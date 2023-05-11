勞損｜港人每日用手機超過３小時！長時間玩手機恐致「彈弓指」

今時今日，手機已是都市人生活不可或缺必需品，在街上到處都能見到行人「機不離手」，新聞亦曾多次報道使用手機對眼睛的壞處，但其實除了眼睛，過度使用手機對手指也會造成不良影響。內地就有一名 49 歲李姓婦人因長時間使用手機，導致左手中指反複疼痛兩個多月，求醫後被揭發患上了「彈弓指」。



治療前李姓婦人的中指經常不能屈曲或伸展（圖片來源：截圖自西部決策）

綜合內媒報道，陝西西安一名 49 歲李姓婦人，平時經常做家務，近期需要依靠手機辦公，用機時間逐漸增長後，發現左手中指感到疼痛，關節處更出現一個米粒大小的硬塊，有時早上起來時中指會僵硬到動彈不得，跟「卡住」了一樣，往往需要外力輔助扳動一下才能活動。

狀況持續兩個多月後，婦人終於決定求醫。經診斷，醫生判斷婦人患上俗稱「彈弓指」的手指屈曲腱腱鞘炎，幸好及時就診，婦人已完全康復，中指疼痛以及硬塊等症狀均已基本消失。

醫生指，醫生指出，長時間使用手機，需要用手指頭不停地在屏幕上滑動，這就會讓手指頭常常彎曲，若經常重複此動作，手指處的血液流通就很容易出現問題，形成手指的「腱鞘囊腫」。此外，這還可能對手指的關節軟骨造成損傷，使其未能有效卸除外力。最嚴重的情況就是直接傷害到手指神經，導致手癱。

什麼是「彈弓指」？

「彈弓指」，又稱板機指，正式病名為手指屈曲腱腱鞘炎，通常是由於使用手指過度引起的，長時間使用手機或平板電腦的人士尤其容易患上。該疾病的主要症狀是手指的疼痛、麻木、僵硬和無力感，尤其在彎曲和伸展手指時更為明顯。每一隻手指都有可能患上「彈弓指」，但通常在拇指的發生率會比較高。

以下是「彈弓指」5大常見成因：

1. 長時間使用電腦和手機



長時間使用電腦和手機可能會導致手指疲勞和緊張，使得手指肌肉和腱結構受到損傷，從而引起彈弓指。

2. 彈奏樂器



彈奏樂器需要長時間使用手指進行重複性運動，如彈結他、鋼琴等，也是導致彈弓指的常見成因之一。

3. 縫紉和裁剪



長時間進行縫紉和裁剪工作需要使用手指進行重複性運動，因此也是導致彈弓指的常見成因之一。

4. 運動



某些運動需要長時間使用手指進行重複性運動，如羽毛球、乒乓球等，也可能導致彈弓指。

5. 創傷和疾病



手指和手腕的創傷、關節炎、糖尿病、肥胖等可能導致彈弓指的發生。

香港人平均每日用手機超過３小時！

長時間使用手機容易患上「彈弓指」。早前，國外網站Electronics Hub利用手機的屏幕時間及當地睡眠時間數據，為全球45個國家或地區的電子裝置用戶進行分析，結果發現每日對着手機屏幕時間最長的是菲律賓人，平均每日5小時31分鐘，是5小時28分鐘的巴西和5小時13分鐘的南非。

而在本次調查中，香港位列第25名，別看名次好像不高，但港人每日對着手機屏幕的平均時間都有3小時17分鐘，佔清醒時間19.42%。要知道世界衛生組織曾建議，成年人每日使用電子產品的屏幕時間不應多於2小時，而香港人的平均使用時間足足超出了1小時有多！

簡單６方法紓緩手部疲勞

香港人除了平時「機不離手」，平日工作又經常都要接觸鍵盤，很容易就會導致手部疲勞，若不想因手部過勞而患上「彈弓指」，可以運用以下６個方法紓緩手部疲勞：

1. 休息手部



減少長時間使用手部的時間，讓手部有時間恢復和修復。

2. 按摩



輕輕按摩手部和手腕，可以紓緩疼痛和緊張感。

3. 溫熱療法



使用熱敷或熱水浸泡手部，可以促進血液循環，紓緩疼痛和緊張感。

4. 冷敷



如果手部發紅、腫脹或疼痛，可以使用冰袋進行冷敷，減輕疼痛和腫脹。

5. 手部伸展運動



進行手部伸展運動可以增強手部肌肉和腱結構的靈活性，減少手部疲勞和勞損。

6. 調整工作環境



如果長時間使用電腦、手機等工作，建議調整工作環境，例如調整桌椅高度、使用符合人體工學的滑鼠和鍵盤等，減少手部的負擔。

（參考資料：Electronics Hub）