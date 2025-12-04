失眠｜每晚3點準時扎醒？拆解半夜清醒4大元兇 壓力同晚餐是大忌

許多人可能有過這樣的經歷：明明即使身體很疲累，或者入睡時還算順利，但總會在凌晨3點左右突然醒來。這時四周寂靜，看著天花板，腦袋卻異常清醒，再也無法入睡。



這種「半夜扎醒」的情況若頻繁發生，不僅影響翌日的精神狀態，更是身體發出的健康警號。為何偏偏是凌晨3點？根據外國醫學網站《Medical Daily》的分析，這可能與身體的壓力荷爾蒙、血糖波動以及睡眠週期有關。以下為大家拆解導致半夜清醒的幾大元兇。

1. 壓力與「皮質醇」提早飆升

對於生活節奏急促的香港人來說，壓力是頭號大敵。人體的壓力荷爾蒙——皮質醇（Cortisol），通常會在早上起床前自然升高，幫助我們從睡眠中甦醒並應付一天的活動。

然而，若你長期處於焦慮或高壓狀態，身體的「內部鬧鐘」就會失靈。大腦可能會誤判訊號，導致皮質醇在凌晨3點左右就提早飆升，過度刺激神經系統，讓你在此時突然清醒，且難以再次入眠。

2. 晚餐太豐富？小心血糖驟降

很多打工仔習慣晚下班，晚餐吃得晚，甚至有吃宵夜、睡前小酌的習慣。如果晚餐攝取過多高碳水化合物（如粉麵飯、甜品），或是在睡前飲酒，雖然可能讓你初期容易入睡，但會導致血糖在睡眠期間大幅波動。

當血糖在半夜跌得太低時，身體會視之為緊急情況，並釋放腎上腺素和皮質醇來穩定血糖。這種「緊急警報」會強行喚醒大腦，讓你醒來時感到飢餓、心跳加速或焦躁不安。

3. 睡眠週期的自然轉換

凌晨2點至4點，其實是人體睡眠週期的轉折點。在這個時段，身體會從「深層睡眠」逐漸過渡到較淺的「快速動眼期」（REM）睡眠。

在這個轉換階段，大腦對周遭環境（如冷氣聲音、街道噪音、室溫變化）以及體內的感覺特別敏感。如果你本身睡得不夠沉，或者有上述的壓力問題，這個自然的過渡期就很容易變成「清醒期」。

4. 潛在的健康隱患

若你作息正常，卻依然晚晚扎醒，則要留意是否身體機能出現問題：

● 荷爾蒙變化： 特別是正值更年期的女性，雌激素和黃體酮的波動會干擾睡眠持續性；甲狀腺功能失調同樣會影響體溫調節與心率，導致易醒。



● 睡眠窒息症（Sleep Apnea）： 患者會在睡眠中呼吸暫停，大腦為了獲取氧氣會強行喚醒身體。



● 其他生理問題： 如胃酸倒流（火燒心）、夜尿頻繁、或是不寧腿症候群（Restless Leg Syndrome），都會在半夜打斷睡眠。



養成３習慣改善失眠 出現１情況需要求醫！

偶爾半夜醒來是正常的生理現象，只要稍作放鬆通常能改善。建議可從生活習慣入手：

● 睡前減壓： 避免睡前處理公務或看刺激性資訊。



● 調整飲食： 避免睡前飲酒及攝取高糖宵夜。



● 改善環境： 保持睡房涼爽、黑暗及寧靜。



然而，專家提醒，如果這種「凌晨3點醒來」的情況每週發生超過3次，且持續超過一個月，或者已經嚴重影響到白天的精神與工作表現，這可能屬於「睡眠維持性失眠」，建議盡快諮詢醫生或睡眠專家，找出背後的病因。

