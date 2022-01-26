2022團年飯｜８款新春開運意頭菜推薦 健康好味迎虎年

臨近歲晚，大家都要為過年做足準備；今年因疫情反覆，晚市禁堂食令各家庭大失預算，團年飯都要在家食，究竟煮什麼菜式才夠應節呢？特此，小編精心搜羅了多款新春開運意頭菜，並提供了一些健康煮食小貼士，好讓讀者們喜慶過虎年！



團年飯都要在家食，究竟煮什麼菜式才夠應節呢？(圖片: FreePik)

前菜：撈起

撈起 (圖片: NUYAO SINGAPORE)

「撈起」是起源於東南亞的賀年菜式，「撈起撈起」寓意撈得風生水起，愈撈愈旺。菜式以蔬菜絲為主，口味比較清淡，可加入各類魚生及特製醬料；例如酮福堂與撚手聯合出品的生酮海皇撈起醬，以經典川式棒棒醬作為概念，於花生醬及芝麻醬中加入日本宗谷元貝、本地蝦乾、品牌秘制辣椒配方，整體醬料加入了海味的元素，令味道層次豐富。

煮食貼士：注意醬汁份量，醬料另上可進一步減低熱量攝取



➤酮福堂 x 撚手 生酮海皇撈起醬 $168。

小食：XO醬炒蘿蔔糕

XO醬炒蘿蔔糕 (圖片: FreePik)

各種賀年糕點寓意「步步高陞」、「年高長壽」，配以生酮⽜油果油脆辣櫻花蝦 XO醬炒更添鹹香。產品採用100%⽜油果油製作，配以本宗⾕元⾙、櫻花蝦、本地蝦乾及秘制辣椒配⽅作為醬料底味，以細⽕慢煮，有效保留海味的天然鹹鮮；絕無添加防腐劑、增味劑及色素，讓你食得滿足又健康。

煮食貼士：XO醬本身已有油，故煎蘿蔔糕時應控制油量，以平底鑊乾煎會更可取



➤酮福堂 x 撚手 生酮牛油果脆辣櫻花蝦 XO $236。

主菜：髮菜蠔豉燜冬菇配生菜底

髮菜蠔豉燜冬菇 (圖片: HK01)

這道可謂經典開運賀年菜，髮菜蠔豉音近「發財好市」、生菜諧音亦為「生財」，同時冬菇形狀如同錢幣一樣；一道菜集合「多財」特質，自然是市道低迷的2022年最適合的菜式，團年飯必備！

煮食貼士：蠔豉本身味道較濃較鹹，烹調時應注意調味份量，可使用減鹽老抽、蠔油、等醬料，亦可以冬菇水增加鮮味；而髮菜吸汁能力高，盡量避免打茨



主菜：鮑魚海參扣鴨掌

過年當然要食豪啲！鮑魚海參扣鴨掌絕對是富貴燜菜的首選！鮑魚意味著「包你年年有餘」，再配合海參寓意「心想事成」，好事成雙倍添喜慶；而鴨掌則可索起鮮味的鮑汁，令整個味道更為昇華！Bellsola出品的韓國即食野生遼參，屬正貨韓國優質遼參，獲SGS權威認證，採用「純水發」方式完成浸發程序，過程絕無添加任何化學成份，最大程度地保留了遼參的營養價值及口感。

煮食貼士：傳統製法需時頗長，不但需要提前浸發鮑魚、海參，更要以長時間燜煮食材，建議可以罐頭鮑魚及即食海參作替代品，以減省烹煮時間。由於罐頭鮑魚已有不少鮑汁，故需小心調整調味料用量，避免過鹹；同時要選擇品質高的即食海參。



➤Bellsola韓國即食遼參 6頭 400g $488。

主菜：陳皮蒸龍躉配鮮腐竹

陳皮蒸龍躉 (圖片: LKK)

新年最緊要「年年有餘」，魚亦是團年飯的常備菜式之一，今年不妨試試新口味，以陳皮搭配龍躉柳！龍躉肉嫩皮爽，寓意「魚躍龍門」；底下可加鮮腐竹舖底，不但索汁，更有與「富足」同音，整道菜意頭十足。蒸煮時更可以加點陳皮、增添香氣。

煮食貼士：陳皮本身會散發陣陣清香，故不需以過多調味料醃製龍躉，蒸魚豉油亦不宜放得過多，以免菜式過鹹，引致水腫。陳皮愈陳愈香，故選用優質陳皮亦能為菜式加分；Ozen 生活館出品的新會大紅陳皮經天然生曬，15年的陳年香氣一定能滿足到你！



➤Ozen 生活館 新會大紅陳皮 15年 $65。

主菜：黃金大蝦

黃金大蝦 (圖片: IG)

蝦與「哈」字同音，加入鹹蛋黃製成黃金蝦，看起來不但金光燦燦，更帶有「笑口常開」、「金玉滿堂」的意味；蝦肉爽甜彈牙、鹹蛋黃粒甘香可口，大人細路都會愛吃！

煮食貼士：鹹蛋黃以鹽醃製，炒製時又要加入大量牛油，故烹調時可適合減少額外調油；比起整隻油炸，以半煎炸的方式烹調大蝦，可以保留其酥脆口感外，同時亦可減少油份攝取



主菜：白切雞

白切雞 (圖片: FreePik)

雞向來都是華人做節的必備菜式，雞的諧音為「吉」，寓意「大吉大利」，在團年飯的地位當然亦不可或缺。而白切雞正是最簡單、又最能突顯到雞隻本身鮮味的煮法。

煮食貼士：白切雞的製作簡單又健康，惟建議烹調前先將雞隻的皮下黃油切除，以減少油脂攝取



主菜：金銀蛋上湯浸豆苗

金銀蛋上湯浸豆苗 (圖片: Openrice)

這道菜可寓意「金銀滿屋」，金銀蛋泛指皮蛋和鹹蛋，一般會配莧菜一同烹煮，但其實豆苗亦是不錯的選擇；豆苗為冬季當造的食材，性微寒，對於過年過節常食油炸小食的人士來說，可幫助改善口腔發炎及牙齦紅腫等問題。

煮食貼士：炒豆苗一般會用到比較多油量，建議可事先以清水配以少量糖燙熟豆苗，以除走其苦澀味及保持翠綠鮮嫩；由於金銀蛋自帶調味，故可使用減鹽雞湯作浸湯底，且不應放多於一隻的鹹蛋



餐酒：2017 Chardonnay 白酒

喜歡飲酒的朋友可配以Yarra Valley 2017 Chardonnay一同享用，這款Chardonnay 採用精選葡萄園製成，帶有新鮮的柑橘和堅果香氣，口感明亮，質地柔滑，收尾乾淨，搭配清淡的海鮮、雞肉最為合適！

➤Handpicked-Yarra Valley 2017 Chardonnay $170。

餐酒：2016 Shiraz 紅酒

風味濃厚的燜煮菜式，最適合配以紅酒一同食用；Barossa Valley 2016 Shiraz帶有黑莓、桑椹、黑加侖子及烘烤香料的味道，入口會帶有烤橡木的香氣，單寧味道柔順、不刺喉，後味偏回甘。

➤Handpicked - Barossa Valley 2016 Shiraz $170。

祝各位虎年行大運、身體健康、龍馬精神，日日健康好Easy！

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