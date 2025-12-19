衰老｜為何年紀愈大愈易煩躁、愈健忘？醫生拆解大腦「老化地圖」

不少為人子女者可能都有過這樣的困惑：明明父母年輕時性格溫和，為什麼年紀大了卻變得「燥底」（容易煩躁）、固執，甚至動不動就發脾氣？又或者，老人家雖然還記得幾十年前的舊事，卻轉頭就忘了剛剛想買什麼？



其實，這未必是長輩刻意「找麻煩」或單純的性格改變。日本名城大學特任教授、老年醫學專家遠藤英俊醫生指出，這往往是大腦不同部位出現「老化偏差」所發出的警號。大腦並非「鐵板一塊」地同時衰老，而是各個區域退化的速度不一，當特定部位功能下降，就會引發相應的行為改變。

讓我們一起看看這張「大腦老化地圖」，了解家中長輩身心變化的背後原因。

大腦也會「偏差」？ 拆解老化不均的真相

據日媒《kaigo-postseven》報道，就像我們的身體會隨著年齡增長而老化一樣，我們的大腦也會逐漸老化。隨著年齡增長，大腦功能會下降。然而，這種下降並非整體性的；有些區域功能正常，而有些區域功能下降。遠藤醫生將這種狀態稱為「大腦偏斜」（脳の偏り）。

遠藤醫生指，大腦由許多不同的部份組成，每個部份都有不同的作用，當其中一個部份的功能下降，無法再發揮其作用時，就會出現衰老的跡象。「例如，當額葉功能下降時，症狀包括『與年輕時相比，你的判斷速度變慢了』；當海馬體功能衰退時，則會出現『相較於年輕時，記憶力衰退』的徵兆。」

1. 變得「燥底」、易發火：前額葉的煞車失靈

涉及部位：前額葉（特別是前額葉皮質）



這是許多照顧者最感頭痛的問題。大腦的「前額葉」就像是我們的總指揮官，負責思考、決策以及控制情緒。

遠藤醫生形容，前額葉皮質具有類似汽車「煞車掣」的功能。當我們感到憤怒或想衝動行事時，健康的前額葉會幫我們「踩煞車」，告訴我們：「在這裏發火不恰當，忍一忍吧。」

然而，前額葉往往是大腦中較早開始老化的部位。當這個「情緒煞車系統」零件磨損、失靈，長者就會變得難以抑制衝動，稍有不順心便會勃然大怒，甚至衝口說出傷人的話。這並非他們變「壞」了，而是大腦控制情緒的能力變弱了。

2. 轉頭就忘、易迷路：海馬體的短期記憶衰退

涉及部位：海馬體（位於顳葉內側）



「我剛剛想去廚房拿什麼？」、「車子停在哪一層？」這類健忘症狀，主要與「海馬體」有關。海馬體負責將新的經驗轉化為記憶。

當海馬體功能衰退，長者對於「最近發生的事」會變得模糊不清。這也是為什麼很多長者記得幾十年前的陳年往事（長期記憶），卻記不住今天的早餐吃了什麼。此外，海馬體也掌管空間記憶，若發現長輩在熟悉的社區迷路，或是在家中不斷尋找眼鏡、錢包，這都是海馬體發出的警號。

3. 不懂「睇眉頭眼額」、人際變差：顳葉功能下降

涉及部位：顳葉



有時候，我們會覺得老人家變得「難相處」，甚至把別人的客套話當真，又或是對於家人的情緒變化無動於衷。這可能與「顳葉」的老化有關。

顳葉負責處理語言、聽覺以及情緒解讀。當此部位衰退，長者除了可能出現詞不達意、聽力辨識度下降（聽得到聲音但聽不清內容）外，解讀他人情緒的能力也會變差。也就是俗稱的「唔識睇眉頭眼額」，這容易導致誤會叢生，令人際關係變得緊張。

4. 寫字變醜、容易撞傷：頂葉與空間感

涉及部位：頂葉



頂葉是大腦的「導航員」，負責整合身體感覺與周遭空間的距離。如果發現長輩最近寫字越來越潦草、穿衣服動作變得笨拙，或者走在家裡經常肩膀撞到門框、傢俬角位，這並非單純的粗心，而是頂葉老化導致對空間距離的判斷出現了誤差。另外，他們對於時間的感覺也會變得遲鈍，經常搞不清楚現在幾點，或對預估時間感到困難。

5. 落樓梯易踩空：枕葉的視覺處理

涉及部位：枕葉



即使視力檢查正常，但如果大腦處理視覺資訊的能力已經退化，同樣容易衍生危險。你可能會發現長者對物體移動的反應變慢，例如過馬路時判斷不到車輛的速度，或是落樓梯時抓不準階梯的深淺距離而容易踩空。這解釋了為何跌倒往往是長者的一大殺手。

6. 食慾不振、表情僵硬：生命中樞腦幹

涉及部位：腦幹



腦幹是維持生命的基礎，掌管呼吸、心跳、睡眠及體溫。當腦幹功能下降，長者會容易感到莫名疲倦、睡眠質素變差，甚至因為胃腸蠕動變慢而導致食慾減退（例如以前能吃完一碗飯，現在吃一半就胃脹）。此外，腦幹也控制臉部肌肉，若長輩表情變得僵硬、笑容減少，也可能源於此。

多一份理解，少一份衝突

了解大腦的老化地圖後，當我們下次面對長輩的「無理取鬧」或「丟三落四」時，或許能多一份體諒。這不是他們在「扭計」，而是他們的大腦正在經歷不可逆轉的變化。作為家人，我們可以多觀察這些細微的徵兆，必要時尋求專業醫生的協助，從生活習慣與環境安全上著手，給予他們更合適的支援。

