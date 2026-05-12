夏天減肥黃金期　中醫揭4錯誤行為！荷葉茶抑食慾+3穴位去濕通便

台灣中醫師康涵菁表示，適逢夏天，正是減重的好時節，只要能夠吃對飲食和搭配運動，避開減重NG行為，便可以瘦得健康又漂亮。



康涵菁指出，夏天減重有優勢，夏季的日照時間長，人們活動及運動的意願會較為提昇，加上氣溫炎熱容易造成食慾減少，比較不會嘴饞大吃大喝，增加身體多餘熱量負擔。

充分補充水分！挑對喝水時間幫助排便、增加飽足感

成人一天攝水量建議是體重乘以30ml，炎炎夏日中如果流汗多，補充的水分還要再適度往上加。康涵菁表示，許多人會因為工作忙碌忘記喝水，若是喝水量不足，不僅會造成體內血液濃稠，提升血栓的風險，還可能會造成泌尿道感染或是腎臟傷害。喝水的時機也很重要，早上起來先喝一杯水能夠促進腸胃蠕動，幫助排便；餐前也可以喝300-500c.c.的水，增加飽足感以減少後續的進食量。

康涵菁補充，若想提高抑制食慾的效果，可以沖泡「荷葉茶」，荷葉性味甘寒，不只能夠清熱解暑，還有利尿降脂之功。泡法是將一張荷葉清洗後剪成小片放入杯中，放入熱水燜泡5-10分鐘即可飲用。

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減少生冷、重口味食物 避免脹氣水腫

夏日炎熱許多人會想吃生冷的食物，例如生魚片、沙拉（沙律）和冰飲等，康涵菁表示，這類型的飲食方式容易損及人體的脾陽，在中醫理論中的脾臟主要功能為統管食物的消化及運化水濕，常吃生冷容易降低代謝速度，導致脹氣或是水腫。

康涵菁強調，若是因為沒胃口而額外添加過多調味料開胃，攝入過多的鈉，同樣也會引起體內水分滯留，產生水腫。臨床上對於這些因為生冷飲食造成水腫的患者，可以開立理中湯或大建中湯加減茯苓、陳皮等藥物去健脾利濕，並提升身體新陳代謝速度。

別把水果當正餐！流失肌肉得不償失

夏天盛產的芒果和荔枝，都屬於高甜份的水果，倘若攝取過多高甜份的水果，可能會使得體內三酸甘油酯偏高。康涵菁建議，可以選擇蘋果、芭樂、奇異果、葡萄柚等水果，盡量不要打成果汁飲用，否則血糖也會快速上升。食用時間最好在餐與餐之間，千萬不能取代正餐，不然長期下來會缺乏脂肪和蛋白質的營養，儘管變瘦卻是流失了肌肉，得不償失。

康涵菁也提到，若水果不小心吃太多導致身體呈現上火情況，則可熬煮「西瓜翠衣水」來清熱解毒。西瓜翠衣指的是西瓜紅色果肉和果皮間的白肉，不只能清透暑熱，還有減少脂肪囤積的效果，也能消腫利尿。泡法是將西瓜翠衣切成丁狀，加入沸水中熬煮10分鐘後，即可放涼飲用。

錯誤的運動時間、方式恐中暑、流汗過度

想達到良好的減重而不復胖，一定要搭配規律的運動。康涵菁提醒，流汗不是越多越好，記得要避開紫外線過強的時候，以免流汗過度導致氣隨汗泄，也別在過於悶熱的環境中運動，反而容易中暑。

康涵菁建議，大家可以利用早上、午後太陽下山後的時間，進行適度的有氧運動。如果是稍微運動就會汗出過多的氣虛患者，可以飲用生脈飲來補氣生津，減緩疲勞並提升運動表現；若是無論怎麼動都不易出汗的患者，則可透過刮痧或拔罐的方式，在背部俞穴化開氣滯血瘀，正常排汗代謝。

三大穴道：祛除濕氣、抑制食慾、幫助排便

體重過重者想要在夏日瘦的漂亮，除了透過上述服藥、茶飲和刮痧拔罐以外，也能針對腹部、手臂、大腿等常見肥胖區域進行電針或埋線，體質跟體態一併調理，效果更佳。康涵菁分享，下列三大穴道，大家可在日常生活中多加按揉，分別能夠幫助祛除濕氣，抑制食慾及幫助排便。

1. 陰陵泉穴

小腿內側，膝下脛骨內側凹陷處；功效：有助濕邪排出，消除水腫。

2. 飢點

位在耳朵耳輪腳末端的耳屏中點；功效：抑制食慾，降低飢餓感。

3. 天樞穴

位於肚臍左右2拇指寬處；功效：幫助排便，加速代謝。

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