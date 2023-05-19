廿四節氣｜小滿濕熱病症易復發 留意夏季飲食宜忌

本周日(21日)將會迎來夏季的第二個節氣小滿，屆時天氣將會愈來愈熱，雨量亦漸次增多。在這樣的天氣下，各種皮膚病、痔瘡及關節炎等病症都會較易復發，要預防就要從生活著手，留意夏季飲食宜忌！



要預防必先要了解原因，方能對症下藥。中醫認為，初夏時濕熱皮膚病、痔瘡、關節炎等病症特別容易復發，主要與人體的陰陽失衡和五臟功能失調有關。

火旺之時，人體陰陽易不平衡

初夏屬於夏季，屬於火旺之時，人體陰陽不能平衡，容易出現濕熱之邪。濕熱之邪容易蘊藏在人體經絡和臟腑之間，阻礙氣血流通，使得身體的防禦功能下降，易於導致一些慢性病復發，如痔瘡和關節炎等。此外，濕熱之邪還容易侵襲人體的皮膚，引發各種皮膚病，如濕疹、蕁麻疹、痤瘡等。

另外，五臟功能失調亦是濕熱病症容易復發的一個重要因素。濕熱之邪容易蘊藏在人體的濕氣中，而脾胃是人體中濕氣的代謝和排泄器官，如果脾胃功能失調，就容易導致濕氣積聚，從而加重濕熱病症的症狀。例如，痔瘡和關節炎等病症，與脾胃功能失調、氣血循環不暢等因素有關。

因此，中醫治療的重點是要調整人體的陰陽平衡和五臟功能，清除體內濕熱之邪，促進氣血暢通，從而達到治療和預防濕熱病症復發的目的。例如，可以採用中藥調理脾胃，促進濕氣排出；進行針灸、推拿、艾灸等治療手段，促進經絡的通暢和氣血的流通；並註意生活習慣的調整，如保持充足的睡眠、飲食清淡、適當運動等，從而達到治療和預防濕熱病症復發的效果。

環境條件難以改變，不過濕重者可透過日常保健，改善濕重帶來的問題，例如穴位治療、按摩、飲用袪濕湯水以及改善日常生活習慣等（按圖）：

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夏季飲食１０大宜忌

夏季天氣潮濕炎熱，使人容易心浮氣躁、濕重易倦 (圖片: ShutterStock)

夏季屬於火旺之時，人體易受濕熱之邪的侵襲。因此，在夏季飲食方面，宜清淡、易消化、防濕熱，忌辛辣、油膩、生冷食物。若想防止病症復發，就要遵守夏季飲食宜忌

夏季飲食「宜」：

1. 清淡易消化的食物



例如粥、湯、蔬菜、水果、豆腐等，有助於減輕消化系統的負擔，防止濕熱之邪侵襲。

2. 富含維他命C的食物



例如柑橘類水果、草莓、西紅柿、綠葉蔬菜等，具有清熱解毒、促進血液循環的作用。

3. 食用具有清熱解毒功效的食材



例如薏米、苦瓜、綠豆、菊花等，有助於清除體內濕熱之邪，促進體內代謝。

4. 適量飲用綠茶



綠茶具有清熱解毒、利尿排毒的功效，有助於消除體內濕熱之邪。

5. 飲食要有規律



保持飲食的規律性，避免過量進食或暴飲暴食，有利於維護腸胃健康。

夏季飲食「忌」：

1. 辛辣刺激的食物



例如辣椒、芥末、薑、蔥、蒜等，容易助濕生熱，使濕熱之邪更易侵襲人體。

2. 油膩煎炸的食物



例如炸雞、炸薯條、油炸餅乾等，容易加重消化負擔，使濕熱之邪更易侵襲人體。

3. 熱性食物



例如羊肉、辣椒、胡椒、龍眼乾、紅棗、黑棗等，容易助濕生熱，加重濕熱病症的症狀。

4. 生冷食物



例如生魚片、生蠔、冰鎮飲料等，容易傷及脾胃，導致消化不良和濕熱病症的加重。

5. 飲食過飽過飢



過飽過飢都會影響脾胃的健康，容易導致濕熱病症的發生和加重。

夏季養生4大要點

除了飲食方面的調理，改善日常生活習慣亦有助預防濕熱病症的復發：

1. 適當運動



運動可以促進氣血流通，增強體質，調理脾胃功能，從而預防濕熱病症的發生。適當的運動可以使體內濕氣得到排泄，增強體質，提高免疫力，使得身體能夠更好地抵抗外界的濕邪侵襲，惟仍需要注意運動量的控制，避免過度勞累和汗出過多。

2. 保持心情愉快



保持開朗、樂觀的心態， 避免情緒起伏過大 (圖片: FreePik)

情緒平和可以調節人體的內分泌系統，增強體質，提高免疫力，從而預防濕熱病症的發生。情緒不穩定會導致氣血失調，從而影響臟腑功能，使得體內濕邪更加容易侵襲人體，因此要注意避免情緒過度激動和負面情緒的影響。

3. 維持清潔衛生



環境髒亂差會導致濕邪滋生，容易傷及人體的脾胃和肺氣，從而使體內濕邪更加容易侵襲人體。保持環境的清潔衛生，有助於預防濕熱病症的傳播和發生。

4. 充足合理的睡眠時間



建議每日午睡時間以30分鐘左右最佳，時間太長反而會適得其反 (圖片: FreePik)

夏天晝長夜短，容易養成晚睡早起的習慣，加上天氣潮濕，濕氣積聚體內會使人精神不振。充足的睡眠有助調節人體的生物節律，增強體質，提高免疫力，從而預防濕熱病症的發生。而睡眠不足或過度疲勞會影響人體的陰陽平衡，使得體內濕邪更加容易侵襲人體。

▼▼▼ 同場加映：對付濕疹小貼士（按圖）▼▼▼：

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