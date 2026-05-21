尚容堂丨肥胖難減是身體在求救？中醫解析多囊卵巢與肥胖的關聯

在香港，許多女性正面臨著相同的困擾：儘管吃得不多、努力運動，體重卻依然像黏在身上一樣不減反增；伴隨而來的還有月經週期混亂、面部油膩及頑固暗瘡。這往往並非單純的減肥失敗或壓力大，而是「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）發出的求救訊號！中醫認為肥胖與多囊卵巢並非兩個獨立問題，它們往往是「互為因果」的惡性循環，本文特意請來尚容堂註冊中醫師蕭驪珣為我們解釋兩者關係。



肥胖與多囊卵巢之間有何關聯？

蕭醫師指，「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）在中醫角度上歸屬「月經後期」、「閉經」、「癥瘕」、「不孕」等範疇，在臨床上常與「肥胖」相互伴見。尤其肥胖型「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群），中醫眼中的核心病機在於「脾腎陽虛，痰濕內阻」。

「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）常見症狀包括：

1. 月經失調

2. 形體改變（形體肥胖／體重不易下降／倦怠乏力／畏寒肢冷／浮腫）

3. 皮膚異常（面部痤瘡／皮膚油膩／黑棘皮樣改變）

4. 毛髮異常（多毛）

5. 不孕（婚後正常性生活，較長時間未能受孕）

從中醫角度來看，肥胖與多囊卵巢常互為因果，形成惡性循環，核心病機均以脾腎陽虛為本、痰濕內阻為標。

•肥胖為因：飲食不節、缺乏運動，加上先天脾胃運化能力較弱，導致痰濕積聚，阻滯胞宮（子宮），影響卵子排出，造成排卵障礙。

•多囊為果：痰濕阻滯胞宮後，進一步影響全身氣化功能，加重脾腎負擔，令減重更加困難，形成「越胖越難孕，越難孕越心急」的惡性循環。

肥胖與多囊卵巢皆以痰濕為標、脾腎陽虛為本。痰濕阻滯胞宮則導致月經紊亂、不孕；痰濕泛溢全身則造成難減性肥胖。一般中醫臨床治療需溫補脾腎、化痰祛濕同步進行，方能達到理想療效。

從中醫角度來看，肥胖與多囊卵巢常互為因果，形成惡性循環，核心病機均以脾腎陽虛為本、痰濕內阻為標。（圖片：Shutterstock）

凍飲傷脾胃又致宮寒？中醫解析「喝水也胖」的體質

許多年輕女生習慣以凍飲為常，卻不知寒涼飲食正是損傷脾胃、誘發「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）「難減體質」的幕後黑手。蕭醫師引用中醫理論解釋，這種體重「黏在身上」掉不下來、肚腩鬆軟且易倦乏力的現象，與長期寒涼飲食傷及「脾陽」有密切關係：

1. 凍飲傷「脾陽」：脾胃被譽為「後天之本」，喜溫而惡寒。凍飲寒氣直中脾胃，蕭醫師形容脾陽為身體內的一個小火爐，負責溫暖和消化，經常喝凍飲就如火爐被凍飲反覆澆弱，運化功能變差，水穀無法好好化生精微正常轉化，反而容易聚成「痰濕」這種體內廢物。痰濕堆積皮下，就形成鬆軟的肚腩和水腫型肥肉，讓人身重疲倦、肌肉鬆垮。

經常喝凍飲就如脾胃火爐被冰飲反覆澆弱，運化功能變差。（圖片：Shutterstock）

2. 痰濕阻滯，中焦氣化變慢：當脾陽虛弱，身體的氣化功能會減弱，導致水濕無法順利排出，腹部（中焦）如同被膠水黏住，運轉不暢。這是典型痰濕阻滯、氣機不利的表現，亦是許多女生「吃得少卻瘦不下」的主要原因。

3. 痰濕下注，影響月經與生殖功能：長期凍飲不僅傷脾，日久更會累及腎陽，形成「宮寒」問題。痰濕這些黏膩之邪下注沖任和胞宮，阻滯胞絡（中醫稱為「痰濕阻滯胞絡」），容易導致卵子排出困難、月經後期、量少、閉經，甚至影響受孕。

在香港快節奏的生活中，很多年輕女生習慣以凍飲消暑解渴，殊不知長期如此，最易耗傷脾陽、助生痰濕，最終形成脾虛、痰濕、宮寒並存的難減問題。

所幸這種「脾虛、痰濕、宮寒」並存的問題是可以調理的。透過減少寒涼飲食、多攝取溫熱食物，再配合適量運動化濕，以及中醫「健脾化痰、溫補脾腎、暖宮散寒」的辨證調理，許多患者能在數個月內體重回落，月經重拾規律，整體精神變好。

