失智症｜研究指：上網能預防老人癡呆 ２小時就是最佳時長！

隨著社交媒體日益普及，不斷有研究指出都市人沉迷於上網有多大的害處。然而，近日美國一項針對老年人的新研究表明，經常使用互聯網實際上可能對美國老年人有益，甚至降低避免患認知障礙症的長期風險。



研究人員分析了共 18,154 名年齡在 50 至 65 歲之間沒有患上認知障礙症的成年人的數據，每個參與者都被問到一個簡單的問題，「你是否經常使用互聯網發送和接收電子郵件或用於任何其他目的，例如購物、搜索信息或進行旅行預訂？」

每天上網２小時就是最佳時長！

研究人員發現，在會使用互聯網的參與者中，只有1.5% 有患認知障礙症的風險，但完全不使用互聯網的參與者超過 10%有患認知障礙症的風險。隨後研究人員進一步深入研究數據，查看參與者使用互聯網的頻率，範圍從完全不使用互聯網到每天超過八小時，竟發現了一個奇怪的狀況。

研究人員指，比起每天上網時間不超過兩小時的人，從來都不使用互聯網的人和每天上網時間高達６至８小時的人患上認知障礙症的風險會更高。

孤獨或增加患認知障礙症的風險？

早前，另一項為期六年對 593 名 63 歲以上的人進行的研究發現，社交活動水平較高的人，包括嘗試新事物、定期社交和活躍，與社交活動較少的人相比，患認知障礙症的可能性較小。因為社交互動和刺激能夠促進大腦健康和功能，缺乏社交互動可能會導致大腦功能下降，進而影響記憶、學習和思考等認知能力，但通過上網可以幫助人們社交並減少孤獨感。

研究參與者、紐約大學全球公共衛生學院全球公共衛生副教授Gawon cho表示，「使用互聯網或有助於發展和維持認知儲備，這可以減緩大腦老化並降低患認知障礙症的風險。」研究人員指，儘管網絡上充斥著各式各樣的內容，但在用戶分辨資訊的真偽時，能起到刺激思考的作用，而這或有助於預防認知障礙症。

認清認知障礙症早期徵兆

+ 3

認知障礙症通常會逐漸惡化。症狀因人而異，可能包括：

1.記憶力下降而干擾日常活動，導致忘記新接收的資訊和/或重複問問題。



2.規劃或解決問題的能力降低。



3.難以執行熟悉的日常事務，例如駕駛上班。



4.對時間、日期或地點有困惑。



5.視覺空間功能受損，例如難以分辨距離或顏色對比度。



6.說話、寫作和閱讀有困難。



7.遺忘東西而無法追溯發現東西遺失前的事。



8.推理和判斷力減低。



9.性格和行為的改變，例如變得不信任他人。



10.逃避例如參與興趣活動、工作或社交活動等的社會接觸。



▼ 每日飲茶就可以預防腦退化？飲邊種茶才有效？飲幾多至夠？（按圖 👇👇👇） ：

+ 2

預防阿茲海默症５大要點

阿茲海默症是一種神經退行性疾病，目前尚無特效治療方法，因此預防非常重要。以下是一些預防阿茲海默症的建議：

1. 保持身體健康



保持健康的身體可以降低患上阿茲海默症的風險。建議定期進行身體檢查，保持健康的飲食和睡眠習慣，適當鍛煉身體。

2. 獨立學習



不斷學習新知識和技能可以刺激大腦，保持大腦的活躍狀態。可以通過讀書、學習新技能、參加社交活動等方式進行學習。

3. 社交互動



社交互動可以促進大腦的活躍，有助於預防阿茲海默症。

4. 控制心理壓力



長期心理壓力可以損害大腦，增加患上阿茲海默症的風險。可以通過運動、冥想、放鬆技巧等方式來控制心理壓力。

5. 避免頭部創傷



頭部受傷可以增加患上阿茲海默症的風險。因此，要注意安全，避免高風險活動和運動，避免意外事故。

▼同場加映，防腦退化餐單15大要訣（按圖率先看👇👇👇）

+ 11