日本放寬准無導遊旅行團入境 韓泰星馬5國最新入境措施一次睇

日本6月開放旅行團入境日本旅遊，昨日（8月31日）日本政府宣布進一步放寬旅遊限制，將開放外國遊客於無「添乘員」陪同情況下觀光，同時只需要符合條件即可免除PCR核酸檢測陰性證明，並將提高每日入境人數上限。另外，韓國、新加坡、泰國也實施旅客入境無需隔離。



綜合日媒報道，日本首相岸田文雄昨日（31日）出席針對出入境政策的記者會，宣布政府將由9月7日起更新入境條例，屆時只要持有有效的3針疫苗接種證明，所有國家入境旅客可無須出示搭機前72小時內PCR核酸檢測陰性結果證明。

另外，岸田亦表明將重新開放所有國家的外國遊客，在無「添乘員」陪同之下在日觀光。有日本消息指，旅客仍要透過旅行社安排下以團隊形式入境，但沒有導遊跟隨，與以往「自由行」有分別，詳盡消息仍有待進一步公布。

同時，將會全面提高入境者的人數上限，由現時每日上限2萬人提升至每日上限5萬人。

5國入境最新措施一次睇

至於南韓、新加坡、馬來西亞及泰國最新入境措施分別如下。

南韓



南韓中央災難安全對策本部第一控制官兼保健福祉部第二次官（副部長）李基日亦宣佈，自9月3日起，所有抵達南韓旅客，不論有否接種新冠疫苗，均無需提交48小時內核酸檢測或24小時內快速抗原檢測陰性證明，但須於入境後24小時內接受PCR檢測。

新加坡



出發前往新加坡、馬來西亞旅客，只要能出示於出發前兩星期完成接種最少2劑指定疫苗證明，就能免檢測、免隔離入境。

而未完成疫苗接種者，只要出示48小時內新冠病毒檢測陰性結果，便毋須在入境後進行7日隔離。

馬來西亞



馬來西亞於今年5月放寬防疫措施及入境限制，已接種新冠疫苗的旅客及新冠康復者在入境馬來西亞時，只需要填寫當地的疫情管控手機應用程式「MySejahtera Traveller」，即可免檢測及免隔離入境。

至於未接種人士，則必須在出發入境馬來西亞前2日進行認可檢測、在入境馬來西亞24小時內接受專業的抗原快速檢測、接受為期5天的隔離，並在第4或5天再度接受抗原快速檢測。

泰國



泰國政府於6月宣布再放寛入境限制，於7月1日起，已接種2支或以上新冠疫苗人士免檢測、免隔離入境。

未接種新冠疫苗的人士，需出示72小時內陰性病毒檢測報告，若是抽樣檢查者發現並無攜帶陰性病毒檢測報告，便要做現場檢測，報告呈陰性即可以入境。

韓國駐香港總領事館宣布，港人7月1日起將恢復免簽證入境。（資料圖片）

雖然即將可以去旅行，心情難免興奮。不過，到時人在外地，身體少不免會容易遭病毒入侵。因此，在出發前不妨先從飲食入手，增強身體的免疫力。台灣營養師許育禎過去就曾分享五大類食材可提升身體免疫力，大家出發前不妨先「打打底」。

1. 蛋白質



蛋白質是建造免疫系統的重要原料，與免疫細胞的數量和品質有相當大關聯性，所以蛋白質不可或缺，肉類、魚類、雞蛋、黃豆製品、乳製品都是非常良好的蛋白質來源，每餐應食用自己手掌心大小與厚度的蛋白質食物，加上早晚各一杯奶總共480c.c.，才足夠滿足一天蛋白質的來源。

2. 補充益生菌



腸道是人體最大的免疫系統，有7成免疫細胞都存在腸道中，想維護好免疫力就必須養好腸道菌叢，平時可多食用無糖乳酪飲品或乳酪，或補充益生菌產品增加腸道免疫。

3. 彩虹蔬果



每天保持「三蔬兩果」飲食習慣，蔬果含豐富纖維質，是益生菌食物，可促進益菌生長。而各種植化素可幫助身體掃除自由基、發炎因子，提升免疫力。

4. 吃堅果用好油



每天一湯匙的堅果或適量酪梨，或是炒菜用油建議使用橄欖油、苦茶油和牛油果油，幫助身體抗發炎、提升免疫。

5. 特殊食材增強免疫



洋蔥、大蒜、蔥花等含有蒜素，具有抗菌效果。香菇、猴頭菇、鴻喜菇、蘑菇、白木耳、燕麥、大麥、海帶、紫菜等食材具有豐富β葡聚糖，有促進免疫力、保護上呼吸道功能。咖喱中的薑黃粉具有強大抗氧化、抗發炎功能，對於免疫提升也有相當良好功效。平時可多加食用這些食材、並利用這些辛香料烹調食物。

同場加映，防疫７大關鍵營養：（按圖了解！)