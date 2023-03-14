臭狐｜假扮上司稱接投訴 OL墜入性交除臭騙局 改善體味可以點做？

俗話說「騙徒手法曾出不窮」，日前，日本一位23歲女子因接到謊稱是她「上司」的男子來電，男子表示因接獲同事投訴她有體臭問題，要求女事主到卡拉OK內接受「治療」，最終不幸墜入性侵騙局。事後，女子才向公司求證，才發現原來並沒有這位「上司」存在，因而報警揭發騙局。



疑犯岩本正道被捕（圖片來源：Youtube截圖）

綜合日媒報道，事源於本年1月24日，55歲的疑犯岩本正道假冒事主所任職公司的社長並致電給她，聲稱收到公司內部投訴，指事主有體臭問題，建議她前往神奈川縣小田原市一間醫院接受治療。

事主應要求前往小田原區，並在到埗後再度接獲疑犯來電，疑犯在電話中指使事主到當地一所卡拉OK店與一名男子見面，又稱「只要與該男子發生性關係，體臭就會消失」，事主信以為真，被疑犯在卡拉OK房內性侵。

事後，女子向公司求證，竟發現公司的社長根本從沒聯絡過她，終於意識被騙，報警揭發事件。

疑犯此時再來電，要求女子與當地卡拉OK店內的一個男人見面，並聲稱只要與他發生性關係，體臭問題就會消失。女子竟然又不疑有詐地前往，最終在卡拉OK店內被疑犯性侵。疑犯最終於3月6日被捕，而且這竟並非單一事件，當地警方發現，神奈川縣過去亦曾有類似事件發生。

3種汗味異常可能的狀況（按圖👇👇👇）

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臭狐原於出汗多？

「腋下多汗症」俗稱臭狐，成因跟人體的汗腺有密切關連。由於人是恆溫動物，會依靠遍佈全身，特別於頭、頸、腋下及雙手特別發達的汗腺調節體溫，當身體受到高溫影響，汗腺會藉由排汗來帶走熱度，以達到降溫的效果。一般而言，汗水並無任何味道，因其主要構成的元素中超過九成半是水分，剩下的就是乳酸、脂肪酸及尿酸等物質。

然而，位於腋下的頂漿腺，又名為「大汗腺」過度發達時，會分泌出黏稠的乳黃色體液，當中含有脂肪酸和蛋白質，會提供豐富養份給皮膚表面的細菌，細菌經分解作用後便容易產生類近阿摩尼亞味的氣味，造成臭狐或體臭。

（圖片：md-surgery）

臭狐與體型性別無關 遺傳機率高達八成

臭狐的出現無分季節，雖然有臭狐的人一般汗水較多，但不代表汗多的人就會有臭狐；同樣不單止肥胖的男性，纖瘦的女性同樣也會有臭狐。因為造成臭狐問題的主因和體型及性別無關，主要可分為先天和後天兩方面。

先天因素包括家族遺傳和身體結構，根據調查指出如父母任何一方，本身有臭狐問題，遺傳給子女的機率高達50 - 80%，他們幼年時問題並不明顯，但當成長至青春期時，內分泌變得旺盛，刺激到汗腺，令臭孤問題被發現；另外有部分人士的汗腺天生比較發達，出現臭狐的機率亦相對較高，皆因汗液分泌量大，容易吸收更多的細菌，加上體毛造就良好的環境給予細菌長期寄居，問題也會隨之加劇。

（圖片：kuaibao）

辛辣、濃味食物加劇臭狐問題

後天因素則分為個人衛生和飲食習慣，若個人衛生習慣較差，兩至三天才清潔身體、換上乾淨透氣的衣物，大量滋生的細菌加上汗水無疑會加重腋下的異味；而飲食上攝取過量蛋白質，或者是濃味、辛辣和刺激性的食物，如洋蔥、薑或蒜頭等，不但會增加體內熱氣，誘發毛孔排出更多汗液。而且這些食物在進入胃部後，會被分解成揮發性化合物，只能通過呼吸及體液排出，所以臭狐問題會變得更嚴重。

臭狐患者有機會在汗水逐漸發酵的過程當中，因嗅覺疲勞的關係，根本聞不到自己散發出的異味，而忽視問題所在。身為親朋好友，都有責任向他們作出善意的提醒。

（圖片：Freepik）

簡單小妙招 踢走異味困擾

7招減少體味

流汗是為了排除體熱、調節體溫，為了避免體味太重而影響生活，以下提供七個減少體味的方法：以下是幾種減少體臭的方法：

1. 每天淋浴或洗澡：每天淋浴或洗澡可以去除身體表面的細菌和污垢，減少體臭的產生。



2. 刮腋毛：並不是為了美觀，腋窩如果毛髮過多，就容易滋生細菌，刮腋毛可以減少細菌附著，平時也要保持腋下清爽乾淨。



3. 更換衣服：夏天時的衣褲、貼身衣物等，容易被汗水浸濕，讓身體產生異味，因此每天更換衣服可以減少異味的產生。



4. 使用除臭劑：使用除臭劑可以去除衣物和鞋子中的異味，同時也可以使空氣中的異味減少。



5. 飲食健康：飲食健康可以幫助身體排出多餘的毒素，減少身體散發異味的機會。



6. 使用止汗劑：使用止汗劑可以減少汗水的分泌，從而減少身體散發異味的機會。



7. 減少辛辣食物的攝入：辛辣食物會使身體散發出異味，因此減少辛辣食物的攝入可以減少身體散發異味的機會。



臭孤問題雖然不會導致嚴重健康問題，但由於會對日常生活帶來不少困擾，因此都需要針對不同程度作出不同處理。例如想在短時間內減低異味，可選擇合適的止汗產品，無論粉狀、走珠式抑或噴霧式止汗劑皆可減少汗液的分泌，但要留意以上產品須於肌膚乾燥時使用才能發揮效果，加上大部分止汗產品都會混入化學物和香料，有機會刺激皮膚，過量使用更會阻塞毛孔。

除了短暫改變氣味，衣著方面應盡量穿著寬闊和質料透氣的上衣，降低細菌滋生的機會，或不時使用濕紙巾拭抹腋下，避免分泌物與細菌產生作用令異味加重。在劇烈運動出汗後，盡快洗澡和更換衣物，讓身體回復乾爽。

嚴重臭狐 只能靠手術根治

至於臭狐問題比較困擾生活的患者，可考慮透過注射醫學用的肉毒桿菌 (Botox)或進行汗腺切除手術。肉毒桿菌有效阻隔腋下的汗腺神經的傳遞，抑制分泌量高達80%，可減少異味的產生，但由於藥效僅可維持三個月至半年，相對花費較高；而目前有不同類型的汗腺切除手術，可達致一次性根治的效果，患者可視乎自身的經濟能力而選擇，如利用旋轉電刮刀的微創手術，不單疤痕細微，而且復原速度快，治療滿意度亦有九成，但價錢略高。

想要徹底解決臭狐的問題，應及早求診，由醫生給予專業的建議，採取合適的治療。切勿誤信以生薑塗抺腋下等偏方，以免刺激皮膚，造成其他皮膚問題。