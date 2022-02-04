六大賀年食物易鯁喉一款糕點高危 錯過救援恐致命即學急救三部曲

過年時看到琳瑯滿目的賀年小食，相信不少人都忍不住大快朵頤。不過，原來有部份賀年食品暗藏食安陷阱，特別是對小孩及長者而言，不慎進食更恐有鯁喉風險？到底哪些食品屬鯁喉高危？萬一真的遇上鯁喉情況時，身邊人亦應如何急救呢？

食安中心指，新年常吃的年糕有鯁喉的風險。（資料圖片）

年糕具鯁喉風險

食安中心日前發帖指，由於小童的呼吸道及食道較幼細，而長者的吞嚥能力亦較差，同時兩者咬碎或咀嚼食物的能力亦不算太強，因此小童及長者在進食以下的賀年食品必須留神，因這些食物隨時有鯁喉的風險。

．年糕

．湯圓

．果仁

．硬糖

．棉花糖

．杯裝蒟蒻啫喱



一般而言，除了上述近期常見的賀年食品外，以下五大類食物同樣具有鯁喉風險，因此小童及長者在日常進食時亦需多加注意。

．細小的球型食物（如提子、魚蛋）

．細小而堅硬的食物（如果仁、硬糖）

．難於咀嚼的食物（如麻糬、糯米糍）

．可壓縮食物（如棉花糖）

．厚稠糊狀的醬（如花生醬）



因此，食安中心在帖文中亦建議進食時要「坐定定，細細啖慢慢食，期間唔好做危險動作，例如邊食邊傾，邊食邊玩等」。

▼同場加映，新年糕點熱量高?（按圖👇👇👇）

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鯁喉後首５分鐘屬救人黃金時間

不過，萬一遇上突如其來的鯁喉情況時，到底又應如何處理及急救呢？一般而言，當患者因鯁喉而昏迷，事發後的首3至5分鐘是救人黃金時間，若超過5分鐘，恐令患者缺氧，繼而令其腦部造成不可逆轉的破壞，甚至可導致患者死亡。因此，施救者須把握這段急救的黃金時間，並可透過以下由香港紅十字會教授的急救方法去救援患者。

▼鯁喉急救方法﹙按圖了解👇👇👇﹚：

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1. 鼓勵咳嗽



先了解患者是否能夠咳嗽或說話，如果可以咳嗽，便鼓勵他嘗試咳嗽把異物咳出。

2. 拍背法



如異物無法咳出，則可使用「拍背法」。急救者先站在傷者的旁邊較後位置，其中一隻手支撐傷者胸部，使他能夠向前傾，另一隻手則以掌根在傷者背部兩肩胛骨之間大力拍打五次，約一秒一次，檢查每次拍背是否可以解除氣道阻塞物。

3. 推腹法



如「拍背法」無效，即可以改用「推腹法」。急救者站在傷者後方，用雙手環抱其腰部，使其上身前傾。同時急救者的其中一隻手須握緊拳頭，放在傷者的肚臍及劍突之間，另一隻手抓緊拳頭，雙手同時用力向內及向上推壓，重覆五次，約一秒一次。如未能移除阻塞物，可以交替進行「拍背法」及「推腹法」，直至異物被吐出，同時須盡早報警求醫。

▼同場加映，佳節後超重點算好？（按圖👇👇👇）

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酒精可延誤咳嗽反射動作致鯁喉

據香港紅十字會資料顯示，哽塞是指當某些物件阻塞在氣道內（異物阻塞氣道），導致空氣無法進入肺部，而影響正常呼吸，嚴重者可引致死亡，當中導致哽塞氣道的一般有以下原因：

• 吞嚥過量或體積過大的食物

• 進食時談話、大笑，導致食物阻塞氣道

• 體內酒精濃度增高，如進食時飲酒，使咳嗽的反射動作遲緩

• 嬰兒和小孩誤吞異物，如波子、豆、糖果等



常見的鯁喉徵狀則包括：

• 咳嗽，不管是劇烈還是微弱

• 單手或雙手緊握、抓着喉部

• 不能咳嗽、說話、大叫或是呼吸

• 吸氣時發出尖銳的聲音或粗糙的呼吸音

• 驚慌

• 皮膚發紺（紫藍色）

• 如不清除阻塞物會失去知覺，不省人事



▼同場加映，燙傷緊急處理方式（按圖了解👇👇👇）：

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