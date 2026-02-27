腰痛反覆發作　中醫教日常保養建議和治療方法　避免身體過度負荷

腰痛是現代人常見的困擾之一，人一生當中，幾乎每個人都會經歷至少一次。許多人在疼痛時，選擇止痛藥或肌肉鬆弛劑，但症狀卻未能真正緩解。若未能針對病因正確治療，腰痛往往反覆發作，甚至影響生活品質。



台灣Dr.Nice（宜蘭）新悅中醫診所院長蔡宗翰醫師表示，中醫認為，腰痛的成因多樣，治療不應只著眼於局部，而是要掌握整體，依病因對症下藥。他分享常見腰痛四大類型：

急性腰扭傷

發生原因

常因突然的動作如打噴嚏、彎腰搬物而引起，屬於急性腰痛。

中醫治療

以止痛為主，可透過針灸或局部推拿，迅速緩解疼痛。

慢性勞損

發生原因

長期勞動或姿勢不良造成的慢性腰痛，疼痛部位不固定，甚至可能牽連到膝蓋或腳踝。

中醫治療

需全面檢查，因涉及範圍廣。臨床上可使用針灸或小針刀，針對筋膜與經絡進行調理。

腎臟與泌尿系統相關腰痛

發生原因

由腎臟或輸尿管疾病引起，如結石或發炎，常被忽略。

中醫治療

多因結石或炎症所致，中醫治療以內服藥為主，著重於消炎、清熱解毒。

椎間盤突出或椎弓解離

發生原因

這類腰痛常伴隨外傷或運動傷害，並可能出現下肢神經症狀。

中醫治療

常伴隨外傷史或運動損傷，中醫可採用針灸、推拿，並輔以外敷膏藥以減輕疼痛。

蔡宗翰呼籲，不論是西醫的復健治療，或是中醫的針灸推拿，關鍵在於找對醫師、找對方法。腰痛雖常見，但只要辨明病因並採取合適的治療，便能有效改善，避免反覆困擾生活。

腰部保養和預防疼痛方法（01製圖）

腰痛的日常保養與預防

蔡宗翰表示，中醫強調「治未病」，也就是在疾病尚未發作前，透過調養與預防來維持身體平衡。腰痛雖然常見，想治好腰痛不僅需要針對病因治療，更要在日常生活中做好保養。

造成腰痛的原因很多，透過透過正確姿勢、適度運動、中醫調養與良好習慣，能有效預防腰痛反覆發作，讓身體保持輕鬆與健康。以下整理幾個實用的保養方法。

保持良好姿勢

1. 坐姿

避免長時間彎腰駝背，坐下時腰背要挺直，雙腳平放地面。

2. 站姿

站立時重心平均分布，避免單腳承重過久。

3. 睡姿

選擇適合的床墊，避免過軟或過硬，仰睡時可在膝下墊枕頭，側睡時在雙腿間夾枕頭，減輕腰部壓力。

適度運動

1. 核心肌群訓練

透過簡單的伸展或瑜伽，強化腹部與背部肌肉，支撐腰椎。

2. 散步與游泳

屬於低衝擊運動，有助於促進血液循環，減少腰部僵硬。

3. 避免過度負荷

搬重物時要屈膝、用腿部力量，不要直接用腰部承受。

中醫調養

1. 針灸與推拿

定期調理經絡，改善氣血循環，減少腰部緊繃。

2. 艾灸

溫熱刺激可改善寒濕型腰痛，適合體質偏寒者。

3. 藥膳食療

如杜仲、續斷、枸杞等中藥材，能補腎強筋，適合腰痛體質調養。

生活習慣

1. 避免久坐久站

每隔一小時起身活動，舒展筋骨。

2. 保持體重

過重會增加腰椎負擔，維持適當體重有助減輕壓力。

3. 情緒調適

壓力過大容易造成肌肉緊繃，適度放鬆心情也能減少腰痛。

