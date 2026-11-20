一直喝水還是口乾舌燥，或半夜睡醒總覺得嘴巴乾、喉嚨乾？口乾舌燥不一定只是水喝太少，除了飲食、作息、口呼吸外，也可能與藥物副作用、乾燥症、糖尿病等因素有關。



《Hello醫師》帶您了解口乾舌燥的常見原因與改善方式，說明口乾舌燥怎麼改善、要吃什麼、喝什麼，以及長期嘴巴乾該看哪一科。

口乾舌燥5大原因解析！為何一直喝水還是口乾舌燥？

一直喝水還是口乾？口乾舌燥5大原因（hello醫師提供）

口乾舌燥不一定只是「水喝太少」或「火氣大」，除了熬夜、飲食重口味、睡覺張口呼吸外，也可能與藥物副作用、慢性疾病或唾液分泌減少有關。

以下說明口乾舌燥5大可能原因：

1. 飲食與水分攝取不足

（1）水喝不夠

脫水是口乾最常見的原因之一，尤其在流汗、發燒、腹瀉、運動後，或長時間未補水時更容易發生。

（2）吃太鹹、重口味

高鹽、辛辣、油炸食物可能增加口渴感，部分人也會伴隨嘴巴乾或喉嚨乾燥的不適。

（3）酒精與咖啡因攝取過多

酒精與含咖啡因飲品可能增加利尿作用，也可能透過脫水或黏膜刺激，讓口乾感更明顯。

（4）抽菸

抽菸可能刺激口腔黏膜，也可能影響唾液分泌，讓口乾感加重。

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2. 習慣與睡眠問題

睡覺時長時間張口呼吸，也是許多人半夜口乾、睡醒嘴巴乾的常見原因。

若有鼻塞、過敏性鼻炎、打呼或睡眠呼吸中止症（睡眠窒息症），可能在睡眠中持續以嘴巴呼吸，使口腔水分快速蒸發，醒來後容易出現口乾、喉嚨乾、口臭等不適。

若長期睡醒口乾，且伴隨嚴重打呼、白天嗜睡或睡眠品質差，建議進一步就醫評估。

3. 疾病因素

部分疾病也可能影響水分代謝、唾液分泌或口腔狀態，進而造成持續性口乾。

常見疾病包括：

（1）糖尿病

當血糖控制不佳時，可能因頻尿與脫水而出現口乾、口渴，也常伴隨疲倦、體重減輕等症狀。

（2）修格蘭氏症候群

又稱乾燥症，屬於自體免疫疾病，常見症狀包括口乾、眼乾、唾液分泌減少，部分患者也可能出現吞嚥困難或蛀牙增加。

（3）尿崩症

因體內水分調節異常，患者可能大量排尿，即使喝很多水仍持續口渴。

（4）甲狀腺亢進

代謝與排汗增加後，部分患者可能較容易出現口渴或水分流失情形。

（5）慢性腎臟病

部分患者可能因水分與電解質調節異常，或洗腎期間的水分控制，而出現口乾問題。

此外，壓力、焦慮、睡眠不足等因素，也可能影響唾液分泌與口腔感受，讓部分人出現嘴巴乾、喉嚨卡卡或口腔黏膩等不適。

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4. 藥物副作用

藥物是慢性口乾很常見的原因之一，許多藥物都可能影響唾液分泌。

常見包括：

抗組織胺

部分高血壓藥

抗憂鬱或抗焦慮藥物

精神科藥物

肌肉鬆弛劑

部分助眠藥物

利尿劑

鼻塞用去充血劑



若口乾是在開始服藥或調整藥物後出現，建議回診時主動告知醫師，不要自行停藥。

5. 年齡、荷爾蒙與其他因素

雖然口乾不是老化的必然結果，但年長者較容易因慢性病、服用多種藥物、水分攝取不足等因素而出現口乾。此外，懷孕、更年期等荷爾蒙變化，也可能讓部分人感到口腔乾燥或黏膜不適。

