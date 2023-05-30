飲酒｜研究指：少量飲酒都會加重慢性痛症 ６題簡單自測酒精成癮

很多人都愛好杯中物，但又知道「飲酒會傷身」，所以就減少飲酒量，但飲少啲真係健康啲？近日，英國醫學期刊《British Journal of Pharmacology》上就發表了一項關於攝取酒精的研究，研究結果發現「即使只是適量飲酒，但酒精仍會導致痛症發生。」



這項研究表明，長期飲酒可能對中樞神經系統和免疫系統產生負面影響，進一步增加患者慢性疼痛的風險。此外，酒精會影響睡眠質量和生物節律，進一步加劇疼痛感受，同時也會對身體的內源性鎮痛系統產生負面影響，從而降低身體減輕疼痛的能力。

研究由美國斯克里普斯研究所進行，研究人員飼養了三組老鼠，分別是：

1. 未飲酒組——這些小鼠只能飲用清水，從未接觸過酒精，用於代表不飲酒者；



2. 非酒精依賴組——這些小鼠的可以自由選擇飲用水或酒精，這些老鼠代表適度飲酒者；



3. 酒精依賴組——除了可以自由選擇飲用水或酒精外，這些小鼠還需要反覆經歷於暴露在乙醇（酒精）蒸汽中的飲酒時間，和完全禁止接觸酒精的禁酒時間， 這些老鼠代表患有酒精依賴的人。



研究人員會定時使用尼龍幼絲測量每隻老鼠患上痛症的情況，利用幼絲對老鼠後爪的皮膚施加壓力。並通過確定引發病症反應所需的最小力量，來評估痛症的嚴重程度。

研究人員發現，隨著實驗的進行，依賴酒精組老鼠的飲酒行為有顯著增加，表現出酒精的成癮性。而在戒酒 72 小時期間，這組老鼠表現出最嚴重的戒斷痛症， 但在允許老鼠飲酒後，這種症狀便完全消失。另外，40% 的非酒精依賴組雄性老鼠和 50% 的非酒精依賴組老鼠，亦有患上神經痛症的表現。

來自德雷克塞爾大學巴克實驗室的博士後研究員Mitchell Nothem 博士指，「這項研究表明，酒精依賴並不是加重疼痛結果所必需的，即使適度飲酒也會導致疼痛病理學，因此飲以用酒精是治療疼痛並非良策。」此外，該研究闡明了與酒精戒斷相關的異常性疼痛和酒精引起的神經性疼痛所涉及的途徑。

研究人員指，未來會繼續研究如何將本研究中發現的發炎蛋白，用於診斷或治療與酒精相關的慢性疼痛。

長期攝取酒精會造成什麼健康風險？

1. 肝臟疾病



長期飲酒可能會導致肝臟疾病，例如脂肪肝、酒精性肝病和肝硬化等。這些疾病可能會導致肝臟功能受損，進而對身體健康造成嚴重影響。

2. 心臟疾病



過量飲酒可能會增加心臟疾病的風險，例如高血壓、心臟衰竭和心肌梗塞等。這些疾病可能會導致心臟功能受損，進而對身體健康造成嚴重影響。

3. 癌症



過量飲酒可能會增加癌症的風險，包括口腔、喉嚨、食道、肝臟、乳房和結腸等癌症。酒精可能會增加身體對致癌物質的敏感性，進而增加癌症的發生風險。

4. 免疫系統問題



過量飲酒可能會削弱免疫系統的功能，進而增加感染和疾病的風險。例如，酒精可能會增加肺部感染、肺炎和結核病等疾病的風險。

5. 神經系統問題



長期飲酒可能會對神經系統造成損傷，尤其是周邊神經系統，進而導致酒精性周邊神經病（Alcoholic peripheral neuropathy）。這種疾病通常會導致雙側腳底或手掌的疼痛、麻木和刺痛等症狀。

