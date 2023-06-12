男性健康｜ 人類自瀆可溯4000萬年前！英研究發現有助預防性病

「自瀆」一直被認為是「性愛」的副產物，從未受人重視，對「自瀆」的研究過於零散，無法弄清楚它是如何演變的。但近日英國一項研究指出，「自瀆」可能在人類演化的過程中扮演一個重要角色，這一行為能提高配偶懷孕的機會，更有助於降低感染性病的風險。



據外媒報道，倫敦大學研究員Matilda Brindle博士的研究團隊，整合了數百份記錄過靈長類動物自慰的出版物、問卷調查和個人筆記，再針對進化樹狀圖進行比對，竟發現「自瀆」這一行為在人類演化過程中所代表的意義。

Matilda Brindle博士指，「自瀆在大約 4000 萬年前就存在於所有猴子和猿類的共同祖先身上，這並不是某些物種有一天醒來並開始這樣做，而是一種古老的演化的結果。」

研究人員指，於性行為前的「自瀆」有助於加快雄性動物射精的速度，在族群裡地位低下的雄性動物交配過程會被打斷，加快速度有助增加成功傳播遺傳因子的機率。另外，通過「自瀆」定期射精，可以讓雄性動物排出劣質精液，留下新鮮、優質的精子用於交配，使它們更有可能在競爭中勝過其他雄性。另外，這項研究又顯示，「自瀆」或有助於靈長類動物中雄性沖洗生殖道，降低感染性病的風險。

至於女性自慰對於進化的好處目前仍不明確，研究人員表示，仍未有足夠的數據能證明女性「自瀆」的演化因素，來分析理解女性自慰的作用。

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「自瀆」會導致勃起功能障礙？

很多人都認為過度自慰會導致勃起功能障礙 (ED, Erectile Dysfunction)，這其實並非沒有事實根據的謠言。

雖然若觀看色情內容時能夠勃起和達到性高潮就代表身體功能屬於正常，但美國有研究指，過量閱覽色情內容或會對男性性健康產生潛在副作用，使男性對某些意象和身體親密接觸不敏感，從而導致勃起功能障礙。

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「自瀆」都有好處？

1. 緩解累積的壓力



自慰可以幫助人們釋放累積的性壓力，這有助於緩解身體和心理上的緊張感和壓力。

2. 睡得更好



自慰可以釋放身體內部的化學物質，如內啡肽、多巴胺和催產素等，這些化學物質可以促進身體和大腦的放鬆，並有助於改善睡眠質量。

3. 提振心情



自慰可以釋放身體內部的多巴胺等化學物質，這些化學物質可以促進愉悅感和幸福感，有助於提振心情。

4. 防止焦慮和抑鬱



自慰可以幫助人們緩解身心壓力，減輕緊張和焦慮感，有助於預防和緩解抑鬱症和焦慮症等情緒障礙。

5. 維持生殖器官健康



自慰可以促進生殖器官的血液循環，有助於維持生殖器官的健康。

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（參考資料：The Royal Society）