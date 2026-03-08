近年來，人工智能發展迅速，不少人都習慣大小事都「問AI」，甚至連身體不適都會先上網查症。不過，最新一項權威醫學研究警告，過分依賴 AI 作為「網上醫生」隨時會有生命危險！



最近，權威醫學期刊《自然醫學》（Nature Medicine）發表了一份由英美頂尖學府（包括紐約西奈山伊坎醫學院及倫敦大學學院）進行的最新研究報告。這份報告首次針對「OpenAI」今年 1 月才正式推出、每日已吸引高達 4,000 萬人使用的「ChatGPT Health」進行了獨立的安全評估。

所謂「ChatGPT Health」，是一款專門為大眾提供初步醫療建議及解答健康疑問的醫療版 AI 聊天機械人。研究團隊為其進行了極具規模的測試，涵蓋 21 個醫療專科、共 60 個臨床情境，並進行了近千次互動。

然而，結果卻發現這款備受矚目的新科技，在判斷病人病情的嚴重程度及「醫療分流」（即決定病人是否需要急症服務）方面，存在著極大的安全隱患。

危急關頭「冷處理」 整體急症漏診率達 48%

研究中最令人震驚的發現是，ChatGPT Health 在整體急症類別中的分流失敗率高達 48%；若聚焦在真正需要即時送往急症室的「高確定性急症」，漏診率更攀升至 52%。同時，非緊急個案的誤判率亦達 35%。

舉例來說，當患者出現由哮喘引發的早期呼吸衰竭，或是糖尿病酮酸中毒等足以致命的危機時，AI 竟建議患者「留在家中觀察」或「預約普通科門診等一兩日」。專家形容這種錯誤的建議「極度危險」，因為一旦患者聽信 AI 而延誤就醫，隨時會錯失救治的黃金時間，造成不可挽回的後果。

精神健康成最大盲點 防護機制出現「反向誤差」

研究指出，雖然 AI 在辨識中風或嚴重過敏等「教科書式」的明顯急症時表現尚可，但面對症狀較複雜隱蔽的個案就會出現盲點。最令人擔憂的是其在精神健康方面的防護機制嚴重失效。

研究人員發現系統出現了荒謬的「反向誤差」：當測試者向 AI 明確表達具體的輕生或自殘計劃時，系統往往未能及時觸發警報，亦沒有轉介預防自殺求助熱線；相反，在處理沒有具體自殘方法的低風險情緒困擾時，警報卻頻頻響起。研究人員直指，系統的警報機制與實際臨床風險完全相反，未能可靠地發揮危機介入的基本功能。

AI「耳仔軟」易受誤導 懂分析卻給錯建議

除了低估重症，AI 的判斷亦非常「耳仔軟」，極容易受用家或身邊人的語氣所誤導。例如，只要在發問時加一句「我朋友覺得這症狀沒什麼大不了」，AI 輕忽病情嚴重性的機率就會大幅增加。

參與研究的醫生更舉出一個極端例子：在其中一個哮喘情境中，AI 其實已經在解釋病情時，正確地分析出患者有「呼吸衰竭早期警示」，但它最後卻自相矛盾地建議用家「等待」而非立即前往急診室求醫。這反映 AI 雖然擁有龐大的醫學知識庫，卻缺乏將知識轉化為正確臨床判斷的能力。

專家呼籲：信 AI 不如信醫生！

研究團隊及醫界專家再三提醒，雖然醫療科技日新月異，但現階段的 AI 工具仍未具備足夠的安全審查機制，絕對不能取代專業醫生的臨床判斷。

大家在日常生活中，若出現胸痛、氣喘或神志不清等危急病徵，與其浪費時間「問AI」，倒不如立即前往就近急症室或致電 999 求助，以免延誤病情，錯失救治的黃金時間。