁忙、壓力大

• 睡眠不足

健肝寶真正適合都市人，無論是希望預防肥肝，還是已經中招想改善肥肝，都是你的健康首選。

守護肝臟健康 由今日開始

百人半年清肝挑戰，見證健肝寶幫助香港人逆轉「肥肝」危機。肝臟問題並無即時表徵，一旦失守卻後果嚴重！正所謂預防勝於治療，及早注意肝臟健康立即行動，守護健康。