部分長新冠患者也曾被報告出現口乾、味覺改變等口腔症狀。研究認為，可能與感染後唾液腺功能、自律神經或免疫反應變化有關，但實際機轉與發生比例仍待更多研究確認。

口乾舌燥怎麼改善？解決「口乾」先確認原因

口乾舌燥的改善方式，關鍵不只是「一直喝水」，而是先找出真正原因。因為有些人是水分攝取不足，有些人則與張口呼吸、藥物副作用、慢性疾病或壓力有關。

若口乾只是偶爾發生，通常可先從生活習慣與飲食調整開始；但如果已持續一段時間，甚至影響睡眠、吞嚥或口腔健康，建議進一步就醫評估。

先確認經常嘴巴很乾的原因

改善口乾前，建議先觀察自己屬於哪一種類型。

例如：

飲食太重口味、喝水不足 → 可先從補充水分與調整飲食改善

半夜口乾、睡醒嘴巴乾 → 需留意是否有鼻塞、打呼或睡覺張口呼吸

開始服藥後變得容易口乾 → 可能與藥物副作用有關

長期口乾且合併眼乾、頻尿、體重下降 → 建議就醫檢查是否與糖尿病、乾燥症等疾病有關



若只是短暫口乾，通常透過調整作息、減少熬夜、避免抽菸與酒精刺激，就有機會改善。

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口乾舌燥要吃什麼？

若已排除疾病因素，或本身與飲食、作息有關，可從日常飲食與口腔保濕下手。

建議可優先：

補充足夠水分

減少過鹹、辛辣、油炸食物

避免過量酒精與咖啡因

維持均衡營養攝取



部分研究認為，若本身有營養不均衡或鋅攝取不足情況，補充足夠鋅營養，可能有助維持正常味覺與口腔生理機能。

此外，中醫理論中也常以較「滋潤」的食材作為日常調理，例如銀耳、百合、蓮子、木耳等。不過若口乾長期存在，仍應優先確認是否與疾病或藥物有關。

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口乾舌燥喝什麼？喝茶還是喝水好？

白開水仍是最建議的補水方式，建議採「少量多次」補充，不必等到口渴才喝水。

若容易半夜口乾，也可適度增加室內濕度，避免長時間待在過於乾燥的冷氣房。

至於茶與咖啡，雖然仍可算入部分水分攝取，但若攝取過多咖啡因，部分人可能出現利尿、口乾或影響睡眠等情況，因此不建議完全取代白開水。

若想喝茶，建議以無糖茶為主，並避免睡前大量飲用含咖啡因飲品，以免間接加重口乾問題。

口乾舌燥症狀要看哪一科？要看中醫還是西醫？

口乾舌燥該看哪一科，通常可依伴隨症狀判斷：

家醫科：適合作為初步評估與轉診入口

耳鼻喉科：若合併鼻塞、口呼吸、打呼、喉嚨乾

牙科：若口乾已影響口腔健康、蛀牙或口臭

新陳代謝科、內分泌科：若懷疑與糖尿病、甲狀腺問題有關

風濕免疫科：若合併眼乾、關節不適，需評估乾燥症

睡眠醫學門診：若長期打呼、睡眠品質差或懷疑睡眠呼吸中止症



若希望透過中醫調理體質，也可依個人需求搭配中醫治療；但若懷疑與慢性疾病、藥物副作用或睡眠問題有關，仍建議優先接受西醫檢查與診斷。

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口乾舌燥常見問題

為什麼一直喝水還是口乾舌燥？ 若補充水分後仍反覆口乾，代表原因可能不只是單純缺水，也可能與張口呼吸、藥物副作用、糖尿病、乾燥症或唾液分泌異常有關。

若口乾已持續數週，甚至合併頻尿、眼乾、體重減輕等症狀，建議進一步就醫檢查。 舌頭有裂痕是口乾舌燥造成的嗎？怎麼改善？ 舌頭裂痕又稱裂紋舌，與年齡、體質、口腔乾燥或長期刺激有關，不一定代表罹患特定疾病。

若平時沒有疼痛或發炎，多半不需特別治療；但若同時伴隨口乾、舌痛、嘴破或灼熱感，則建議就醫評估是否與營養缺乏、乾燥症或口腔疾病有關。 半夜口乾舌燥又頻尿，是某些疾病的前兆嗎？ 若經常半夜口乾、一直想喝水，且同時出現頻尿、容易疲倦、體重下降等情況，需留意是否與糖尿病有關。

此外，睡眠呼吸中止症、張口呼吸、部分藥物副作用，也可能讓人半夜反覆口乾醒來。 經常睡醒口乾舌燥怎麼辦？ 睡醒口乾常與睡覺張口呼吸有關，若有鼻塞、過敏、打呼或睡眠呼吸中止症，睡眠中可能因口腔水分蒸發而出現明顯口乾。

平時可先從改善睡眠環境、減少睡前酒精與高鹽飲食、維持室內濕度開始調整；若情況長期反覆發生，建議進一步就醫檢查。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：口乾舌燥怎麼改善？口乾舌燥5大原因、吃什麼喝什麼一次看】

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