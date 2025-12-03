駝背是短命警號？駝背4危害長者死亡風險倍增　攝4營養防背部老化

駝背原因｜駝背矯正｜隨著年齡增長，不少人會出現身高縮小又或脊椎後彎（即駝背）的情況。駝背不但令人外觀上特別顯老，原來更會對健康造成不少負面影響，令死亡風險倍增。專家提醒，防老來駝背，要及早補充4大護脊營養素！



駝背原因｜駝背是短命警號！

長者漸漸出現駝背的原因，主要是骨質疏鬆及肌肉力量減弱造成。骨骼强度下降，會導致椎體壓縮骨折，使脊柱變形前彎。而肌肉減少肌力减弱，則造成背部和核心肌群萎縮，無法有效支撑脊柱。這可以是短命的警號！

不良坐姿也可能增加駝背風險。（AI生成圖片）

《人從背部開始衰老：改善背部彎曲是擁有「靈活身體」的開始》一書的作者、專攻退化性脊椎疾病和脊椎畸形的日本順天堂大學脊椎脊髓中心副主任野尻英俊博士警告：駝背會大大提升死亡風險。

駝背原因｜駝背致器官功能下降 健康惡性循環

他引述一項2004年發表於《美國老年醫學會雜誌》的研究指，嚴重駝背的老人死亡風險比駝背程度較輕的人高約1.44倍，並得出結論：「嚴重駝背本身就是死亡風險的獨立預測因素」。另外，一項針對日本老年人的研究亦發現，嚴重駝背者的死亡率約為無駝背者的1.99倍。野尻解釋死亡風險提升，是因為「駝背導致器官功能下降會形成惡性循環，引發其他健康問題。」

駝背引發4大致命風險：

1. 呼吸功能下降

駝背令肺部受壓肺活量下降，呼吸功能下降會引起體力和免疫力下降，還會增加死於肺炎和慢性阻塞性肺病的風險。

2. 增胃和食道壓力

駝背會增加食道內壓力，致食物較難通過，胃酸更易倒流。問題反覆可能導致食道癌、誤吸，以及隨之而來的吸入性肺炎、消化不良和便秘。

頸椎和胸廓的活動受限，會影響大腦功能。（photoAC）

3. 影響神經傳導

駝背會壓迫和拉扯脊髓和神經根，阻礙大腦訊號的順暢傳遞，可能引致手腳麻木、肌肉無力、反射異常等症狀。”

4. 腦部供氧不足風險

頸椎和胸廓的活動受限，令呼吸淺促，會增加腦部供氧不足的風險。這會影響大腦功能，導致注意力不集中、疲勞和頭痛。

飲食對抗「背部老化」

野尻指出造成駝背的「背部老化」與預期壽命密切相關，及早補充富含「4大肌肉和骨骼營養素」的食物，可助我們對抗背部老化，延長健康壽命。

強健骨骼和肌肉的4大營養素：

a. 蛋白質：骨骼和肌肉的基石

蛋白質是骨骼和肌肉的重要組成部分，長者比中壯年人更需要蛋白質。腎功能正常的長者，每天攝取量為1至1.2克/每公斤體重。即體重60公斤，需要攝取60至72克蛋白質。

建議食物：雞胸肉、鯖魚、硬豆腐、雞蛋



去皮雞胸肉每100克約含23克蛋白質，是優質蛋白質來源，（Leeloo The First@pexels）

b. 鈣：預防骨質疏鬆症

野尻指，鈣與骨質疏鬆有直接關係，據日本2015年骨質疏鬆症預防和治療指引，建議每日攝取700-800毫克鈣。

建議食物：牛奶、沙甸魚、小松菜、硬豆腐



一杯牛奶約含231毫克鈣。（envato）

c. 維他命D：支持鈣的功能

維他命D可支持腸道中的鈣功能，因此應與富含鈣的食物一起進食，建議每日攝取量為10-20微克。多曬太陽也能激活體內維他命D。

建議食物：三文魚、沙甸魚、蘑菇、木耳、舞茸



三文魚等高脂魚類維他命D含量很高，宜經常食用。（Sebastian Coman Photography@pexels）

d. 維他命K：維持骨骼形成和質量

維他命K在骨骼形成和質量維持中發揮重要作用，建議每日攝取量為250-300微克。

建議食物：納豆、西蘭花、捲心菜、菠菜等綠葉蔬菜、抹茶



一包納豆含300微克維他命K。（Airam Dato-on@pexels）

參考資料：介護ポストセブン／CUHK Medical Centre