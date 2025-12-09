出遊貼士｜落機總是頭暈暈？拆解「飛行後遺症」成因 3步極速恢復

聖誕與農曆新年假期將至，相信不少香港人都已經買好機票外遊。然而，大家有沒有這種經驗：明明滿心期待去旅行，但當飛機一著陸，身體卻感到莫名其妙的「不對勁」？



這種感覺不一定是時差，你可能會感到肚脹、皮膚乾涸、雙腳浮腫，甚至整個人「迷迷糊糊」。別擔心，這不是你心理作用，這其實是身體對高空環境的正常生理反應。作為精明的旅遊達人，只要了解成因並由飲食入手，就能在落機後迅速恢復狀態，盡情玩樂。

出國旅遊該帶哪些藥品？（按圖看清👇👇👇）

+ 5

相關文章：服藥須知｜出國旅遊該帶哪些藥品？藥劑師提醒備好原包裝、證明書

為什麼搭飛機後會覺得「渾身不對勁」？

（圖片由AI生成）

根據外媒《EatingWell》的報道，營養師 Jessica Cording指出，機艙內的特殊環境是導致身體不適的元兇，主要可歸納為以下四大原因：

1. 極度缺水



機艙內的空氣採用循環系統，濕度極低。加上呼吸和皮膚水分蒸發，體液流失速度比在地面快得多。若你為了減少去洗手間而不敢喝水，血液會變得濃稠，進一步加劇脫水引發的頭痛與疲勞。

2. 血液循環變差



香港人熱愛旅遊，動輒坐十多小時長途機。長時間窩在狹窄的經濟艙座位，血液滯留在下半身，容易導致雙腳水腫。起立時血液突然重新分佈，更可能引發短暫的頭暈。

3. 「一肚氣」的脹氣感



物理學告訴我們，氣體在高空低壓下會膨脹。這也是為什麼你在飛機上容易感到褲頭變緊、腹部脹痛。

4. 睡眠規律被打亂



為了盡興，不少人會選擇凌晨起飛的「紅眼機」。睡眠不足加上機艙噪音，會讓身體壓力荷爾蒙上升，導致落地後異常疲憊。

相關文章：旅遊注意｜專家指機場5種常見飲料食物應避免 販賣機飲品都高危（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 7

營養師教路：飛行前後的「回魂」三部曲

不想落地後先在酒店睡半天浪費光陰？營養師建議從上機前就開始部署：

第一部曲：上機前

● 拒絕重口味



在機場貴賓室（Lounge）或餐廳，盡量避免高鹽分的食物（如快餐、薯片）。高鈉會鎖住水分，加劇機上的水腫問題。

● 多走兩步



既然之後要坐好幾個小時，在候機時盡量多走動，不要一直坐在登機閘口滑手機，預先促進血液循環。

第二部曲：飛行中

● 自備健康零食



飛機餐或機上派發的零食通常高糖或高鹽（如花生、餅乾），容易引起血糖大起大落。建議自備一些無鹽堅果或蛋白棒，既飽肚又能穩定血糖。

● 喝水勝過喝酒



雖然在飛機上小酌一杯很寫意，但酒精是脫水的元兇。最理想是自備水樽，定時補充水分。

● 機上體操

不想起身去洗手間？至少在座位上做些簡單的伸展，例如轉動腳踝、提腿等動作，預防深層靜脈栓塞（DVT）。

第三部曲：落機後

● 多接觸陽光



抵達目的地後，盡量接觸自然光。陽光是重置生理時鐘最好的工具，能助你驅趕睡意。

● 高鉀餐單消水腫



落機後的第一餐，建議選擇富含蛋白質和膳食纖維的食物。另外，可以多吃含鉀豐富的食物（如香蕉、菠菜或椰子水等），有助於緩解腹脹並補充電解質。

旅行是為了放鬆，不要讓身體的不適破壞了興致。下次出發前，記得帶一個空水樽入禁區裝水，在飛機上就間中活動一下手腳。只要做足準備，落機一刻你就能精力充沛地享受旅行！

相關文章：【水腫】肝硬化營養不良水腫成因多 6招去水腫多吃香蕉少食包