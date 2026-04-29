春季濕重關節劇痛如刀割？醫生拆解痛風發作４大誘因 附改善建議

近日天氣乍暖還寒，加上春雨綿綿，四周難免令人感到悶熱潮濕。不少人每逢這個時節，大腳趾（腳趾公）或腳踝（腳眼）位置就會突然紅腫劇痛，甚至痛到無法正常行走。很多人起初以為自己不小心扭傷，或者只是一般的關節退化，但內媒《生命時報》近期探討這個現象時指出，這種突如其來的劇痛，很大機會是痛風在作怪。



大眾對痛風普遍存在誤解，以為單純是「飲食習慣」導致的毛病，一旦痛楚減退便不予理會，結果反而令病情愈拖愈長，留下手尾。

何謂痛風？（按圖睇清 👇👇👇）

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痛風其實是代謝病 濕氣重成發作溫床

想對付痛風，必先了解它的底細。痛風發作的本質其實是尿酸代謝出現了紊亂，當體內尿酸生成太多，或者排洩不順暢，尿酸鹽結晶就會暗中積聚在關節和軟組織，引起劇烈發炎。每當遇上這種情況，很多人在痛楚難耐之際，第一時間都會想到向骨科求醫。對此，廣州中醫藥大學第三附屬醫院內分泌科副主任中醫師劉峰提醒，醫治痛風不能單靠服食止痛藥，更要治本。患者其實應該尋求內分泌科或相關專科的協助，從根本的代謝問題入手，長遠控制尿酸水平及調理體質。

從中醫角度看，春末夏初的節氣絕對是痛風的高危期。這個時候外界濕氣極重，而現代人平時偏愛肥膩食物、海鮮和啤酒，體內早就積聚了不少「內濕」。當外間的濕邪遇上體內的內濕，就會拖慢脾胃運作，令尿酸更難排出體外。再者，春季天氣忽冷忽熱，如果貪涼太早穿上短褲涼鞋，關節一旦受寒，血管收縮下血液循環變差，痛風就隨時來臨。

首次發作是關鍵 拖延恐致關節變形

痛風的出現往往毫無預兆。北京大學人民醫院風濕免疫科主任醫師張學武指出，痛風關節炎的最大特點就是「突襲」，最容易襲擊第一蹠趾關節（即腳趾公），有時也會出現在腳踝或膝蓋。如果明明沒有撞傷，也沒有感染發炎，這些部位卻突然紅腫發熱，痛如火燒或刀割，尤其是中老年男士出現這些情況時，就必須提高警覺，這很大機會是痛風找上門。

不少人經歷第一次痛風發作時，強忍幾日後發現痛楚竟然自然消退，於是便放下心頭大石，以為已經「斷尾」。這其實是一個極危險的誤會。如果置之不理，痛風必定會捲土重來，而且發作會愈來愈頻密，波及的關節也會增加。長遠下去，疼痛不但會變成持續性，關節表面更會長出隆起的「痛風石」，甚至永久破壞骨骼結構。因此，首次發作必須及早就醫。

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拆解４大誘發成因 藥物與作息同樣要提防

要有效預防，就要搞清楚痛風發作的四大誘因。除了大家最熟知的「飲食」因素（如啤酒、白酒會阻礙尿酸排出；海鮮、內臟和老火湯含有極高嘌呤），其實還有幾個容易被忽略的潛在誘因：

藥物影響： 原來食某些藥都有機會誘發痛風！例如阿士匹靈、利尿劑，或者含有利尿成份的降血壓藥，都會影響尿酸排洩；而化療藥物在殺死細胞時會釋放出嘌呤，同樣會令血尿酸飆升。



應激狀態： 身體遇到創傷或剛做完外科手術，處於極大壓力的「應激狀態」下，亦容易誘發痛風。



作息不規律： 平時精神緊張、過度勞累、經常捱夜，長期生活作息混亂，都會令身體代謝大亂，成為痛風發作的導火線。



日常防禦策略 飲食起居雙管齊下

要預防痛風就必須從日常生活做起。在最關鍵的飲食環節上，除了避開高嘌呤食物，平時亦可飲用「粟米鬚水」作日常保健，協助利水洩濁；或者煲一點冬瓜薏米排骨湯來健脾袪濕，但記得薏米最好先以白鑊略炒以減低寒性，排骨亦不宜加入太多，以免湯水過於肥膩。

適量運動和注意保暖也大有幫助。閒時散步或做八段錦等輕度運動可以促進血液循環，微微出汗就好，切忌大汗淋漓傷及陽氣。平時安坐家中看電視時，不妨花三五分鐘按揉小腿內側的「陰陵泉穴」（位於小腿內側，脛骨內側髁下方凹陷處），這是一個健脾袪濕的要穴，輕輕按壓至有輕微酸脹感即可。

請記住，無論男女，如果非同日兩次量度空腹血尿酸超過 420 μmol/L，就已經屬於高尿酸血症。一旦發現指數超標或已經出現關節痛，千萬別自行亂買止痛藥服用了事，及早求醫並定製適合自己的治療方案才是最佳的解決方法。

常吃這四種食物，悄悄幫你控制尿酸👇👇👇

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