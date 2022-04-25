歐美現原因不明兒童肝炎個案 留意四症狀或涉腺病毒 日常點預防?

歐美多國近日錄得逾百宗成因不明的兒童急性肝炎個案，患者介乎1個月至16歲間，並已錄得首宗死亡個案。各國目前正調查事件原因，當中有部份患者驗出腺病毒。

腺病毒本身可感染人類黏膜，並可引發呼吸道疾病、腸胃炎、結膜炎等病，兒童更是高危的感染群組，作為家長日常又可如何預防孩子感染上腺病毒？

歐美多國近日錄得逾百宗成因不明的兒童急性肝炎個案。(資料圖片)

個案遍布歐美十多國

據世衞公布指，兒童急性肝炎案例來自英國、美國、西班牙、以色列、丹麥、愛爾蘭、荷蘭、意大利、挪威、法國、羅馬尼亞與比利時，其中英國的個案最多，涉及至少114宗。

全球目前至少已錄得169宗個案，最年幼患者僅1個月大，已致最少1名兒童死亡，17人需換肝。當中有74人驗出腺病毒，並同時檢測到感染腺病毒與新冠病毒者共19人，部分病例甚至發展為急性肝功能衰竭，暫未知病情與腺病毒及新冠病毒是否有關。多國衞生部門發現，大部分患者均約10歲以下，並出現以下症狀：

．黃疸

．腹瀉

．嘔吐

．腹痛



不過，大部分患者沒有發燒症狀，而且所有個案對甲、乙、丙、丁及戊型肝炎的常見病因測試呈陰性，即個案並未檢測到常見可能引起肝炎的病毒。而英國部份個案的病情卻十分嚴重，患者需在專門的兒童肝臟科接受治療，部份更須接受肝臟移植。

英國衞生部門表示正積極調查感染原因，目前已經初步排除與新冠疫苗的任何聯繫，因為沒有患者接種過新冠疫苗。世衞亦警告，不排除未來會錄得更多個案。

▼腺病毒感染知多啲：（按圖看清👇👇👇）

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本港未錄個案 正密切關注事件

本港衞生防護中心上周五(22日)回應事件指，本港暫未錄得相關個案，強調正密切監察事件，並已聯繫世衞以獲取更多資料及最新調查發現。

中心又指，在外國個案中所涉及的腺病毒是一組可感染人類黏膜的病毒，潛伏期一般為2至14天，在本港則常見於影響兒童的呼吸道病毒，主要透過緊密肢體接觸、呼吸道飛沫和媒介物傳播，通常會引致呼吸道疾病。而視乎腺病毒類型，亦可引致其他疾病，包括腸胃炎、結膜炎、膀胱炎，及較少見的神經系統疾病等。

▼同場加映，保肝5大穴位：（按圖看清👇👇👇）

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個人及環境衞生助預防腺病毒

中心呼籲，兒童如有身體不適，亦應避免回校，並及早求醫。而要預防腺病毒感染，市民應保持良好衞生，當中包括：

個人衞生

．經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼前、觸摸扶手或門把等公共設施後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後

．洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

．清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。

．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。

．避免與別人共用眼藥水、眼部化妝品和其他有可能接觸眼睛的用品。

．保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、不要吸煙和避免飲酒。

保持環境衞生

．定期清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1：99稀釋家用漂白水（即把1份5.25%漂白水與99份清水混和）消毒，待15-30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

．用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1：49 稀釋家用漂白水（即把1份5.25%漂白水與49份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15－30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

．保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

▼同場加映，預防肝病方法：（按圖看清👇👇👇）

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