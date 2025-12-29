慢性疲勞症候群｜點止係「攰」咁簡單？醫生揭開長期倦怠背後成因

香港的生活節奏急促，經常都會見到有人將「好攰」掛在嘴邊。不少上班族以為睡一覺、趁週末補眠就能解決問題，但如果你發現這種疲憊感一直揮之不去，甚至影響到工作表現與情緒，這就可能不是單純的睡眠不足，而是身體發出的健康警訊！



醫學界認為，這種長期疲勞的狀態，往往是多種生理與心理因素交織而成的結果。要找回活力，我們不能只依賴單一的休息方式，要先找出這股疲倦感的深層源頭，學會從生活細節中「充電」。

為什麼休息後依然感到疲倦？

如果長期的倦怠感無法透過睡眠緩解，醫生建議應留意以下幾種常見的潛在因素：

1. 生理機能的失調

● 甲狀腺功能減退： 當新陳代謝減慢，生理機能效率下降，會讓人感到持續精疲力竭、體重增加，甚至出現「腦霧」。



● 貧血問題： 紅血球不足會令身體組織缺氧，讓人無時無刻感到虛弱。



● 血糖波動： 糖尿病或血糖不穩會導致身體無法有效將食物轉化為能量。



● 睡眠窒息症： 許多人睡覺時鼾聲大作，其實可能伴隨呼吸暫停，導致大腦缺氧，睡得再久也無法恢復體力。



2. 不良生活習慣是「精力小偷」

除了病理性原因，現代人的生活習慣亦是關鍵。長期脫水會降低認知功能；而久坐不動則會弱化心血管系統，反而令人更容易疲累。此外，慢性壓力與焦慮會耗盡大腦的化學物質，讓人陷入「身心俱疲」的惡性循環。

慢性疲勞症候群不改善恐致8疾病（按圖看清👇👇👇）

擺脫「長年斷電」 醫生推薦 5 個自然恢復

要擺脫慢性疲勞，除了尋求專業醫療診斷，改變日常微小的生活習慣亦能產生巨大的連鎖效應：

1. 建立「規律」的睡眠節律



不要只在週末補眠，這會擾亂生理時鐘。最好的做法是每天固定時間起床與入睡。睡前一小時應減少接觸螢幕，避免藍光干擾褪黑激素的分泌，並確保睡眠環境涼爽黑暗。

2. 採取「穩定血糖」飲食法



避免攝取高糖分的精緻澱粉。專家建議選擇全穀物、優質蛋白質（如豆類、瘦肉）以及健康脂肪。這能避免血糖急速上升後的「能量崩潰」（Sugar Crash），確保整天體力平穩。

3. 聰明管理咖啡因與水份



雖然咖啡能提神，但下午後應避免攝取，以免影響晚間深層睡眠。相比之下，規律補水更能維持細胞代謝，效果往往比依賴含糖能量飲品更持久。

4. 把握早晨的「黃金能量」



研究顯示，早晨醒來後接觸適量陽光，配合簡單伸展和高蛋白質早餐，能重整身體的能量水平。運動不一定要劇烈，簡單的散步或瑜伽已有助促進血液循環。

5. 設定心理防線



學會管理壓力與設定工作界限。過度承擔責任會導致慢性疲勞，適時地練習正念（Mindfulness）或深呼吸，有助於平復過度活躍的神經系統。

如何辨識需要求醫的「疲勞邊界」？

如果你的疲勞感伴隨以下情況，請勿忽視，應盡快諮詢醫生進行血液檢測：

● 疲勞感持續超過數週，且完全無法緩解。



● 伴隨呼吸急促、頭暈或心跳加快。



● 出現不明原因的體重減輕或發燒。



● 情緒極度低落，對原本感興趣的事物失去動力。



3招可逐步緩解慢性疲勞（按圖看清👇👇👇）

