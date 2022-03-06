退休規劃｜要晚年少煩惱？保養身體、學會獨處7件事中年起就要做

當生命漸長，彷彿是人的一生成果驗收。有些人依舊接受各種挑戰、而且成熟圓潤受周遭喜愛，有些老人已經原地踏步如同死水，孤立而悲哀。

如何才能老得健康老得好？《別讓身體比你老》中指出，專家建議，45～55 歲就要開始規劃老後。提早開始想老了之後要過甚麼樣的生活，55 歲就開始付諸行動。只要拉長準備期，老後就比較能找到多元的可能。



以下這7件事中年不做，老年一定會後悔（按圖了解！）

+ 22

從中年開始積極籌劃，以下 7 件事，中年不做、老會後悔。

1. 維持「可以用很久」的身體

長年在安養護機構服務的台灣社工王曉婷，對老後的建議是「最好不要用到（安老）機構！」

不要用到機構，就要從中年開始，維持健康、不失能。從台灣人的十大死因來看，血壓、血糖、體重、腰圍、血脂（包括總膽固醇、三酸甘油酯、高密度膽固醇、低密度膽固醇）、尿酸都應該控制好，就能照顧最常見的慢性病。

另外，善用政府提供的四癌篩檢（糞便潛血、乳房攝影、子宮頸抹片檢查、口腔癌篩檢），更能提早發現，提早治療。

說穿了，維持健康不外乎每日蔬果五七九、不過重、規律運動，定期健檢，從年輕就要學習照顧身體，因為身體還要用很久。

2. 戒煙

勸人戒煙，聽起來像陳腔濫調，但王曉婷說，「當你看到長期吸煙的老人家，連一口氣都喘不過來，真是全世界最痛苦的事。」

台灣 40 歲以上的成年人中，每6人就有一人罹患慢性阻塞性肺病（COPD，Chronic Obstructive Pulmonary Disease），就是因為吸煙造成呼吸道慢性發炎，使痰液堆積難以排出，導致呼吸困難，更遑論抽煙也會增加肺癌、食道癌、咽喉癌等風險。

相關文章：銀髮｜為何人家活到80歲仍開心？不想失能失智 5件事中年起就做

+ 9

3. 學會獨處

「這代老人沒有安排自己的習慣，永遠都在等誰來看他，不來就怨懟，計較着誰不來看，誰對我不好，」王曉婷觀察道。

因此，中年開始就要培養獨處的能力，有能力打理自己。萬一到了耳不聰、眼不明，連看電視、看報紙來消磨時間的能力都消失時，更要懂得和自己相處。

4. 培養 5 個以上的興趣

持續學習發展、修練心智，才能甩開老年人常會悲嘆的「老了沒有用」的感覺。

投入興趣通常需要花 5～10 年後才能樂在其中，如果想要老年生活有重心、有樂趣，從中年就要開始培養。

興趣可以很多面，有些可以紓解壓力，如欣賞文學、美術、音樂等；有些興趣可以刺激大腦，如學習新語言或樂器等；也有些興趣能發揮所長，達到社會參與，如當義工老師等。

專家建議，中年就應該培養5個以上的興趣，因為某些年輕時的興趣，如打球，老了之後可能無法繼續。

相關文章：中年人生多一事不如少一事？7個40歲時應懂智慧讓生活邁向更自由

+ 29

5. 決定老後住所

很多家庭都不討論，一直照顧老人家到某一天受不了，就將老人家送到養護中心。

《一個人的老後》作者上野千鶴子認為，選擇老後住所，必須了解自己的個性與需求，除了硬體的房子外，還必須考慮軟體的「照護」。你打算在地終老？還是去機構養老？要去養生村還是好友共住？

如果在家裏終老，要選擇居家照顧，或社區裏的日間照顧？這些都應該提前思考，並和家人討論溝通。

台灣中山醫學大學醫學社會暨社會工作系助理教授郭慈安提出她學生的例子做為參考。她在美國教書時有三個小兒麻痺的學生，她們五十幾歲時，就在想共居的可能性，因為整合三個人的財產與存款，住其中一人比較寬敞的家，再共同找一名看護，或許三人老後的保障比較穩固。

她們三人討論了一年多後終於成真，共居在一起，現在三人出門購物就由這名看護開車。

在台灣，許多人常笑談，老後好友要一起住。說說玩笑話之餘，找一天實際坐下來規劃，並非不可能，歐美、日本都已經發展出共居住宅。

6. 擁有靈性生活

當身體功能退化衰老了，如何接受老，看待生命的不同階段？

王曉婷觀察，在養老院裏有宗教信仰的老人比較心平氣和，比較不會不安或怨天尤人，對無常、死亡，較有定見。

靈性生活教我們怎麼生、更教我們怎麼死，教導我們如何看待人生。

「甚麼宗教並不重要，真正算數的，是信仰、是靈魂，」《老得好優雅》作者齊諦斯特解釋。

中年｜40歲起該為人生作斷捨棄 除不必要的自信 這些事也應拋掉

+ 17

7. 簽 DNR

或許在養護機構看多了醫療技術延長了老人家癱臥病榻的時間，活得沒有生命品質，台灣慈徽老人養護中心主任李植芬拿出DNR（預立安寧緩和醫療意願書）來，認為這是老前最重要的事。

很多人並不怕死亡，但怕死得很痛苦，因此我們更應該學習和家人討論人生如何謝幕。郭慈安認為，要練習和家人討論，透過一次次的溝通，會更清楚自己的想法。

其實，許多睿智老人家已經早早交代了身後事。

80 歲的作家黃春明在《康健》舉辦的兩代論壇灑脫地說，他已經交代兒子，如果他死了，燒成骨灰，也不用找地方放，每次兒子出門拿一把出去灑就好。喪禮就找兒童劇團免費演出，把他的遺照放在小小角落看得到演出就好。

雖然每個人對生命的期待與追求都不同，做好這7件事，或許比較能夠歡迎歲月這份禮物。

【延伸閱讀，更多銀髮族保健養生建議】

銀髮健康｜身體隨年齡將現12種老化 參考世衛指引學怎健康老化

+ 20

老人痴呆｜五管齊下預防老年腦退化 除飲食、睡眠 這3點也重要

+ 15

銀髮飲食｜控制血糖減糖尿及併發風險 牛油果合桃10種食物宜多吃

+ 23

高血壓｜一天忘吃藥需補吃？血壓藥、膽固醇藥不用 這藥卻要小心

+ 10

【本文獲「經理人」授權轉載。】