6. 消化系統問題



過量飲酒可能會對消化系統造成損傷，導致胃潰瘍、胰臟炎和腸道感染等疾病。

7. 精神健康問題



過量飲酒可能會對精神健康造成負面影響，例如抑鬱症、焦慮症和躁鬱症等精神疾病。

酒精不存在「安全」的飲用水平

酒精本是一種致癌物，世界衞生組織轄下的國際癌症研究中心（IARC）早於2007年已把酒精列為「令人類致癌」（第1組）的食品，而且至目前為止，世衞並沒有發出任何健康飲酒的指引，故此酒精本身並不存在「安全」或「無害」的飲用水平。

另外，酒精對健康構成的危害是持續的，即是說人們飲越多酒，要承受酒精相關危害的風險便越大。一般而言，當飲酒的習慣已經導致其認知上、行為上、身體上、社會功能或人際關係上出現障礙或損傷，便可以判斷有酗酒的風險。

不過，長期飲酒並不一定有酗酒，重點是飲酒這回事是否已變成上癮的行為。如果有懷疑，可回答以下問題，檢測自己是否有酗酒問題：

1. 是否經常性飲醉酒？

2. 是否頻頻出現宿醉？

3. 是否會刻意向其他人隱瞞飲酒份量？

4. 是可認為飲酒才能盡興？

5. 飲酒後是否會出現「斷片」？

6. 曾因酒精而導致自己在學業或工作上出現問題？



假如上述問題有1-2條的答案為「是」，則身體已有可能出現酗酒問題。當中，酗酒亦可細分為4個級別

危險飲酒 (程度較輕) ：

飲酒模式(飲酒的數量或場合)會令飲酒者陷入危險，但尚未意識到他的飲酒行為會引致的負面後果。

問題性飲酒 (程度輕至中) ：

飲酒人士已出現因飲酒行為所導致的負面後果及影響。

酒精濫用 (程度中至嚴重)：

飲酒人士在過去一年開始在社交及人際關係上出現問題，甚至因飲酒而影響工作、學業或家庭。此外，飲酒人士這時亦有可能因飲酒而觸犯法例，或知道酒精有害健康但仍繼續飲酒。

酒精依賴 (程度嚴重)：

飲酒人士會寧願放棄社交、學業、工作，甚至家庭等，也要長時間飲酒，並會不斷增加酒量才滿足。如偶爾減少飲酒，身體會出現出汗、心跳、手震、失眠、作嘔、幻覺、焦慮及抽搐等症狀，曾經嘗試控制或停止飲酒卻不成功。

６個建議改善酗酒生活！

1. 尋求專業治療



如果您認為自己有酒精成癮問題，請尋求專業醫療人員的幫助和建議。他們可以幫助您評估問題的嚴重程度，制定治療計劃，包括戒斷酒精和減少飲酒的方法，以及提供心理治療和藥物治療等支持。

2. 參加戒酒計劃



許多地方有酒精戒斷計劃或戒酒團體，這些計劃可以提供支持和鼓勵，並提供減少或戒斷酒精的方法和技巧。

3. 找到替代活動



找到其他健康的活動，例如運動、閱讀、藝術或社交活動等，以減少飲酒的時間和頻率。這些活動可以幫助你轉移注意力，降低焦慮和壓力，並提高身體和心理健康。

4. 培養健康的生活習慣



保持規律的睡眠、健康的飲食和適度的運動可以幫助提高身體和心理健康，減少飲酒的風險。

5. 避免酒精誘因



避免與酒精有關的場合和人群，例如酒吧、派對或和喝酒的朋友相處等，以減少飲酒的誘因和壓力。

6. 保持積極的心態



成癮問題的治療需要時間和努力。保持積極的心態，相信自己能夠戒斷酒精，並尋求支持和幫助，可以幫助您克服成癮問題。

▼同場加映，5個肝臟求救警號：（按圖看清👇👇👇）：

+ 1