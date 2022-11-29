失智｜8旬漢突脾氣暴躁　或與聽力下降有關　及早跟進可逆轉退化

一對平時只有兩人相伴的陳姓老夫婦，陳奶奶發現先生這幾個月來脾氣越發暴躁，也都不怎麼說話，到後來整天都呆坐不動。



陳奶奶經由介紹，到台北慈濟醫院身心醫學科李嘉富醫生記憶門診尋求協助，李嘉富醫生得知老夫婦彼此都有重度聽力障礙後，透過耳掛式助聽器的協助，了解到陳爺爺有白天嗜睡、拒絕飲食與情緒控制能力薄弱等情況，懷疑爺爺可能患有輕微認知功能障礙，因此進一步安排認知功能檢查，並持續追蹤。

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聽力功能退化 認知也會萎縮

2020年國際權威醫學期刊《刺胳針（The Lancet）》研究發現，有12個危險因子會影響失智成因達40％，其中聽力喪失佔其中8％排名第一。聽覺是與人互動的重要能力，當長者因聽力退化逐漸無法順利與人溝通時，除了會產生落寞、封閉的老人憂鬱症狀外，因大腦神經用進廢退的特性，若是平日接收不到刺激，主管聽力及記憶認知的顳葉部位就容易萎縮退化，伴隨而來的就可能是失智症。

提升民眾意識 失智症四階段

透過失智量表的臨床失智評分（CDR），能了解長者失智程度，依照等級可劃分為四個階段：

．CDR=0.5分為輕微認知功能障礙，會出現頻繁忘記事物的情形，雖然經由提醒仍無法想起，但日常生活功能尚不致影響退化；



．CDR=1分為輕度失智，不僅會出現即使經由提醒也很難回想的情況外，日常生活功能也開始受影響；



．CDR=2分為中度失智，嚴重記憶力減退，新學的東西都很快會忘記，穿衣、個人衛生、及個人事務之料理，都需要幫忙；



．CDR=3分為重度失智，這時長者記憶會嚴重衰退，外觀上明顯可知病情嚴重，無法在外活動，甚至失去生活自理能力



李嘉富醫生表示：「當長者還處於輕微認知功能障礙時，若不能及早介入協助逆轉退化，一年左右將近有10～15％的長者可能退化到失智程度。因此，這些65歲以上，將近三分之一已有聽力退化的長輩，如能佩戴助聽器給與聽力上的刺激，協助重建社會人際互動，就能夠把握黃金逆轉期，增加互動，減緩憂鬱程度，阻擋或延緩失智退化的速度。」

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