體臭｜夏天汗多易體臭更應運動排汗？中醫：一類體臭恐癌症警號

本港酷熱天氣持續，相信不少上班族每天回到公司都已經汗流浹背，萬一身體這時開始發出汗臭等異味，更是尷尬非常，惟恐同事發現。不過，體臭並非只是單純影響社交那麼簡單，事實上不同的體臭味道原來亦反映出身體的不同問題，其中一種的體臭味道更可能是患上癌症的先兆 !



夏天經常汗流浹背，不少女士亦擔憂因此出現體臭問題。（Shutterstock）

女士經前屬狐臭發作期

註冊中醫李騫賢醫師分享指，體臭最常見的三大類分別是狐臭、汗臭和脚臭。對西醫而言，狐臭成因主要是汗腺中的頂漿腺分泌旺盛導致；汗臭是由於汗液被人體表面的細菌分解所產生的味道；腳臭則是因為腳部多汗、香港腳或是灰甲等細菌感染所造成的臭味。

而中醫角度則認為身體的臭味不管是狐臭、汗臭或是腳臭，多半都是體内的濕氣沒辦法順利代謝掉，身體就會像水溝被堵塞一樣，久了就會發臭，當中以下人士較常有體臭問題：

1. 脾虛濕氣無法排出者



脾胃有問題導致體臭的人，常見脾胃虛弱。這種體質的人常有腹脹，食慾不振、大便濕黏稀爛或稀軟，排便老是覺得不乾淨，容易頭暈、臉色較蒼白等，若符合以上描述又剛好有體臭，很可能就是脾胃虛弱，導致身體有濕氣不能排出而造成。

2. 熱氣重者



熱氣重，身體是熱的人也較容易出現體臭。熱氣重的人常見口乾舌燥、汗味很重或是出黃汗。部分多汗的位置例如腋下、頸部、四肢關節位的皮膚可能會出現紅疹、癢疹等等，並且容易心煩，憤怒，這多半就是火氣、熱氣太重。

熱氣太重可蒸騰體内水液，令水液代謝失調，可導致汗出太多或汗液濃稠，汗液被人體表面的細菌分解所產生的味道，造成體臭。

3. 女性較男士容易出現狐臭



西醫認為狐臭成因主要是汗腺中的頂漿腺分泌旺盛所導致，當中頂漿腺的分泌與荷爾蒙息息相關。當中，女性在這方面比男性活躍，特別是在月經前分泌最多，這期間女士容易有狐臭困擾，此外急躁或緊張的情緒都容易產生異味。

4. 老年人



老年人因代謝差，身上容易堆積角質，長久下來就會產生氣味；或者因慢性病，如糖尿病、高血壓、腎衰竭等疾病也會使身體代謝出刺鼻氣味。老年人未必每天洗澡清潔，汗液被細菌分解產生臭味也會加重體臭。

5. 肥胖人士



肥胖人士由於身體皮膚皺褶多，加上中醫角度肥人多痰濕積聚，水液代謝較差，汗液較多加上清潔不佳，汗液被細菌分解產生臭味，如果又長期悶在衣服中，味道會變得更重。

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體臭氣味看不同身體警號

然而，體臭問題並非單單影響社交那麼簡單，李騫賢醫師指出隨着體臭氣味的不同，亦可反映出不同的身體問題，因此當發現自己出現體臭時就需要留神。

1. 尿臊味/氨味（肝腎代謝性疾病）



患有肝腎代謝性疾病，例如肝衰竭、腎衰竭等患者，其皮膚常有阿摩尼亞或尿騷味。由於身體在消化處理蛋白質時，細胞和腸道菌會製造阿摩尼亞，需經肝腎排除，並通過尿液排出體外。

不過肝功能、腎功能不佳甚至衰竭的患者，因為尿素或者阿摩尼亞的代謝不正常，阿摩尼亞就會在體內沉積，然後通過口氣和汗液排出，造成皮膚有阿摩尼亞或尿騷味。

此外，肝功能異常令毒素無法透過排便排出體外，會導致血液中的氨和尿素氮增加。而氨氣是有強烈刺激性氣味的氣體，因此它們可經由呼吸從口鼻與毛細孔排出，產生口臭、體臭等問題。

2. 口腔有腐敗酸臭味（牙周病、鼻竇炎）



口鼻有酸臭的腐敗味，80%-90%源自牙周病等口腔問題，剩下的10%則源自於鼻竇炎等其他部位的毛病，多和細菌造成的感染有關，比如葡萄球菌或鏈球菌。某些患者鼻咽部感染某些特殊的菌落，甚至可能聞到魚腥味或者膿的味道。

