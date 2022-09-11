入秋｜5款應節水果功效有幾好？中醫拆解進食宜忌＋健康貼士

中秋節除了月餅，更有各式各樣的應節水果，例如碌柚、楊桃、梨、蘋果、林柿都非常當造。有中醫分享以上5款水果的功效，以及進食貼士，讓大家過一個健康中秋！



註冊中醫師關應春分享5款中秋應節水果的食用宜忌。

▼同場加映：中秋5款應節水果進食宜忌（按圖看清👇👇👇）

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碌柚



功效：含豐富維他命C及類胰島素等，有降血糖血脂、養顏作用；亦可改善肺燥熱、難眠症狀；糖尿病患者亦可進食

宜忌：碌柚性寒，脾虛泄瀉人士不宜多食；服用特定藥物、服避孕藥忌食。碌柚含高鉀，腎病、心臟衰竭人士要小心食用；孕婦、氣虛，忌用柚皮

楊桃



功效： 含豐富維他命A及C，清熱生津，利水解毒，利尿通淋

宜忌： 含大量草酸鹽及鉀，腎病、心臟衰竭人士要小心食用

梨



功效：低熱量低脂肪，潤肺清火、補水潤燥

宜忌：性凉多汁，脾虛便溏、慢性腸炎、胃寒、寒痰咳嗽、外感風寒咳嗽、糖尿病人士忌食。產後及月經期間忌食；不能與蟹同食，以免腹瀉

蘋果



功效：含豐富蘋果酸，分散體內累積脂肪，暢通毛孔；養肝氣，緩解秋天燥熱引起的各項不適

宜忌：不能與海鮮同食，以免腹痛、噁心、嘔吐等

林柿



功效： 含豐富維他命C及果膠，潤腸通便、清熱解毒、降壓止血

宜忌：含豐富鉀質，腎病、心臟衰竭人士要小心食用。不能與蟹同食，會産生化學反應，可能引致消化不良、嘔吐、腹痛、腹瀉等

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