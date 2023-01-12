染髮過敏面腫過豬頭 小心選擇染髮劑 漂髮損傷難免 3個染髮貼士

愛美是人的天性，近年來不少港人喜愛為自己的頭髮染上不同的色彩，但箇中風險你又是否清楚？早前，巴西一名女模特兒日前在家使用DIY染髮劑後，出現嚴重過敏反應，頭皮紅腫發癢，更滲出膿液，臉部更腫得像「豬頭」。



綜合外媒報道，19歲的巴西女模特兒卡梅（Luisa Kamei），在社交平台上擁有逾1.3萬名粉絲，是當地小有名氣的網紅。她於12月21日在Instagram上分享自拍，但在照片中見不到她一如以往的美貌，取而代之的是腫脹的大圓臉，及腫似核桃、只能勉強睜開1條線的雙眼。

卡梅表示，她經常在家DIY染髮，日前也在家中自行染髮，但事隔2天，她剛起床就發現頭面異常腫脹，眼睛也睜不開，頭皮甚至「有液體流出」。卡梅起初擔心自己「毀容」，於是看着鏡子狂哭不止，甚至愈看愈覺得自己像「怪物」，「我覺得很不舒服，腦袋裏的壓力很大」，因為擔心腫脹會加劇，卡梅最終去了看醫生。

經醫生診斷，發現卡梅對該款染髮劑產生嚴重過敏反應，不過她又指自己已根據產品說明書進行48小時過敏測試，卻依然出現過敏。對此她直言，「廠商的48小時過敏測試根本沒用。」而且醫生告知卡梅，幸好她及時求醫，否則可能不堪設想。因此卡梅決定分享自身經歷，要多注意自己使用的染髮劑類型，也不要完全相信廠商的48小時過敏測試。

▼市面染髮劑或致癌？（按圖看清👇👇👇）

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漂髮必用漂粉和雙氧奶 難免造成一定損傷

漂髮是指透過漂劑去除原本的髮色。東方人的頭髮中有一種名為「麥拉寧」的黑色素，令頭髮呈現較深的顏色。如果想將頭髮染成淺色，便需要先將深色漂淡，使頭髮在其後染色的過程中容易上色。根據漂劑的濃度、時間長度及漂染次數，頭髮會逐步從黑，轉至啡、紅、黃、淺黃到白。相對之下，普通染髮只是在原本的髮色上加色。

普通染髮只會用到雙氧奶，但漂髮必須有漂粉配合，才能達至淺色效果。不過，漂粉屬高鹼性，所以對頭髮和頭皮帶來的損受會比單純染髮更嚴重。漂粉進入毛髮內層會改變髮絲結構，由於漂髮可能要進行多次脫色，因此會令頭髮變得更脆弱易斷。如果本身髮質差，漂髮後的受損情況會更嚴重。

漂粉屬高鹼性，進入毛髮內層會改變髮絲結構，令頭髮變得脆弱易斷。（圖片：hairfinder）

頭髮是依靠毛麟片保護。當使用雙氧奶將毛麟片打開時，等於破壞毛鱗片，令頭髮的水份流失，因而引致頭髮脆弱、易乾、開叉等情況。此外，對化學產品有敏感的人士，有可能會因漂劑引起敏感反應，令頭皮、頸部、耳朵等部位紅腫發癢。

雙氧奶會破壞毛鱗片，令頭髮的水份流失，因而引致頭髮脆弱、易乾、開叉等情況。左圖為毛鱗片正常狀態，右圖為毛鱗片受損狀態。（圖片：qq）

漂髮過程出錯 灼傷頭皮致永久不生髮

正確使用漂劑尚且會對頭髮造成損傷，而使用不當後果則更嚴重。很多人誤以為將漂劑放在頭髮上愈久，髮色就會愈淺，但其實雙氧奶的化學作用過了一段時間就會停止，在髮絲上停留太久反而會加劇對頭髮的傷害。

而且雙氧奶的濃度也存在「陷阱」。市面上的雙氧奶一般分為3度、6度、9度及12度，濃度愈高，漂色能力愈強，但也代表對髮絲造成的傷害愈大。12度雙氧奶甚至不建議隨便使用，除了傷髮之外，更有可能灼傷頭皮。

染髮注意貼士

如果要在家自行染髮，應注意以下事項：

▼染髮要注意甚麼？（按圖看清👇👇👇）

1. 染髮前



選購有認可標籤及完整說明的染髮產品

先在手臂等皮膚上先做過敏測試，48小時後無任何異常現象發生，再染髮比較安全。

2. 染髮期間



先使用染髮保護液，避免染髮劑直接刺激頭皮

以塗抹方式，而不可用洗髮搓揉方式進行染髮

有傷口時不可染髮

3. 染髮後



染後留意皮膚狀況

1年染髮不超過3次，每次染髮必須間隔3個月以上

▼同場加映：防脫髮洗頭法（按圖👇👇👇）

最後，若沒有漂髮經驗，最好還是光顧髮型師或向髮型師請教。可靠或有經驗的髮型師能在漂髮過程作出專業判斷，包括事前診斷髮質是否適合漂染、過程中使用適合的雙氧水度數及漂劑停留的時間等，而顧客亦緊記與髮型師好好溝通，免生意外。