踏入新一年，各家各戶都會收拾並清理家中雜物，讓家中有足夠空間迎接新事物。但其實上不單止要打掃房子，身體也需要被好好照顧，改掉生活的壞習慣，才能與疾病斷捨離。本文為大家拆解香港常見的癌症的種類，以及提供防癌的生活小貼士，有健康的身體才可以讓未來充滿新希望。



香港常見癌症最新數字

香港常見癌症數字

癌症並非罕見的疾病，香港防癌會指出本港每四個人當中就有一個人有機會患癌，在醫管局提供的最新數字可以得悉，二零二零年香港因為癌症而離世有高達14,805人，佔全港整體死亡人數約三成左右。在癌症當中最多致命的種類是肺癌，第二位是大腸癌，第三位是肝癌，一共佔所有癌症的死亡的人數達一半以上。在男性患癌者之中，最多新症個案發生的種類分別是肺癌、大腸癌、前列腺癌、肝癌、以及胃癌；而女性患癌者之中，最常見的癌症分別是乳腺癌、大腸癌、肺癌、子宮體癌以及甲狀腺癌。

癌症是什麼？ 癌症簡單來說，是一種惡性腫瘤，亦是與人體細胞有關且可致命的疾病。人體細胞會分裂來將新細胞取代舊細胞，一旦細胞出現異常不斷分裂而生長，就會形成腫瘤，惡性腫瘤可以經血液以及淋巴系統進入身體不同部位以及器官。而癌症的形成不一定是因為先天性的因素例如遺傳等等，一些生活飲食習慣，外在環境的接觸也會產生患癌的風險。

癌症十大警號

癌症十大警號

由於癌症是香港最頭號的殺手，而癌症發病的機率會隨着年齡增長而上升，而患癌的病徵針對不同的種類都有不同分別，不過可以一些身體症狀了解是天否有患癌的風險。

癌症普遍的警號有哪些？ ．體重突然下降

．消化不良

．聽力突然下降

．身體器官如胃部，腸道等突然出血

．身體器官如乳房、腹等突然出現腫塊

．唇舌、口腔、皮膚突然潰瘍

．出現異常癦痣

．長期聲音沙啞或咳嗽

．異常疲倦

．體重驟降

不同癌症種類的主要警號：



與癌病斷捨離—六大防癌貼士

一． 預防第一道線—體檢

身體檢查是預防勝於治療最佳體現，許多疾病在早期並不明顯，一旦惡化才醒覺身體出現問題時，往往已錯過了最佳的醫治的時機。定期進行身體檢查就可以透過專業儀器進行篩查，有助及早發現身體潛藏的疾病的風險。現代人不論作息以及飲息都有不少壞習慣，癌症出現年輕化的狀況開始嚴重，三十歲開始已需定時進行身體檢查，年滿六十五歲的長者進行全面檢查的頻率更是至少一年一次最為理想。

預防第一道線—體檢

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不少研究指出患癌的原因與生活環境，生活習慣以及飲食習慣有莫大的關聯

二． 避開高風險患癌主因

不少研究指出患癌的原因與生活環境，生活習慣以及飲食習慣有莫大的關聯，香港防癌會更指出有大約三分一的癌症死亡病例是與飲食不當有關。換言之，撇除先天的遺傳因素，只要了解生活上高風險患癌的原因然後作出改變的話，就可以降低患癌的機會

．肥胖/三高：香港防癌會的一些刊物曾詳細指出不單是膳食，連食材，烹調方法甚至保食物的方法亦會影響患癌的機會。三高即是高血壓，高血脂以及高血糖的慢性疾病，而三高是誘發心臟病以及如食道癌大腸癌等高危因素，而大腸癌是本港常見的癌症之一，大腸癌在早期的症狀較為輕微甚至沒有症狀，往往在發現時候已是末期的嚴重程度。因此在日常中要避免高脂高糖高鹽的食物，尤其是加工肉類例如腸仔，午餐肉等，它們生產過程中更可能已含有致癌物質，更莫說其高熱量而產生肥胖的風險。



．煙酒：煙和酒是一級的致癌物是眾所周知，吸煙一直是患上肺癌的關鍵原因，甚至和食道癌胃癌等都有關，而長期攝取酒精則會提高患上肝癌、大腸癌、食道癌等機會，另外一些酒精類飲品熱量亦十分高，長期飲用更會致肥。



．環境接觸：生活中一直存在着不少致癌物，例如在加工食物，煙燻食物甚至在隔夜菜中發現的亞硝酸、在抽煙的煙霧、煮食的油煙、汽車廢中等常見的多環芳香族碳氫化合物，都是被列為一級致癌物，一旦長期接觸，就會提高患癌風險。



防癌食物大盤點

三．防癌食物大盤點

．薑：有助緩解胃腸刺激，抑制胃收縮、減少患上大腸癌的風險

．十花科蔬菜：含有的異硫氰酸鹽，可以促進肝臟的排毒功能，加快代謝致癌物質

．菇：冬菇中的香蕈多醣體，有助抑制癌細胞生長

．蔓越莓：有助預防泌尿道感染，亦有助預防肺癌、喉癌、大腸癌

．大蒜：能抗菌，同時可以使患上大腸機率降低

．亞麻籽：含有的抗氧化物木酚素可以降低患癌的機會

請按下圖睇20種有助抗癌的食物：

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日常排毒好方法

三． 身體都要大掃除—日常排毒好方法

．充足睡眠：好的休息是讓全身排毒和最好方法。優質睡眠可讓皮質醇水平和壓力下降，提升身心健康。

．喝足夠的水：日常多補充水分有助身體排出代謝的廢物，並幫助腸道蠕動，排出宿便 。

多做運動：因為皮膚是身體最大的排毒的器官，多做運動可以增加心肺功能之餘，排汗亦是十分理想排毒方式。

．淋巴按摩：如果缺乏運動淋巴就會很大機會造成阻塞，無法正常排走廢物，影響人體排毒功能，輕則造成肩頸位置僵硬、水腫，重則更有機會影響身體免疫系統。所以淋巴按摩可以協助疏通淋巴系統，提升身體代謝能力。

▼八招展開一日排毒模式（按圖看清👇👇👇）

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排毒食物逐個數

五．排毒食物逐個數

．西蘭花：可促進肝臟的排毒功能以代謝身體的毒素

．蕃茄：含維他命Ｃ除了可以有助維持免疫功能之外，還可以排解重金屬毒素

．海帶：含褐藻膠除了有助腸道排便

．南瓜：含果膠及維他命可有助清理身體內的重金屬

．番薯：含豐富的膳食纖維有助身體排毒通便

4大超強蔬菜（點擊下圖看清！）