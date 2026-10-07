一個人睡覺需要2個枕頭？醫揭另一個放對位置護腰　避免3錯誤用法

你有沒有過這種體驗：明明睡了足足七八個小時，醒來卻脖子疼、肩膀酸、腰不舒服……渾身上下不是這兒疼，就是那兒酸。



為什麼會睡覺休息了，身體卻很累？醫生提醒：想要睡個好覺，其實我們每個人都需要2個枕頭，一個用來枕頭部，另一個用來……

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原來一個人睡覺需要2個枕頭

一個人睡覺需要2個枕頭？很多人去住酒店都會發現，酒店客房的床上會給客人準備2個枕頭，這真不是瞎講究！

因為我們人體的腰椎是有曲度的，如果只有頭被墊起來，脖子和腰往往還在「懸空加班」。所以更合理、更符合人體曲度的配置是2個枕頭：

第一個枕頭：枕脖子上，不是枕後腦勺

第二個枕頭：墊在腿下，緩解腰部壓力



廣州醫科大學附屬第三醫院中醫科主任中醫師胥海斌2025年在該院公眾號刊文介紹——

仰臥睡：膝蓋下面墊一個枕頭，能緩解椎間盤壓力

仰臥時若雙腿伸直，腰部會與床面形成懸空，腰部肌肉需持續發力維持身體平衡，時間一長，腰部肌肉疲勞，腰椎間盤所受壓力增大，同樣會引發疼痛。

建議仰臥時膝蓋下面墊一個枕頭，能幫助維持一個健康的脊柱曲線，緩解椎間盤壓力。

側臥睡：雙腿之間墊一個枕頭，可以預防脊柱側彎

防止脊柱側彎，側臥時可以雙腿間夾枕頭或者被子，枕頭應與肩同高，而且需要兩邊換着睡，避免長期單側睡一邊。①

可以說，睡覺這樣一個小改變，睡姿更符合人體的曲度，脊椎也舒展了，身體感受上會更舒服。

很多人把枕頭都用錯了，尤其是這3種情況

很多人家裏並不缺枕頭，而是「不會用枕頭」。以下3種錯誤方式，不少人可能正在犯。

1. 只枕後腦勺

這是最常見也最容易被忽視的錯誤。廣州中醫藥大學一附院骨傷中心主治醫師徐繼禧在醫院公眾號刊文提醒，很多人習慣只把後腦勺放在枕頭上，結果肩膀和頸椎之間出現懸空狀態，頸部肌肉整晚得不到放鬆。

枕頭，其實枕的是脖子。合適的枕頭，核心使命是填補頭頸部與床面之間的空隙，在睡眠中為頸椎提供支撐，維持其正常的生理曲度。②

2. 枕頭特別高

徐繼禧醫生介紹，頸椎本身有一個正常的生理前凸，像一個微微前凸的「C」型。白天我們長時間低頭看手機、伏案工作，頸椎已經處於過度牽拉狀態；到了晚上，如果枕頭使用不當，頸椎不僅得不到休息，反而會持續受力。

枕頭過高，相當於讓頸椎整夜處於「低頭」姿勢，頸部後方肌群與韌帶長期勞損。研究表明，枕頭高度超過12釐米時，頸椎病風險增加67%。②

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此外，《歐洲卒中雜誌》發表的一項研究還發現，隨着枕頭高度增高，特別是高於12釐米，發生腦卒中的風險也會逐漸增加。③

對大多數人來說，枕頭高一點、低一點，可能只是睡得舒服與否的問題。但如果本身就有頸椎病、肩頸慢性勞損，甚至血管存在狹窄等情況，一個枕頭就可能致命，這不僅是研究數據體現，也是存在真實案例的。2026年7月都市快報報道，浙江杭州一位65歲的李先生突發腦梗，因為常年肩頸痠痛，聽說「頸椎病要睡高的硬枕頭」，就換了一個枕頭。枕了近一個月後，頭頸部不適感逐漸加重，最終突發腦梗。醫生推測，這次發病的重要因素之一可能就是枕頭。④

這也提醒有頸肩問題的人：枕頭不是小事，選錯可能成為壓垮健康的最後一根稻草。

3. 枕頭特別低

枕頭過低或不用枕頭，頭頸部過度後仰，頸椎前凸曲度加大，椎體前方的肌肉和韌帶過度緊張，同樣會導致慢性損傷。②

我們身體喜歡什麼樣的枕頭？

其實選枕頭沒多麼複雜，記住「一拳原則」就夠了。

1. 仰臥時

枕頭壓縮後的高度，應約等於自己一拳高（握拳虎口向上的高度）。平躺時下巴保持水平，既不朝天也不下壓。一般成人仰臥高度在8～12釐米。

2. 側臥時

枕頭高度應與一側肩寬相等。確保頭、頸、脊柱成一條直線。一般成人側臥高度在10～15釐米。

材質上，蕎麥皮、記憶棉、乳膠等都是不錯的選擇，關鍵是軟硬適中、有支撐。只要高度適合自己、使用方式正確，普通枕頭完全可以滿足需求。

當然，如果條件允許，選擇中間低、兩邊高的波浪形枕，能更好地兼顧仰臥和側臥兩種睡姿。

還有，枕頭不是傳家寶。彈簧枕、蕎麥枕、記憶棉枕等都有使用壽命。當枕頭失去彈性、無法提供足夠支撐，或使用超過2～3年出現明顯變形時，請及時更換。②⑤

寫在最後

枕頭每晚陪伴我們6～8小時，悄悄影響着頸椎、腰椎、脊柱的健康。不妨今晚就試一試：枕頭往前挪一點，托住脖子；仰臥或側臥睡覺時，給自己腿下加一個枕頭。一個動作的改變，可能就會讓你明早醒來，感覺完全不一樣。

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本文綜合自

①2025-09-16廣醫三院《救命！原來我這麼多年都在「無效睡覺」？！》

②2026-08-20廣州中醫藥大學一附院《枕頭，你用對了嗎？寫給「低頭族」的頸椎安睡指南 | 筋骨堂》

③High pillow and spontaneous vertebral artery dissection: A case-control study implicating "Shogun pillow syndrome". Eur Stroke J. 2024 Jun;9(2):501-509. doi: 10.1177/23969873231226029. Epub 2024 Jan 29. PMID: 38284382; PMCID: PMC11318437.

④2026-07-12橙柿互動·都市快報《退休老師毫無徵兆突發腦梗，只因換了一個新枕頭？或造成致命傷害，很多人都睡錯了》

⑤2026-09-04中國中醫科學院廣安門醫院《【廣醫時訊】高枕無憂？別讓你的頸椎在睡夢中「受刑」》



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