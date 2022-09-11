入秋｜5款應節水果功效有幾好？中醫拆解進食宜忌＋健康貼士
撰文：劉淑文
出版：更新：
中秋節除了月餅，更有各式各樣的應節水果，例如碌柚、楊桃、梨、蘋果、林柿都非常當造。有中醫分享以上5款水果的功效，以及進食貼士，讓大家過一個健康中秋！
註冊中醫師關應春分享5款中秋應節水果的食用宜忌。
▼同場加映：中秋5款應節水果進食宜忌（按圖看清👇👇👇）
+13
碌柚
功效：含豐富維他命C及類胰島素等，有降血糖血脂、養顏作用；亦可改善肺燥熱、難眠症狀；糖尿病患者亦可進食
宜忌：碌柚性寒，脾虛泄瀉人士不宜多食；服用特定藥物、服避孕藥忌食。碌柚含高鉀，腎病、心臟衰竭人士要小心食用；孕婦、氣虛，忌用柚皮
楊桃
功效： 含豐富維他命A及C，清熱生津，利水解毒，利尿通淋
宜忌： 含大量草酸鹽及鉀，腎病、心臟衰竭人士要小心食用
梨
功效：低熱量低脂肪，潤肺清火、補水潤燥
宜忌：性凉多汁，脾虛便溏、慢性腸炎、胃寒、寒痰咳嗽、外感風寒咳嗽、糖尿病人士忌食。產後及月經期間忌食；不能與蟹同食，以免腹瀉
蘋果
功效：含豐富蘋果酸，分散體內累積脂肪，暢通毛孔；養肝氣，緩解秋天燥熱引起的各項不適
宜忌：不能與海鮮同食，以免腹痛、噁心、嘔吐等
林柿
功效： 含豐富維他命C及果膠，潤腸通便、清熱解毒、降壓止血
宜忌：含豐富鉀質，腎病、心臟衰竭人士要小心食用。不能與蟹同食，會産生化學反應，可能引致消化不良、嘔吐、腹痛、腹瀉等
▼同場加映：湯圓是高卡高脂的食物之一，不小心吃太多隨時會增磅，記者在市面上隨機挑選了16款湯丸，看看它們的卡路里及脂肪含量有多少。（按圖 👇👇👇）
+12
▼同場加映：3款消滯茶飲（按圖看清👇👇👇）：
+7
防疫措施｜一文知清最新食肆堂食須知 中秋團年飯宴會點算好？中秋美食｜月餅營養陷阱逐個捉 四個健康小貼士避免節後增磅中秋節｜難抵月餅誘惑不自覺食滯？４大食物＋穴位按摩助消滯中秋｜一塊月餅可令血糖失控！糖尿三高點揀月餅？健康過節有妙法【中秋飲食】佳節如何忍口控制暴飲暴食？ 4個貼士緩解腸胃負擔