3. 酸臭/惡臭味（癌症）



肺癌、胃癌患者或有酸臭味，惡臭通常源自於三種情況，包括壞死組織、細菌感染和分泌物，比如如果腫瘤部位出現潰瘍，可能會引起細菌滋生，進而產生惡臭。

4. 爛蘋果味/甜味（糖尿病/生酮飲食）



身體出現爛蘋果味、水果味、甜味，可能是1型糖尿病，或者2型糖尿病相關的酮症酸中毒引起。

身體依靠燃燒脂肪獲取能量時，血液中產生大量酮，高酮水平會導致血液變酸性，並且讓體味出現水果味。進行生酮飲食、禁食和大量飲酒也可能出現這種甜甜的體味。

5. 發酵啤酒味（痛風）



有些痛風患者，因為尿酸過高，會使汗水和尿液發出如同發酵啤酒、甚至更酸一點的味道。

6. 狐臭（大汗腺感染）



有種汗腺稱為大汗腺，只分布在腋下、會陰部等。如果腋下大汗腺發達，分泌汗液又沒有及時清理，細菌滋生，就會引起狐臭。大汗腺阻塞致反覆感染而造成的化膿性大汗腺炎，會引起腋下膿腫，帶來嚴重的臭味。

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夏天應沖凍水涼？ 溫水可緩解體臭

如果想緩解體臭的問題，李騫賢醫師建議可從以下生活習慣入手，當中包括飲食、衣物、洗澡習慣等方面：

1. 飲食清淡，避免過量



避免進食辛辣刺激食物及過量進食，減少大量進食肉類，增加蔬菜攝取。多吃水溶性膳食纖維，有利維護好腸道環境，讓大腸內部保持弱酸性，就不會產生造成體臭的鹼性氨。

脾胃虛者：

脾胃虛者應該補脾氣，例如氣虛可以用四君子湯、六君子湯等來調理腸胃，使身體裡的水氣容易暢通，就可以減輕脾胃虛弱導致的體臭。日常生活可以吃平補、溫性的食物，例如山藥、蓮子等。

同時要避免吃寒性的食物，例如西瓜、冰、冷飲、奇異果、哈密瓜、生菜沙拉、火龍果這些都是比較寒涼的，脾氣虛的人吃了，反而讓脾氣變得更虛，以致於濕氣不能夠排除，這就更臭了。

熱氣重者：

熱氣重者應吃一些利水滲濕的食物，例如通菜、莧菜、冬瓜、油菜、芹菜、綠豆還有浮小麥等等，讓身體的水氣自然排除就能緩解體臭了，綠色蔬菜含抗氧化成分，還可抑制發炎反應。

要淡化身體的臭味，要從飲食調整，會讓身體產生熱氣的食物，最好盡量不要吃煎、炸、烤等食物，還有辛香味重的香料，例如韭菜、九層塔、蔥、薑、蒜、咖哩、茴香、沙茶、辣椒，這些辛辣的食物常常會加重體味，甚至影響身體排濕功能產生體臭。

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2. 保持衣物清潔、夏天勤換衣物



衣服臭味也會造成體臭，衣服濕了，容易有黴菌滋生，有些衣服清潔不當或者乾衣不充分，會看見衣服上有黑色的一點一點的黴菌，是衣服產生的臭味的原因。在洗衣的時候加入消毒水，有助消滅衣服上的黴菌，臭味也就少了。

3. 溫水洗澡或泡澡



汗臭是由於汗液被人體表面的細菌分解所產生的味道，洗澡時使用溫水有助殺死部分皮膚表面的細菌。

洗澡時建議仔細清潔皮膚皺褶、陰部、手指脚趾縫這些容易藏污納垢的地方。另外身體泡在熱水會幫助血液運回身體，活化心臟功能，促進血液循環，也會讓新鮮的氧氣運送至全身各處，因此達到消除身體疲勞，同時更能洗去異味。

4. 每日30分鐘規律運動



每天規律運動有助流汗同時，可助於鍛鍊汗腺。研究指出氨的生產與心理壓力相關，壓力大、負面情緒也可能造成體臭，運動有利舒緩身心靈壓力，改善體臭。

5. 可除毛及使用止汗劑



腋窩如果毛髮過多，就容易滋生細菌，刮腋毛可以減少細菌附著也更容易保持腋下清爽乾淨。使用止汗劑最佳時間是沐浴乾身後使用，效果更持久。止汗劑雖不能根治狐臭，但可有效減少汗量，每天使用可有助改善狐臭，減低狐臭影響。

6. 確保每天8小時充足睡眠



充足睡眠才能讓身體有時間好好休息、修復，代謝走身體廢物，維持健康。

註冊中醫李騫賢醫師。（受訪者提供）

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