為什麼「氣血虧虛」會讓月經更亂？ 節食令氣血不足

許多「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）患者為追求快速減重，往往採取極端節食或長期以代餐取代正餐，結果體重未必達標，月經反而變得更混亂、量少，甚至陷入閉經困局。從中醫角度分析，這種「越減越虛」的現象與氣血虧虛有著密切關係：

•氣血生化乏源，血海空虛：中醫認為月經是由「血」化生，並由「氣」推動至胞宮，只有氣血充盈，月經才能週期規律。極端節食會直接損傷被譽為「後天之本」的脾胃，當脾胃運化失能，氣血便失去生化來源，導致血海空虛、胞宮失去養分。

•極端節食傷及脾胃（後天之本）：臨床上，氣血不足會導致月經延後、經量顯著減少、經色偏淡且質地稀薄，甚至演變成數月才行經一次。若氣虛導致推動無力，更會出現經期淋漓不盡或突然停閉的現象。

•惡性循環與全身症狀：長期的氣血虧虛會進一步耗損腎精，令天癸失調，加重排卵障礙。「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）患者本身多屬脾虛或脾腎兩虛體質，盲目節食無疑是雪上加霜，伴隨而來的往往是神疲乏力、畏寒肢冷、頭暈及脫髮等虛損症狀。

極端節食傷及脾胃，若氣虛導致推動無力，更會出現經期淋漓不盡或突然停閉的現象。（圖片：Shutterstock）

因此，蕭醫師解釋，中醫治療「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）絕非單靠節食，而是以「健脾益氣、補養氣血」為根本，同時兼顧化痰調經。飲食上建議選用溫熱易消化的食物，如黑豆、瘦肉、蛋類或山藥紅棗粥等補益之品。透過中藥辨證論治並配合針灸調理，多數患者在 3 至 6 個月內，月經週期與流量均能獲得顯著改善。總括而言，「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）的調理關鍵在於「補虛扶正」，盲目節食只會耗傷正氣，適得其反。

多囊患者的「痰濕體質」如何影響排卵和子宮？

痰濕體質是「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）最常見的核心病機之一。痰濕性黏膩重濁，最容易阻滯氣機、經絡和沖任，導致排卵困難和子宮功能失常。

• 痰濕的形成

脾主運化水濕。「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）患者多脾虛，或因長期飲凍飲、食油膩、壓力大、久坐少動，脾運化失常，水濕積聚成痰濕。

• 痰濕如何影響排卵？

痰濕阻滯胞絡（卵巢與子宮之間的通道）是主要原因。痰濕黏滯，氣機受阻，卵泡雖然能生長，卻缺乏推動力，難以成熟排出；嚴重時卵子困在卵巢，形成痰瘀互結，常見「多囊樣改變」。患者多出現月經後期、稀發，甚至閉經。

• 痰濕如何影響子宮？

痰濕下注子宮，主要有三方面影響：

• 胞宮失養：氣血無法充分到達，月經量少、色淡、延後，容易疲倦、面色蒼白。

• 痰瘀互結：易與寒邪、瘀血相結，小腹冷痛或墜痛、痛經明顯、手腳冰冷。

• 痰濕壅滯：胞宮濕濁不暢，白帶量多黏稠、小腹脹悶重墜、經血黏稠不爽。

蕭醫師指，痰濕是「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）的排卵障礙、月經失調及不孕的重要根源。治療要以健脾化痰、祛濕通絡、兼顧溫補脾腎為主，單靠促排難以根治。配合中藥、針灸、忌寒涼油膩及適量運動，3–6個月多數患者排卵和月經可明顯改善。

中醫如何減重同時助孕？

「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）患者多屬脾虛痰濕，常兼肝鬱氣滯。中醫強調以「健脾祛濕、疏肝解鬱、溫補脾腎」為原則，配合飲食、生活作息和適量運動，能幫助患者在減重同時改善月經、促進排卵，提升助孕機會。

