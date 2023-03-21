活魚剖腹驚見滿肚「刀削麵」 魚類寄生蟲逐樣數 唔想生蟲可以點？

香港是亞洲人均海鮮消耗量第二高的地區，全球排名第八，由此可見香港人有多愛吃海鮮，但若像以下這單事件一樣，看到魚肚內有滿滿的寄生蟲，你又敢不敢吃？



綜合內地媒體報導，中國湖北省黃岡一名夏姓女士購入了一尾鯽魚，誰知回家宰殺開肚後，竟發現魚肚內除了魚鰾以外，所有內臟都不翼而飛，取而代之的是一大把又白又扁的長條狀軟物，就像「刀削麵」一樣，夏女士不以為然，照樣把魚煮熟吃了。

夏女士將在魚肚內部找到的「刀削麵」的過程拍成影片分享到網上，誰知，竟有網友指出這些居然都是寄生蟲。

這種寄生蟲名為舌狀絛蟲，圖中所見的是第三形態的裂頭蚴。舌狀絛蟲會因寄主的不同而轉變成不同階段的形態。成蟲寄生在水鳥中，它的蟲卵會隨終寄主鷗鳥的糞便一同排到水裡，在水孵化後變為鉤球蚴，鉤球蚴在水中被一種細鏢水蚤吞食後，會在其體內發育為原尾蚴。而魚吞食了感染有原尾蚴的細鏢水蚤後，原尾蚴穿過魚的腸壁到達體腔，發育為裂頭蚴。病魚被水鳥捕食，裂頭蚴在水鳥腸內發育為成蟲並產卵，藉此繁衍。

幸好，舌狀絛蟲對人體並無交叉性的危害，因此，只要將魚的內臟、魚鱗及寄生蟲清除，徹底煮熟後才進食，對健康是沒有影響的。

香港常見的魚類寄生蟲

雖然對舌狀絛蟲人體並無交叉性的危害，但除此之外還有其他會對人體有害的寄生蟲。在香港常見的寄生蟲就有以下幾種：

1. 肝吸蟲



肝吸蟲是一種常見的寄生蟲，通常寄生在魚類的肝臟中，尤其是鯇魚和大頭魚等淡水魚類。人類食用感染肝吸蟲的魚類時，可能會引起肝臟內膽管梗阻、發炎和出現癌症等症狀。

2. 絛蟲



絛蟲是一種常見的海水魚類寄生蟲，通常寄生在魚的腸道中。人類食用感染絛蟲的魚類時，可能會引起腹瀉、腹痛和噁心等症狀。

3. 肺吸蟲



通常是透過食用感染肺吸蟲卵的生或未煮熟的淡水蝦或蟹，也可能是飲用感染肺吸蟲卵的水源。肺吸蟲感染可能在感染後數週或數個月才出現症狀，包括咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困難和發熱等。如果嚴重感染肺吸蟲，可能會引起肺部疾病和肺動脈高壓等嚴重疾病。

唔想生蟲可以點？

不想吃魚導致生蟲，衛生署以下 2 點建議：

1. 買魚應光顧可靠及持牌的店鋪。



2. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士不宜生吃魚類。



在清洗和烹調魚類時，亦下參考以下 3 點幫助避免食用寄生蟲：

1. 清洗



在烹調前，應該先將魚類的鰓和內臟清除乾淨，再用流動水沖洗幾次，以去除表面的污垢和寄生蟲卵。如果可能，最好選擇新鮮的魚類，因為新鮮的魚類通常比較少有寄生蟲。

2. 烹調



適當的烹調方法可以有效地殺死寄生蟲。一般來說，最好煮熟或煮透魚類，這樣可以確保魚肉的中心部分達到高溫，以殺死可能存在的寄生蟲。如果是生魚片或刺身，則最好選擇經過適當處理和冷凍過的魚類，以減少食用寄生蟲的風險。

3. 冷凍



如果你想要食用生魚片或刺身，最好先將魚類冷凍一段時間，以殺死可能存在的寄生蟲。根據美國食品藥品監督管理局（FDA）的建議，將魚類在-20°C或更低溫度下冷凍至少24小時，可以有效地殺死大部分寄生蟲卵和囊蟲。

總的來說，清洗和適當的烹調方法可以幫助避免食用寄生蟲，但是如果你懷疑自己已經食用了寄生蟲，最好及時就醫以進行檢查和治療。

（參考資料：食安中心、衛生署、中文百料）