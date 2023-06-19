暈倒｜41歲菲裔男子打籃球期間抽搐暈倒 運動超負荷5大徵兆

（14日）9時多，一名41歲菲律賓裔男子，於新蒲崗東啟德體育館內進行公司內部籃球比賽，到場外旁邊坐下飲水休息期間，突然暈倒抽搐，隨後失去意識。職員見狀立即報案。男子昏迷被送往聯合醫院搶救，幸好事後回復清醒。警員到場調查事件。在運動性昏厥後果可大可小，到底運動過量能否提前發覺？預防又可以點做？



頭暈、胸悶顯示運動過量

運動猝死的個案看似來得突然，其實事前未必毫無預警。很多時人們會把一些身體不適視為運動的正常反應，其實運動期間出現以下徵兆，已是運動過量的警號：（按圖👇👇👇）：

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- 頭暈：運動過量會使心臟加速跳動，血管擴張，血壓下降，進而導致身體無法正常地分配氧氣和血液至大腦所導致的頭暈。



- 胸悶和胸痛：運動過量會使心臟負擔過重，無法應對身體的需求而產生的壓力。這可能會導致胸悶和胸痛，並在嚴重的情況下導致心臟病發作。



- 呼吸困難：運動過量會使呼吸變得急促，肺部需要分配更多的氧氣至身體其他部位。如果肺部無法正常地分配氧氣至身體其他部位，可能會導致呼吸困難。



- 面青唇白：當身體無法正常地循環血液時，血液中的氧氣供應不足，導致面部和唇部變得青白。這可能是由於心臟負擔過重或肺部無法正常地分配氧氣至身體其他部位所導致的。



當出現以上的警號時，便應即時停止運動，坐下或躺平休息，減低心臟輸血的負荷，另外亦應調整日後運動的強度，以避免日後再出現同樣情況。

不少人誤會運動量越大，對身體就越有益，但其實運動量大小需要視乎心臟的負荷能力。（GettyImages）

應注意運動後不適反應

除了留意運動時的身體反應，平日運動後亦應多留意身體情況，若感覺身體難以恢復，如持續數天有疲倦、肌肉痠痛、精神欠佳、反應遲鈍，甚至有食慾不振、噁心等情況，亦是運動量超出心臟負擔的反應。

運動要循序漸進，少做運動的人不宜馬上參與馬拉松等高強度運動，應先讓身體適應後才慢慢增加運動量及強度。

什麼是運動性暈厥？

運動性暈厥是指在進行運動或運動後突然出現頭暈、眩暈、失去知覺等症狀的情況。但運動性暈厥的成因非常多樣化，按不同的成因亦可分為不同的種類的運動性暈厥。

常見的運動性暈厥分類如下：

1. 體位性低血壓性暈厥



這種暈厥通常發生在站立或坐起的時候，尤其是在進行運動活動後。症狀包括頭暈、眩暈、心跳加速、血壓下降等。POTS可能和自律神經功能失調有關。

2. 神經介導性暈厥



這種暈厥是由於神經系統的控制失調所導致的。這種暈厥通常發生在長時間站立或坐著不動後突然起身時，或是在進行劇烈運動後。症狀包括頭暈、視力模糊、心跳加速、血壓下降等。

3. 心因性暈厥



這種暈厥通常是由於心臟問題所導致的。這種暈厥通常發生在進行劇烈運動或高強度運動後。症狀包括頭暈、心跳加速、心悸、胸痛等。

4. 中暑昏厥



這種暈厥通常是由於身體缺乏水分所導致的。這種暈厥通常發生在高溫下進行劇烈運動後。症狀包括頭暈、口渴、口乾、皮膚乾燥等。

預防運動性暈厥可以點做？

要預防運動性暈厥，首先應注意在運動時適當的補充水分和電解質，特別是在高溫、濕度和高強度運動時更應該注意。其次，適度運動也很重要，不要過度運動，適當控制運動時間、強度和頻率。謹記運動前進行熱身運動和伸展運動，有助於提高身體的耐力和適應能力。

其次，飲食方面亦會影響運動性暈厥發生的機會。日常飲食應維持均衡，且應避免在運動前大量進食或飲用含有咖啡因或酒精等刺激性飲品。另外，注意心理狀態也很重要。避免沉重壓力和焦慮等負面心理狀態，可以通過冥想、放鬆等方法來緩解壓力和焦慮。

如果曾經有運動性暈厥的經驗，應該及時去醫院進行檢查和評估，並且定期進行身體健康檢查。若如果從事新的運動或活動，應花一點時間去逐漸適應，逐步增加運動強度和時間，以防止運動性暈厥發生。