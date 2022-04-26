敏感｜與寵物同睡有咩健康風險？ 4招防蚤除塵蟎妙計！

不少貓奴、狗奴都喜歡與主子同床共枕，此舉可提高寵物對人類的信任度，與主人產生更緊密的聯繫；更有研究指出，當寵物與人類的關係更為緊密時，兩者都會釋放出多巴胺，有效鎮定神經及產生快樂的情緒，對人類、寵物的健康都有益處。雖然與寵物共睡這溫馨習慣很治癒，但當中亦有不少健康風險需要留神，一不小心將有機會嚴重影響寵物及主人健康。



雖然與寵物共睡這溫馨習慣很治癒，但當中亦有不少健康風險需要留神 (圖片: FreePik)

床舖易藏塵蟎跳蚤 處理不當隨時引皮膚、呼吸道疾病

不少主人會帶自家寵物出外散步，但若事前未有做好預防準備，經過草叢、花圃時跳蚤就有機會粘附在寵物身上。跳蚤是外寄生於哺乳類和鳥類體上的寄生蟲，有著扁平的身體及堅固的爪子，可以輕易地粘附在宿主的皮膚、頭髮、毛皮或羽毛上。不論人或動物，都有機會成為跳蚤宿主，被跳蚤叮咬後會引起持續幾天的瘙癢、紅腫、水泡等問題；部分品種的跳蚤更會對寵物構成致命風險。

若事前未有做好預防準備，經過草叢、花圃時跳蚤就有機會粘附在寵物身上 (圖片: FreePik)

春夏為寵物換毛的季節，皮屑會更容易脫離皮膚表皮層，寵物皮膚會變得特別脆弱；再加上春夏濕度較高，天氣潮濕有利塵蟎繁殖，尤其床單、枕頭等充滿人類及寵物皮屑的位置，更是塵蟎滋生的溫床，與塵蟎共眠分分鐘會引發塵蟎過敏，出現流鼻水、流眼淚、打噴嚏、喘氣等症狀，長遠有機會影響上呼吸道健康。

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塵蟎同樣會令寵物感到痕癢，但由於寵物指甲較為鋒利，一旦抓破皮，傷口就會容易受細菌感染，繼而引發紅腫、發炎、過敏等問題；對於本身容易過敏、患有鼻竇炎的貓狗而言，塵蟎對身體的影響更為嚴重。

4招防蚤除塵蟎妙計 床上用品點清潔最好?

勤於清理床舖毛髮及塵蟎



由於貓狗經常會有毛髮脫落，大部分人會選擇以吸塵機清潔床舖，但吸塵機一般不具備除塵蟎的功效。即使表面的動物毛髮已被清理，暗藏的塵蟎仍然無處不在。因此建議本身患有鼻敏感、濕疹、哮喘等容易過敏人士，每晚臨瞓前先以吸塵機吸清表面皮毛，再配合除塵蟎機深層清潔。

每晚臨瞓前先以吸塵機吸清表面皮毛，再配合除塵蟎機深層清潔 (圖片: FreePik)

Turbo Italy UV除塵蟎機採用UV紫外線，配合滾刷式及雙重過濾設計，每分鐘能拍打3000次，有效吸除表面灰塵及去除霉蟎，不易破損床單或紡織品，梳化、布椅、枕頭、坐墊均可使用。產品特設拔插式塵盒及可清洗HEPA過濾網，更能輕易取出過濾網清潔。

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大部分床上用品都選用布質纖維，為塵蟎提供一個良好的環境匿藏及繁殖，加上塵蟎以人類及寵物掉落的皮屑為食，枕頭、棉被、床墊自然是家居最多塵蟎的重災區。要有效殺死塵蟎，應定期每周清洗這些用品，建議先以至少55度的溫熱水浸泡，清洗時加入適量梵美樂 長效防蚊-蟎-蚤-蟲濃縮液，並徹底晾乾。

梵美樂 長效防蚊-蟎-蚤-蟲濃縮液不但可有效除塵蟎，更可防蚊及跳蚤等害蟲。產品採用Aura Protection技術，通過皮膚敏感測試及產品功效驗證，經實驗証明能高效防蚊蟲；用於各種紡織品，如衣物、床單枕袋、冷氣被及窗簾等，蠶豆症(G6PD)人士、嬰兒、寵物都能安全使用，有效期長達3個月或3次洗滌。

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定期為寵物除蚤



不論是喜愛戶外活動的狗狗，還是總待在家中的貓咪，都有機會惹上跳蚤；如果發現寵物身上已有跳蚤，可先用蚤梳去蚤，並以稀釋的洗潔液將其淹死，切勿徒手將跳蚤捏死；如數量過多則應到獸醫診所求醫。想有效防治跳蚤，建議定期使用除蚤滴劑。一般而言，每4-8星期內定期施用在寵物頸背或肩膊位置的皮膚上，以達到消除跳蚤、蚤蛋及其他體外寄生蟲的效果。

想有效防治跳蚤，建議定期使用除蚤滴劑 (圖片: FreePik)

保持家居乾爽及清潔



潮濕是塵蟎繁殖的一大原因，故建議家中相對濕度長期保持在50%左右；當濕氣過重時，就應以抽濕機維持室內環境乾爽，減低塵蟎滋生的機會。家有愛寵的人士應定期為寵物洗澡，保持寵物清潔衛生，避免塵蟎在皮毛中滋生，同時防治跳蚤。

當濕氣過重時，就應以抽濕機維持室內環境乾爽 (圖片: iStockPhoto)

另外，可配合梵美樂出品的長效家具防蚤滅蚤噴霧作家居清潔，產品採用英國專利獨特持久的跳蚤技術，仿傚大自然菊類驅蟲活性原理，獨特地使跳蚤自然產生抗拒及作出迴避，從而達到防蚤效果，同時具有驅蟎功能。適用於各種紡織品如床褥、枕頭、沙發、地毯、毛公仔及寵物用品。產品安全無毒、無色無味、不含DEET等敏感成份，蠶豆症(G6PD)人士、嬰兒、寵物都能安全使用，有效期長達3個月或3次洗滌。

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衣櫃同樣要除塵蟎



塵蟎尤其喜愛依附在布質物料上，除了日常使用的床上用品及紡織傢俱，儲藏的衣物更需要好好保養。Cleanse 日本純天然除塵蟎包採用天然枝樹油萃取配方、不含殺蟲劑，放置於衣櫃、抽屜、儲物箱、毛毯能提供90天除塵蟎保護，簡單輕鬆就能為衣物、床上用品除蟎，減少衣物揚起時引發的敏感症狀。

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