性行為｜外科醫生解構最危險體位 印尼男性交折斷陰莖發紫腫脹

對成年人來說，尋求魚水之歡是一件正常不過的事，但你又有沒有想過，在進行性行為時，選用錯誤的體位竟會導致意外發生。印尼一名37歲男子因在性愛時使用了「世上最危險的體位」，引致陰莖折斷，差點子孫根不保。這單案例更被刊登在外國醫學期刊《泌尿外科病例報告》上。



據外媒報導，印尼一名男子和女伴使用「背面騎乘位（reverse cowgirl）」性愛時，突然聽到下體傳出一聲斷裂聲，男子立即感到一陣劇痛且無法維持勃起。同時，他發現自己的陰莖開始流血，亦無法進行排尿，男子隨即前往醫院急症室求醫。

男子在送到醫院時，他的陰莖已經腫脹並變成深紫色，醫學上俗稱「畸形茄子」（圖片來源：Urology Case Reports）

據報，男子在送到醫院時，他的陰莖已經腫脹並變成深紫色，醫學上俗稱「畸形茄子」（eggplant deformity）。男子的海綿體被折斷，睪丸白膜亦出現嚴重撕裂，醫生形容猶如陰莖「骨折」，同時由於陰莖嚴重血腫，導致血液滲漏到周圍組織中，這也是導致他龜頭滲血的原因。

英國外科醫生Karan Raj 經常在抖音分享醫學知識，他曾指「背面騎乘位」是世上最危險的體位，近5成出現陰莖斷裂的情況都是由這個體位引致，因為男人的陰莖在不穩定的抽插過程中，有機會滑出並被伴侶的恥骨壓碎。

（圖片來源：Urology Case Reports）

這男子在進行緊急治療後，醫生成功修復撕裂的部分，並為他縫合了尿道的傷口。及後，男子又順利通過人工勃起測試。醫生指，他的康服狀況良好，能正常勃起或排尿，只需定期覆診即可，至於何時才能再展「床上雄風」就不得而知。

如何改善無性生活？

香港人生活節奏急速，工作壓力又大，很多時候都要「公一份，婆一份」才足夠糊口，導致許多中年夫妻身心俱疲，提不起半點性趣，性生活如同槁木死灰，無形中創造了不少雙薪無性（Double Income No Sex）夫婦。

為此，家計會就曾為DINS夫婦給出６點建議，以改善性生活的缺乏：

1. 合乎現實（Realistic）



忘記電影那些完美的性愛場面吧﹗過程中，大家過於努力集中個人表現，譬如勃起的持久力或做愛的時間多久，只會帶來無形的壓力。

2. 共同探索（Explore）



要彼此耐心探索身體上的動慾區。動慾區不僅僅是女性的乳房、陰部或男性的陰莖，可以是頸、耳垂、腰部、臀部等，不妨嘗試改變你們前戲的慣性模式。

3. 製造驚喜（Surprise）



與其期待伴侶給予你新鮮感，不如由自己作主動。穿上性感的內衣、燃點一些大家都喜歡的香薰、在被子內鋪滿花瓣或放上一張「我愛你」的字條等，都是一些不錯的點子。

4. 彼此了解（Understanding）



你們在性方面有多了解﹖你認識伴侶的動慾區嗎﹖對方最喜歡哪些體位﹖怎樣增添伴侶的性興奮﹖和諧的性生活需要二人緊密合作，彼此有良好溝通和了解是基本條件。

5. 互相學習（Learn）



美滿和諧的性生活，需要夫妻攜手創造的，把性生活視為婚姻生活的重要部分，不妨共同參加一些講座或閱讀有關書籍，有助你們增進對性的認識，以及掌握增添性情趣的方法。

6. 充足時間（Time）



你們選擇哪些時候親熱﹖晚上疲累的身軀自然難被挑起性慾。請將大家的作息時間好好編排，除了預留充足時間給自己和伴侶，更要好好準備心情享受性愛樂趣。

理想的性愛不但有利於增進與伴侶之間的關係，亦能給予雙方減輕壓力、焦慮等效果。但若一味追求快感、刺激感，那你就要小心成為下一個「陰莖折斷」的事主。

（參考資料：家計會）