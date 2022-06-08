聲沙｜隔住口罩講嘢大聲易出事！4大失聲特徵+舒緩小運動要知

口罩成為近年的穿著必備，隔住口罩說話不自覺要大聲，若是從事教師、銷售人員等常說話的職業，更常會導致聲音沙啞、甚至失聲。有台灣語言治療師指出，聲音沙啞主要是因長時間說話或用力大聲說話而造成，這時從喉嚨發聲時就會感到聲音緊繃。而其實這是一個警號，長期感到聲音緊繃會讓聲帶受傷。



台灣語言治療師張詠絜在YouTube發布影片，解釋人體在正常情況下，說話時是靠喉部周遭肌肉適度發力，帶動兩片聲帶互相撞擊來發出聲音。而大家有時之所以聲音沙啞，主要是以下2大原因。

▼聲音沙啞2大原因+聲音緊繃4大特徵（按圖👇👇👇）

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長時間說話



說話過度會讓喉部肌肉疲乏，變得要更用力才能維持發聲，因此喉部肌肉用力收縮而讓聲音緊繃。另外不少人在長時間說話後都忽略補充水分，從而讓聲帶黏膜的避震性下降、聲帶過度撞擊。但為了能夠清晰說話，大家就會更用力，然後又沒補充足夠水分，因而造成惡性循環。

說話過度用力



不少人在環境吵雜的地方中會用力說話，亦有人屬於習慣性用力說話，而說話過度用力會讓喉部周遭的肌肉突起、頸部青筋，令肌肉受擠壓或拉扯聲帶，讓聲音變緊繃。

張醫師提醒，聲音緊繃是一個警號，雖然暫時不會對聲帶構成傷害或聲帶結節，但長久下去仍會令聲帶受傷。她又指，如果感覺到聲音緊繃，通常會出現以下4個特徵。

1. 說話感吃力、易累



2. 說話一段時間，聱音容易沙啞，最後變到很小聲，甚至沒聲音



3. 句尾容易沒氣，與氣流控制有關



4. 肩頸僵硬，長期感到頸部有壓力



喉部放鬆舒緩聲音

張醫師指，若然出現以上狀況時也不用太緊張，只要補充水分及適當休息，並多為聲音作保養，例如進行放鬆喉部的按摩運動，就能改善情況。她同時提醒，如果經過按摩放鬆或休息，情況仍未改善，建議求醫檢查或諮詢語言治療師，尋求專業意見。

她續分享一個「喉部放鬆運動」，透過6個步驟放鬆喉頸部肌肉以紓緩聲音。

▼喉部放鬆運動步驟（按圖👇👇👇）

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1. 雙手往前及後各畫10圈



2. 頭傾向前後左右各自10秒



3. 頸部向左及右邊側轉，拉伸10秒



4. 頭部向順時針及逆時針各轉10圈



5. 用左右手的食指及中指，放在頸部甲狀軟骨兩側，輕輕向左右推動各10次，期間或有「咔啦咔啦」聲，只是代表肌肉緊，按摩後會消失。



6. 發出類似打喊路聲10次



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