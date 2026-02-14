中風原因｜突然頭暈恐是頸動脈狹窄致中風 　3症狀要盡快就醫診斷

65歲魏先生因頭暈不適至醫院就診，電腦斷層影像發現右側頸動脈粥狀硬化導致嚴重狹窄，且右側大腦有陳舊性中風。經神經放射科醫師評估後，建議接受頸動脈氣球擴張及頸動脈支架放置，術後恢復良好，頭暈症狀大幅改善。



台灣大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維表示，頸動脈狹窄是造成缺血性中風的主要原因之一，而造成頸動脈狹窄最常見的原因為動脈粥狀硬化，少部分則可能因為動脈內膜發炎或剝離、放射性血管病變所導致。

動脈粥狀硬化危險因子與症狀

導致動脈粥狀硬化的危險因子有高血壓、糖尿病、高血脂、抽煙、肥胖、缺乏運動、不良飲食習慣等。當硬化的斑塊或附在斑塊上的血栓剝落，塞住血管或讓血管狹窄時，就會造成頸動脈血流不足，或血管阻塞影響腦部血流供應，導致中風發生。

頸動脈狹窄初期可能沒有明顯症狀，直到狹窄嚴重、大腦缺血時才會出現的症狀，包含：暫時性單眼失明、單側肢體無力和感覺異常、無症狀突然頭暈或暈倒等。這些症狀與中風的早期徵兆相似，因此，需要盡快就醫診斷並治療。

康靜維提到，目前頸動脈狹窄的治療方式有藥物治療、外科手術（頸動脈內膜剝離術）和微創頸動脈支架置放術，治療方式的選擇取決於狹窄的程度、病人的健康狀況及相關症狀。

頸動脈支架置放術健保給付條件

其中，微創頸動脈支架置放術是透過導管將金屬支架置入狹窄處並撐開血管，通常在局部麻醉下進行，病人術後恢復較快，因此，適合手術風險較高、年紀較大或不適合內膜剝離術的病人。目前，頸動脈支架置放術健保給付條件為：

1. 無症狀的頸動脈狹窄，且狹窄程度大於80%以上。

2. 有症狀的頸動脈狹窄，且狹窄程度大於60%以上。

3. 放射線治療後之頭頸部動脈狹窄，包含：頸動脈、椎動脈及鎖骨下動脈。

4. 頸動脈或椎動脈剝離所引起之狹窄或剥離性動脈瘤。

5. 因嚴重心肺疾病，不適合外科頸動脈內膜剝離術或全身麻醉者。



康靜維建議，想要預防頸動脈狹窄發生，一定要健康飲食、規律運動、戒煙、妥善控制慢性疾病、定期健康檢查等。當有出現疑似頸動脈狹窄的症狀時，務必盡快至神經科門診評估並及早接受治療，才能有助於降低中風的發生。

