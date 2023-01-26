冬季流感｜女童流感併發症致死 兩類人要小心 養成預防流感好習慣

以為流感是小事？家長們可別少看流感！近日（14日），衞生防護中心公布，一名患有遺傳疾病，並須接受紓緩治療的四歲女童，自去年12月24日起發燒、咳嗽和流鼻水，並於同日被送到屯門醫院，其後入住該院兒科深切治療部接受治療。及後證實感染甲型流感（H3）病毒，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，在入院四日後死亡。



本年度至今已有三名兒童因染感冒而病危，一人死亡。早前兩宗個案為一名3歲男童及13歲女童，兩人分別在11月及12月因染疫入院，須送往兒科深切治療部留醫，兩人情況其後有好轉。

流行性感冒知多少？

根據衞生署資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，一般於一至三、四月和七、八月較為流行，健康的人患上季節性流感後，通常會在二至七天內自行痊癒。

已知可感染人類的季節性流感病毒有三種類型：甲型、乙型和丙型。甲型流感病毒可依據病毒表面的血凝素（haemagglutinin，即H）及神經胺酸酶（neuraminidase，即N）兩種抗原類型，再細分為不同亞型。目前，在人類中流行的季節性甲型流感病毒有兩種亞型，分別是甲型（H1N1）pdm09 和甲型（H3N2）。在2009年春季，甲型（H1N1）pdm09流感病毒首次出現並導致人類感染個案，並在2009年中引致流感大流行。甲型（H1N1） pdm09流感病毒現已成為全球季節性流感病毒株之一。

預防流感有方法 6大預防流感貼士

平時建立起良好的生活和飲食習慣，提升自我免疫力，以降低感染機會，您可以這麼做：

1. 保持良好的個人衞生



時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸面部前後、觸摸公共設施後、咳嗽或打噴嚏後，應盡量以梘液和清水清潔雙手最少20秒，再用抹手紙抹乾。如雙手沒有明顯污垢時，亦可使用含70至80%的酒精搓手液清潔雙手。

2. 維持規律的作息時間



幼兒每天睡眠時間為10-14小時、學齡期兒童為8-10小時、成人為7-9小時。充足的睡眠可以修復受損的細胞、並讓疲累的身體與大腦思緒獲得緩解，好好睡上一覺隔天不僅全身舒爽、頭腦也比較清晰、專注力也比較集中。

3. 保持均衡飲食



多吃健康的食材，全榖根莖類 (糙米、五穀米、全麥土司麵包、蕎麥麵、地瓜、南瓜、芋頭等)、各種顏色的蔬果、豆魚蛋肉、乳製品、堅果種子等食物要善加利用；少吃不健康的食物，像是麵包、糕點、甜飲、油炸物、加工食品等，這些食品中不是空有熱量缺乏營養素，不然就是在製作過程中添加了許多的食品添加物，造成身體負擔或是引起慢性發炎。

烹調方式也要留意，少食油炸、燒烤、烘焙的食物，利用原型食材以低溫烹調的方式來處理食物，例如：煎煮、清蒸、滷、涼拌、快炒等方式，以減少致炎物質—AGEs(糖化終產物) 的產生，減少體內不必要的垃圾(發炎物質)堆積，進而拖垮身體健康。

4. 適當紓壓



壓力大時腸道中的好菌會減少、壞菌會變多，使得免疫力下降；也會造成體內荷爾蒙分泌紊亂而造成許多不適感，所以盡量避免長期處於壓力山大的狀態，可以藉由運動、從事自己喜好的事物來排解壓力。

5. 打流感疫苗



高危人士如學童、長者、孕婦、心肺病患、醫護人員等盡早接種流感疫苗，給予身體有充分的時間，讓體內免疫力提升，產生足夠抗體對抗流感病毒。

如何分辨是流感還是感冒？了解兩者分別

流感和普通感冒都是具有傳染性的呼吸道疾病，可能出現類似的症狀，例如咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、頭痛、全身不適和疲勞，但兩者是由不同的病毒引起的：流感是由流感病毒引起的，而普通感冒通常是由鼻病毒引起的。

兩者的主要分別在於症狀的嚴重程度和性質。流鼻水或鼻塞在普通感冒中更常見，而發燒和肌肉酸痛在流感中更常見。簡而言之，普通感冒的症狀一般比流感輕。

（參考資料：許育禎營養師facebook專頁）