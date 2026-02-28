護脊｜煲劇最傷腰頸！醫生揭久坐陷阱 打機反減腰痛風險？

新年假期剛剛過去，相信不少人在放假期間最大的娛樂，莫過於「攤」在梳化上瘋狂煲劇，又或者坐在電腦前日以繼夜地打機。不過你又知不知道，同樣是「坐著」，到底哪一種行為對脊椎的傷害才是最大？



台灣復健科醫生王思恒早前在其Facebook專頁「一分鐘健身教室」分享了一項顛覆大眾認知的醫學研究。他提出了一條有趣的問題：在塞車中駕駛1小時、專心用電腦打報告或打機1小時，以及攤在梳化上瘋狂煲劇1小時，哪一項最傷脊椎？結果出乎意料，答案竟是「攤在梳化上煲劇」！

很多人的第一反應可能是：「不是用電腦打機的姿勢最傷腰頸嗎？」事實上，科學數據給出了截然不同的答案。

醫學研究證實：睇電視與多種脊椎病息息相關

王醫生引述了一篇於2024年發表在《公共衛生前沿》（Frontiers in Public Health）的權威研究。科學家為了找出「久坐」與脊椎問題的真正因果關係，運用了「孟德爾隨機分組」分析法，仔細研究了數十萬人的基因數據。

研究結果令人震驚：

睇電視 / 煲劇： 證實與頸椎病、椎間盤退化、下背痛（腰痛）及坐骨神經痛的風險有顯著的「正相關」，即看得越多，風險越高。



駕駛： 未有發現開車與上述脊椎疾病有顯著的因果關聯。



使用電腦： 初步分析竟然發現，使用電腦反而降低了椎間盤退化、下背痛和坐骨神經痛的風險！



點解坐低睇電視咁傷？關鍵在於你的「精神狀態」！

點解坐著睇電視，會比坐著用電腦更傷脊椎？研究人員解釋，關鍵未必在於「坐姿」本身，而是我們大腦的「精神狀態」。

當我們在梳化上煲劇時，大腦處於「精神被動」的放空狀態。在這種極度放鬆的情況下，我們往往會不知不覺地染上不良的生活習慣，例如瘋狂進食零食、飲用高糖飲品或酒精。相反，當我們使用電腦工作或打機時，大腦處於「精神主動」的狀態，全神貫注之下，很多人甚至會忘記了吃東西。

脊椎側彎1分鐘自我檢測

▼亞當式前彎（按圖了解👇👇👇）

肥胖與血糖才是壓垮脊椎的真正元兇

研究更指出，睇電視之所以會「搞壞」你的脊椎，很大程度上是因為伴隨而來的連鎖反應。這些經常攤坐在梳化上的人，往往伴隨著更高的BMI（即肥胖問題）、更高比例的吸煙習慣，以及更容易患上第二型糖尿病。

換言之，當你舒舒服服地癱在梳化上，一邊追看最新劇集，一邊吃著薯片、喝著汽水時，你的脊椎和身體其實正在默默承受著「肥胖 + 血糖 + 久坐」的三重打擊！這些因素引發的身體發炎與負荷，才是真正壓垮脊椎健康的元兇。

醫生建議：２招減低煲劇傷害

王醫生建議，要在工餘時間享受煲劇樂趣，同時保護脊椎健康，下次開始「煲劇」之前，不妨記住以下兩個小貼士：

1. 設定鬧鐘，定時起身： 不要讓自己連續坐太久，每30至40分鐘就強制自己站起來，伸個懶腰、在客廳走動一下，讓肌肉和脊椎得到放鬆。



2. 管住嘴巴，慎選零食： 戒掉一邊睇電視一邊食高熱量零食的習慣，嘗試將手邊的薯片和含糖飲料，換成清水或無糖茶。



保護脊椎唔單止要注意姿勢，維持良好的飲食與活動習慣同樣重要。今晚煲劇時，都要記得起身郁動一下喇！

