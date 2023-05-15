塑化劑｜日常用品或成糖尿病誘因？女性接觸增患病率逾6成！

不少女生都喜歡定期做美甲，而洗髮更是每人每日都會做的事，但你有沒有想過這兩件事或者會成為患上糖尿病誘因？近日有研究指長期接觸化學物鄰苯二甲酸酯（即俗稱的塑化劑），會增加女性患病糖尿病機率逾6成，而更可怕的是，這種化學物被廣泛使用到不同種類的產品中！



近日，密芝根大學發表研究結果指，接觸高濃度鄰苯二甲酸鹽的白人女性患糖尿病的機率要高 30% 到 63%。

研究人員對來自全國婦女健康研究 (SWAN) 的1,308 名女性進行了六年多的研究，以了解鄰苯二甲酸鹽是否會導致該人群發生糖尿病。結果發現大約 5% 的女性在六年內患上了糖尿病。這些女性尿液中的鄰苯二甲酸鹽濃度與研究開始時收集尿液樣本相近。

領導這項研究的密歇根州流行病學家 Sung Kyun Park 博士表示，「我們的研究發現，鄰苯二甲酸鹽可能會導致女性，尤其是白人女性患糖尿病的機率更高。」她指，「人們每天都接觸鄰苯二甲酸鹽，增加了患多種代謝疾病的風險。」

研究人員認為，鄰苯二甲酸酯會破壞調節血糖並引發細胞胰島素抵抗的激素胰島素和胰高血糖素，從而導致糖尿病。

胰島素的作用是使細胞從血液中攝取糖分，從而降低血糖水平，而胰高血糖素則具有相反的作用——當血糖水平過低時，導致肝臟開始釋放糖分。

如果身體對這兩種激素中的任何一種產生抗藥性，它就無法調節血糖水平——引發糖尿病。

接觸鄰苯二甲酸酯的４大隱患

雖然研究指，該項研究結果只針對白人女性，但亦不能掉以輕心。早在2018年，食安中心曾抽取三百一十七個食物樣本，發現逾９成樣本均檢出至少一款塑化劑。一些研究亦顯示，除了糖尿病之外，長期暴露於鄰苯二甲酸酯可能對人體健康產生負面影響。

由於鄰苯二甲酸酯（Phthalates）是一種常見的化學物質，在塑料製品、化妝品、個人護理產品、玩具和食品包裝上都有可能接觸到它。

以下是鄰苯二甲酸酯可能對人體產生的負面影響：

1. 具有內分泌干擾作用



鄰苯二甲酸酯可以模擬人體內的荷爾蒙，干擾內分泌系統的正常功能，可能導致生殖系統異常、性早熟、生殖能力下降等問題。

2. 對兒童發育有潛在風險



由於兒童的內分泌系統比成年人更脆弱，暴露於鄰苯二甲酸酯可能對其發育產生負面影響，例如影響生殖系統發育、誘發自閉症等。

3. 對呼吸系統和免疫系統的影響



一些研究顯示，鄰苯二甲酸酯可能對呼吸系統和免疫系統造成損害，例如引起哮喘、過敏反應等。

4. 具有致癌風險



一些鄰苯二甲酸酯可能具有致癌作用，例如鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）和鄰苯二甲酸丁酯（BBP）。

避免攝取塑化劑５大貼士

雖然塑化劑在我們的生活中無處不在，但仍然有方法可以減少攝取，以下是避免攝取過量塑化劑的５個貼士：

1. 選擇天然食品



盡量選擇新鮮、天然的食品，而不是加工食品和包裝食品，因為這些食品通常含有更多的塑化劑。

2. 避免加熱塑料容器



塑料容器在加熱時會釋放塑化劑，因此應避免在微波爐中加熱食物或使用塑料容器進行烹飪。

3. 使用玻璃或不銹鋼容器



使用玻璃或不銹鋼容器可以避免食物與塑料接觸，從而減少塑化劑的攝入。

4. 避免使用含有塑化劑的產品



盡量避免使用含有塑化劑的產品，例如塑料玩具、化妝品、個人護理產品等。

5. 注意產品標籤



當選購產品時，應仔細閱讀標籤，了解產品是否含有塑化劑。如果不確定，可以向製造商或銷售商詢問。