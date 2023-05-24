肥胖｜BMI或無法正確體現心臟問題 研究指：一個指標更有效？

身體質量指數（Body Mass Index，簡稱BMI）是現時最常用的人體測量指標，理論上BMI可以反映人體的是否超重。但醫學界曾有研究指出，如果患有心臟病的人超重或肥胖，被認為比正常體重的人更低機率發展成嚴重病況或死亡，醫學界稱這一現象為「肥胖悖論」。



近日，格拉斯哥大學發表的一份研究指，「肥胖悖論」源於早期研究時應用BMI指標的不全面性，又發現比起BMI，腰臀比更能準確的反映身體脂肪過多所帶來的心臟健康風險。

在這項研究中，研究人員分析了 1,800 多名女性和 6,500 多名男性的數據，參與者均患有心力衰竭且其射血分數降低(ejection fraction, 簡稱EF，是指每次心跳時，左心室或右心室泵血的程度，而EF低於正常水平被認為是心臟衰竭的跡象），並收集其BMI數值、血壓、體型測量、血液檢查結果、病史和治療等資料。

研究人員指，雖然僅從 BMI 來看，與體重健康的人相比，超重或肥胖的人的死亡率確實較低。但當他們將 BMI 測量值與其他心臟風險因素，如年齡、性別、血壓、心臟功能等，一起考慮時肥胖悖論就消失了。

「腰臀比」較BMI準確？

該研究人員又發現，作為反映身體脂肪過多的指標，腰臀比較BMI更為準確。研究人員表示，「在調整指標的考量因素後，BMI 和腰圍身高比均顯示，身體脂肪越多，死亡或因心力衰竭住院的風險越高，但腰圍身高比更明顯。在查看腰圍與身高的比例時，我們發現與脂肪最少的後 20% 的人相比，脂肪最多的前 20% 的人因心力衰竭住院的風險增加了 39%。」

什麼是腰臀比？

腰臀比是指腰圍和臀圍之比。它是身體比例的一種測量方式，通常用於評估一個人身體的健康狀況。

腰臀比可以通過將腰圍測量值除以臀圍測量值來計算，腰臀比的計算公式如下：

腰圍(m)÷臀圍(m)=腰圍身高比(Waist-Height Ratio)



例如，如果一個人的腰圍是80厘米，臀圍是100厘米，那麼他的腰臀比就是0.8。



研究表明，腰臀比高的人更容易患上心血管疾病、糖尿病和某些癌症等疾病。一般來說，女性的腰臀比應小於0.7，男性的腰臀比應小於0.9。如果超過這個範圍，就應該採取措施減少腰圍和增加臀圍，以改善健康狀況。

該研究主要作者之一、蘇格蘭格拉斯哥大學心臟病學教授John McMurray表示，「我們的研究表明，當我們使用更好的方法測量身體脂肪時，就不存在「肥胖悖論」。由於BMI 不會考慮脂肪在體內的位置或其相對於肌肉量或骨骼的重量，這可能因性別、年齡和種族而異。另外，心臟衰竭容易出現體液滯留的症狀也會增加體重。」

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研究已表明，無論用那一個指標來定義，「肥胖」都會令人們更容易患上心臟衰竭，同時增加患者的住院率和降低與健康相關生活品質。要維持身體健康，適當的體重是不可或缺的要素。

改善體重是很多人終生目標，很多人花盡心力都未能成功，其實除了固定運動量、改善飲食生活習慣外，一些小細節一樣可帶來不錯的減肥瘦身效果，過程甚至連些微辛苦也說不上，輕輕鬆鬆便彈可減少攝取卡路里。

1、細嚼慢嚥



最近在美國心臟學會發表的一項研究指出，吃太快會使腰圍變租，也合增加心臟病風險。依據肥胖專家姚博士的說法，吃太快表示沒有給腸道足夠的時間釋放荷爾蒙訊息，告訴你的腦已經吃飽了，所以你會繼續吃不停。

吃太快會使腰圍變租。（《一起吃飯吧3》劇照）

2、少吃「空」熱量食物



空熱量食物是指糖類食物，不會有飽足感，只會讓你增重。軟性飲料和果汁帶著高濃度糖分快速進入服道，腸子很難注意到吸收了多少糖。豆類，全穀類，堅果和葉菜等蛋白質和複雜的碳水化合物，需要較長的分解時間，會在腸道中待得比較久，產生持久的飽足感。

空熱量食物令腸子很難注意到吸收了多少糖。（unsplash／bellehunt）

3、別一個人吃飯



近期發表在肥胖相關頂尖期刊的研究指出，一天至少兩餐一人吃飯的男性，有較高的變胖風險，不過這對女性而言開三數不明顯。另一項研究指出，孤單的人傾向選擇不健康的食物，呼應了上述研究。

孤單的人傾向選擇不健康的食物。（《一起吃飯吧》劇照）

4、注意你的餐具



一些受媒體關注的研究顯示，碗盤的大小，形狀和顏色，及叉子、湯匙等餐具的大小和重量，都影響我們的食量，雖然健康專家對這些結論抱有爭議，不過大份餐點確實會增加體重且《英國醫學期刊》某項分析也建議使用小一點的餐具。

餐具的大小和重量都影響我們的食量。（Pexels@Aphiwat chuangchoem）

5、多睡點



超過50項研究探討睡眠不足與體重增加的關係，最近回顧相關文獻的結論是，無論成人或兒童，睡眠確實與體重有關。睡眠不足似乎會玻壞身體調控荷爾蒙及代謝而萄糖的路徑，且會增加刺激食慾的荷爾蒙：飢餓素。

睡眠不足會增加製激食感的荷爾蒙：飢餓素。（unsplash／entersge）

（參考資料：《European Heart Journal》）