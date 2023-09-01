超強颱風蘇拉｜打風食隔夜菜正確存放方法要知 6大食物勿翻叮！

超強颱風蘇拉襲港，如果未能趕及買食材或者要翻熱隔夜餸菜，不過坊間常稱隔夜餸有欠健康，甚至食後會對身體造成不良影響。食物安全中心曾進行研究，發現熟菜內的硝酸鹽，經特定環境溫度轉化成為亞硝酸鹽，而亞硝酸鹽除會降低血液攜帶氧氣能力，亦可能在體內產生動物致癌物亞硝胺。另外，部份煮熟之食物更不宜隔夜翻叮，隨時成為腸胃炎元凶！



食物安全中心曾進行過關於蔬菜經煮熟及存放後的亞硝酸鹽含量變化調查，結果發現熟菜內的硝酸鹽，經特定環境溫度轉化成為亞硝酸鹽，而亞硝酸鹽除會降低血液攜帶氧氣能力，亦可能在體內產生動物致癌物亞硝胺。

結果續發現熟菜在雪櫃存放一夜後，亞硝酸鹽含量未有增加，而就算是存放三天，亞硝酸鹽含量仍然偏低，而研究指出，存放溫度是影響熟菜中亞硝酸鹽含量上升的主要因素，所以若冷凍溫度足夠，可減低細菌活躍度，延遲亞硝酸鹽的形成。

至於要安全存放食剩餸菜，食安中心亦作出多項建議。

1. 預備適量食物，減少剩餘餸菜量。



2. 如要準備翌日餐盒，熟菜應放置在乾淨的淺身容器內冷卻，並最好在煮熟後兩小時內放入雪櫃。



3. 剩菜亦不應放在雪櫃多放三天，最好在限期前進食。



4. 在進食前，應把雪櫃剩菜或餐盒徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度，而且千萬別翻多於一次



5. 若熟菜已放置室溫超過4小時便不應進食。



▼吃隔夜菜有什麼健康風險？（按圖👇👇👇）

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6大食物不宜翻叮！

原來有些食物是不宜放入微波爐加熱，輕則進食後會致胃部不適，嚴重更會增致癌風險。

米飯



據英國國家衛生局文章，原來未煮熟的生米原先已含有可致食物中毒的蠟樣桿菌孢子（Bacillus cereus）；而若煮熟的米飯長時間留在室溫，細菌孢子便會繼續存活，並有機會製造毒素，令人於進食1-5小時後，出現嘔吐或腹瀉等情況，而即使用微波爐翻翻熱亦不能消除這些孢子。所以記住煮熟的白飯一定要盡快食用，否則應放入冰箱保存。

蘑菇、海鮮



將蘑菇煮熟後宜盡快食用，而因翻熱後內含的蛋白質有機會會變質，可致肚痛。含豐富蛋白質的海鮮，烹調時其蛋白質會出現變化，如吃剩後放入雪櫃，隔天再翻熱，又會再次將蛋白質的結構改變，從而令其變得較難消化，有機會造成腸胃不適。

同樣道理，將雪藏後的雞肉二次加熱，其蛋白質成分或會出現變化，而雞肉比紅肉具有更高的蛋白質密度，故會較易引起消化問題，造成不適。

菠菜、白菜



以上的蔬菜均含豐富的硝酸鹽，經一晚儲存後，會轉化為亞硝酸鹽，而此物質會於胃部產生致癌物質。反之，可選擇一些硝酸鹽含量較低的蔬菜，如番茄、燈籠椒等，以減低致癌物質產生的機會。

白切雞



為了令雞肉吃起來口感更嫩滑，通常都不會將白切雞完全煮熟，如將未熟的雞肉放入冰箱，便容易沙門氏菌污染，就算之後再用微波爐翻叮加熱，也不能保證能完全能殺滅沙門氏菌，從而有機會引致發燒及腸胃不適如嘔吐、肚痛及腹瀉等。

薯仔



如將煮熟的薯仔長時間置於室溫下，又不放入雪櫃的話，或增加有利肉毒桿菌繁殖。如用微波爐加熱，更會令其不斷滋生。

半熟雞蛋



雞蛋容易受到滋生沙門氏菌，尤其未完全煮熟太陽蛋、溏心蛋等。如將半熟雞蛋放入冰箱儲存，更會較易令細菌滋生，即使連用微波爐翻叮，也未必可使雞蛋變得全熟，從而不能徹底消滅細菌。

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