1.飲食調理（最關鍵基礎）

• 嚴禁寒涼：停止飲凍飲、雪糕、生冷食物及寒涼水果，改喝溫熱飲料，如紅棗桂圓薑茶。

• 健脾化濕：多吃薏米、赤小豆、山藥、陳皮、扁豆等。

• 補血溫陽：適量食用黑豆、瘦肉、魚類。

• 減重好習慣：少食多餐、晚餐宜早而清淡，減少甜食和油膩煎炸食物。

2.生活起居調理

• 腹部保暖：每天用熱水袋暖小腹和腰部20–30分鐘，或艾灸關元、氣海、子宮穴。

• 規律作息：晚上11時前入睡，避免熬夜。

• 經期護理：注意保暖，忌生冷、淋雨、游泳。

3.適量運動

推薦快步行、瑜伽、八段錦，每週4–5天，每次30–40分鐘，微微出汗為宜。避免高強度劇烈運動，以免耗傷氣血。

大多數患者經過以上調理約3–6個月後，都能逐步出現體重下降（尤其腰腹部）、月經週期改善、排卵恢復，受孕機會亦會提升。

患者減重不能單靠節食，關鍵在於改善脾虛痰濕和肝鬱的體質，從根本恢復氣血流通與臟腑功能。建議找註冊中醫師辨證施治，配合中藥及針灸，效果會更加顯著。

中醫推薦快步行、瑜伽、八段錦，堅持以上調理3–6個月，大多數患者能逐步出現體重下降。（圖片：Shutterstock）

中醫推薦多囊患者的日常茶飲

針對愛喝凍飲、痰濕體質明顯的「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）患者，蕭醫師推薦以下兩款簡單易做的日常茶飲，幫助健脾化濕、溫中散寒，從而改善「喝水也胖」、肚腩鬆軟、月經失調等問題。

1. 薏米紅豆陳皮茶

功效：健脾祛濕、利水化痰、消腫減肚腩，是痰濕體質的經典配方。

材料（每日份量）：炒薏米15g、赤小豆15g、陳皮5g（可加紅棗2–3粒提味）。

做法：材料洗淨，加800–1000ml水煮沸後轉小火煮20–25分鐘，濾渣飲用。

飲用：全日分次溫熱飲用，可長期連續飲用。

最適合：痰濕重、肚腩鬆軟、肢體水腫、想長期調理者。

2. 陳皮生薑茶

功效：理氣化痰、溫中散寒、暖脾胃、對抗寒邪。

材料（每日份量）：陳皮3–5g、生薑3–5片（約10g）。

做法：洗淨後放入保溫杯，沖入沸水500ml，焗10–15分鐘即可，可反覆沖泡2–3次。

飲用：飯後或兩餐之間，每日1–2杯，溫熱飲用。

最適合：怕冷、手腳冰涼、胃脹、常喝凍飲導致宮寒明顯者。

蕭醫師表示，對愛喝凍飲的痰濕型「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）患者來說，最重要是先徹底把凍飲換成以上溫熱茶飲。以上茶飲性質平和，但仍建議找註冊中醫師把脈辨證後再長期飲用，效果會更針對個人體質。

真實案例分享 中醫如何改善體重或排卵情況

曾有一位 34 歲患者，患有「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」（前稱多囊性卵巢症候群）多年且備孕兩年未果，月經週期長達 60 至 120 天，體重偏重且面部暗瘡嚴重，易疲倦，腰膝痠痛，面部痤瘡明顯，腹部脂肪堆積。舌淡胖、邊有齒痕、苔白膩，脈沉滑。經診斷為脾腎陽虛、痰濕內蘊體質。中醫辨證為脾腎陽虛，痰濕內蘊，治療思路主要為溫腎健脾，化痰祛濕調經。

透過中藥結合針灸治療，並嚴格執行戒凍飲、戒甜食及每日快走的指導，治療1–2個月，患者疲倦感明顯減輕，面部痤瘡減少，大便成形。治療 3 至 4 個月後，其腰腹脂肪顯著減少，月經週期縮短至 50 天內。在調理至第 6 個月時，該患者最終成功自然懷孕。

蕭醫師強調，患者能認真配合飲食和生活調理，是療效顯著的重要原因。中醫治療的目標是恢復脾腎功能、改善痰濕體質，從根本幫助排卵功能恢復、建立規律月經週期、胞宮得養，使卵泡正常發育排出，最終迎來自然妊娠。

蕭醫師最後補充，每位患者體質不同，療程長短與效果亦有差異，建議有需要的患者盡早找註冊中醫師把脈辨證，制定個人化調理方案，效果會更理想。

注：醫學界近年針對多囊性卵巢症候群 (PCOS) 提出新的命名建議，於2026年5月12日正式更名為「多內分泌代謝卵巢症候群（PMOS）」，旨在更準確地反映該疾病涉及內分泌與新陳代謝的本質，而非僅僅局限於卵巢型態。

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)00717-8/fulltext

尚容堂註冊中醫師蕭驪珣

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蕭驪珣中醫師IG：https://www.instagram.com/ecsophiasiu