急凍蔬果｜新鮮蔬果比急凍較健康？盤點７款蔬果急凍比較健康

隨着全球物流的發展，大眾可以隨時隨地獲取到世界各地的新鮮食材，急凍食材就被人定性為次一等的，但有研究指出急凍蔬果的營養價值，其實不比新鮮蔬果差！



加州大學戴維斯分校進行了一項研究，烹飪科學家 Ali Bouzari 以調查急凍蔬果與新鮮蔬果的營養差距。

研究團隊測試了八種手工採摘的食物：藍莓、西蘭花、胡蘿蔔、玉米、青豆、豌豆、菠菜和草莓。他們急凍了一半的蔬果，另一半則在典型的工業條件下儲存，研究人員會定期測試新鮮和冷凍蔬果中 11 種營養素的含量。

急凍蔬果營養價值或高於新鮮蔬果！

結果發現，水溶性維生素的營養素——即核黃素（維生素 B2）和維生素 C（抗壞血酸）的含量——在冷凍農產品中通常與新鮮農產品相同或更高。另外，與新鮮相比，冷凍對水果和蔬菜的維生素 E 含量有積極影響。此外，與新鮮水果和蔬菜相比，五種礦物質（鈣、鎂、鋅、銅和鐵）、纖維和總酚類物質（促進健康的植物化合物）的營養價值大部分在急凍蔬果中都能保存完好。

急凍蔬果營養價值更高 原因竟在收成期

冷凍蔬菜通常是在最成熟、最具營養的時候採摘和冷凍的。雖然營養成份會受到儲存時間和溫度等因素的影響，在大多數情況下，急凍蔬果的營養價值與新鮮差異不大。這是因為冷凍可以幫助保存營養物質並防止腐敗”。而新鮮農產品由於要配合長途運輸，經常在完全成熟之前就被採摘，這可能會導致營養流失。

美國農業部植物生理學家Gene Lester也曾表示，急凍水果是在成熟的高峰期採摘的，然後在氮氣下快速冷凍和包裝，有助保留會因氧化流失的營養物質。他補充，如果在蔬菜的成熟高峰期採摘蔬菜，它們將具有最豐富的營養素，維他命和礦物質，可能比商業上的新鮮蔬菜高出10％至50％。新鮮農產品中的養分流失，是源於在非冷凍運輸和儲存過程中，暴露於氧氣而導致養分降解。就營養等級而言，新鮮的成熟蔬菜在營養價值方面要優於冷凍蔬菜，前提是要在一天左右的時間內食用。「經過往後四、五、七天的發展，事情已經完全不同。」

盤點７款蔬果急凍有較高營養價值

急凍蔬果可以使其保存更長的時間，同時也可以提高其營養價值，所以新鮮並不一定代表健康。

以下是７款急凍後有較高營養價值的蔬果選擇：

1. 藍莓



急凍藍莓中的花青素和類胡蘿蔔素含量比新鮮的高，這些成份有助於保護身體免受自由基的損傷，減緩衰老過程。

2. 椰菜花



急凍椰菜花比新鮮椰菜花更富含維生素C和維生素K。因為急凍花椰菜在保存過程中可以保留更多的營養素。

3. 菠菜



急凍菠菜中的維生素C和葉綠素含量比新鮮的高，這些成份有助於保護身體免受自由基和紫外線的損傷，減緩衰老過程。

4. 草莓



急凍草莓中的維生素C含量比新鮮的高，這種維生素對於維持免疫系統和皮膚健康非常重要。

5. 粟米



急凍粟米比新鮮甜玉米的營養價值更高，因為急凍粟米可以保留其中的營養素，例如維生素C和膳食纖維，而新鮮粟米在運輸和存放過程中會逐漸失去營養素。

6. 胡蘿蔔



急凍胡蘿蔔中的β-胡蘿蔔素和α-胡蘿蔔素含量比新鮮的高，這些成份可以幫助保護皮膚和減緩衰老。

7. 紅甜椒



急凍紅甜椒中的維生素C、葉黃素和類胡蘿蔔素的含量比新鮮的高，這些成份可以幫助保護心臟和減緩衰老過程。